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Київ і 10 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 17 серпня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
До послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області, а також м. Київ.
Усі зазначені регіони не відповідають показнику за кількістю нових випадків.
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Опять началось деление Украины на сорта?
тобто якщо менше тестувати та відкрити більше лікарень, то карантин ніде не буде потрібний?