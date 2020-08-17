Київ і 10 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 серпня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

До послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області, а також м. Київ.

Усі зазначені регіони не відповідають показнику за кількістю нових випадків.

Також читайте: За добу в Києві 104 нові випадки COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко