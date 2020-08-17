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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 10 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 10 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 серпня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

До послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області, а також м. Київ.

Усі зазначені регіони не відповідають показнику за кількістю нових випадків.

Також читайте: За добу в Києві 104 нові випадки COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко

Київ і 10 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зелені ссять народного гніву)))) Незабаром аваківських гестаповців будуть до Києва звозити
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17.08.2020 10:25 Відповісти
Читайте - все указанные области не отвечают требованиям зюзиков.
Опять началось деление Украины на сорта?
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Скоро в МОЗ утвердят тариф на установление инвалидности: "Всё равно ведь платят"
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17.08.2020 10:30 Відповісти
звідки узяті ці дебільні критерії?
тобто якщо менше тестувати та відкрити більше лікарень, то карантин ніде не буде потрібний?
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17.08.2020 10:59 Відповісти
 
 