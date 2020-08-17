Посилення карантину в Україні призведе до ще більшого безробіття серед громадян, - експерти

Попит на робочі місця серед населення значно зріс.

Чергові "рекорди" за кількістю хворих на коронавірус, зафіксовані в Україні з початку серпня, змусили владу знову заговорити про повернення більш жорстких обмежень. Принаймні в окремих регіонах, повідомляє 5 канал.

Та експерти попереджають: запровадження суворого карантину означатиме подальше падіння економіки та зростання рівня безробіття в країні. Адже на сьогодні сотні тисяч заробітчан повернулася з за кордону і не змогли виїхати назад.

"Через короновірус відтік робочої сили зменшився і зменшився дуже серйозно. Фактично ми стали свідками того, що на початку літа більша частина заробітчан повернулася додому", – каже Руслан Іллічов, гендиректор Федерації роботодавців України.

Відповідно, попит на робочі місця серед населення значно зріс.

"Якщо на початку 2020 року кількість резюме становила 6-8 на одну вакансію, то наразі вона у 2-3 рази більша: 12-18 резюме на одну вакансію. Відповідно, людям стає все важче знайти роботу, хоча можливості для працевлаштування є. Але для цього потрібно набагато більше часу, набагато більше пройти співбесід", – наголошує Юлія Дрожжина, керівник Експертно-аналітичного центру.

Вона додає: "Ніхто не відкидає можливості, що восени на нас чекає нова хвиля карантину – а вона завдасть бізнесу великого удару. Що, відповідно, відіб’ється і на ринкові праці. Тобто є всі підстави говорити що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше".

Роботу знайти можна і зараз, констатують фахівці. Втім для цього потрібно пройти значно більш жорсткий конкурентний відбір.