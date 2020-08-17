УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6637 відвідувачів онлайн
Новини
2 287 65

Посилення карантину в Україні призведе до ще більшого безробіття серед громадян, - експерти

Посилення карантину в Україні призведе до ще більшого безробіття серед громадян, - експерти

Попит на робочі місця серед населення значно зріс.

Чергові "рекорди" за кількістю хворих на коронавірус, зафіксовані в Україні з початку серпня, змусили владу знову заговорити про повернення більш жорстких обмежень. Принаймні в окремих регіонах, повідомляє 5 канал.

Та експерти попереджають: запровадження суворого карантину означатиме подальше падіння економіки та зростання рівня безробіття в країні. Адже на сьогодні сотні тисяч заробітчан повернулася з за кордону і не змогли виїхати назад.

"Через короновірус відтік робочої сили зменшився і зменшився дуже серйозно. Фактично ми стали свідками того, що на початку літа більша частина заробітчан повернулася додому", – каже Руслан Іллічов, гендиректор Федерації роботодавців України.

Відповідно, попит на робочі місця серед населення значно зріс.

"Якщо на початку 2020 року кількість резюме становила 6-8 на одну вакансію, то наразі вона у 2-3 рази більша: 12-18 резюме на одну вакансію. Відповідно, людям стає все важче знайти роботу, хоча можливості для працевлаштування є. Але для цього потрібно набагато більше часу, набагато більше пройти співбесід", – наголошує Юлія Дрожжина, керівник Експертно-аналітичного центру.

Вона додає: "Ніхто не відкидає можливості, що восени на нас чекає нова хвиля карантину – а вона завдасть бізнесу великого удару. Що, відповідно, відіб’ється і на ринкові праці. Тобто є всі підстави говорити що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше".

Роботу знайти можна і зараз, констатують фахівці. Втім для цього потрібно пройти значно більш жорсткий конкурентний відбір.

Автор: 

безробіття (564) робота (1258)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
будешь безработным, не будет средств к существованию тебя, твоей семьи, детей... сдохнешь с голоду - новый усовершенствованный голодомор от подонков у власти
показати весь коментар
17.08.2020 10:41 Відповісти
+5
Та ****** уже своим карантином.Ужеивсе давно без масок ходят,и живые.
показати весь коментар
17.08.2020 10:52 Відповісти
+4
А бруковку не пробовали ложить? Шморгаль же создал 500 000 рабочих мест
показати весь коментар
17.08.2020 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А бруковку не пробовали ложить? Шморгаль же создал 500 000 рабочих мест
показати весь коментар
17.08.2020 10:31 Відповісти
Лучше быть безработным, чем мертвым!!!
показати весь коментар
17.08.2020 10:38 Відповісти
будешь безработным, не будет средств к существованию тебя, твоей семьи, детей... сдохнешь с голоду - новый усовершенствованный голодомор от подонков у власти
показати весь коментар
17.08.2020 10:41 Відповісти
Или идти воровать, чтобы не сдохнуть. Весной уже было.
показати весь коментар
17.08.2020 10:43 Відповісти
А какая разница, как помереть -- от вируса или с голодухи? У нас без денег еду магазины отпускают?
показати весь коментар
17.08.2020 10:42 Відповісти
Та ****** уже своим карантином.Ужеивсе давно без масок ходят,и живые.
показати весь коментар
17.08.2020 10:52 Відповісти
Ну, ясно, тех что померли на улицах не видно.
показати весь коментар
17.08.2020 10:56 Відповісти
Не,ну вот я спрашиваю у знакомых,соседей,колег,друзей-у кого то хто-то умер от Короновируса?Ни у кого.
показати весь коментар
17.08.2020 11:01 Відповісти
Ти з Расєї пишеш? Навіщо Расєї воювати, брати в руки зброю... от коли буде по 1000 смертей від COVID-19, от тоді там Х..ло буде руки потирати, а такі як ти - отримають 20 рублєй за свою роботу на українському форумі.
показати весь коментар
17.08.2020 12:56 Відповісти
В Росии был давно.Там тоже не мэд.
Ну вобще то в конце 90-х. начало 2000-х. Росия помогала з зароботками.А то дома была полная ж...
показати весь коментар
17.08.2020 13:03 Відповісти
а живитися енергією сонця
від чого мертвим, дурник? від вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів?
показати весь коментар
17.08.2020 10:52 Відповісти
Погогочешь, когда легкие откажут.
показати весь коментар
17.08.2020 10:54 Відповісти
я дивлюся найперше легені "відмовляють" у багатих людей, яких нормально лікують (вчасно і не за експериментальними протоколами): Зеленська, 20 депутатів ВР, принц Чарльз, прем'єр-міністр Б. Джонсон

і що символічно: нікого з них на ШВЛ не вкладали

до речі, легені здатні до відновлення, повільно, але здатні
показати весь коментар
17.08.2020 10:57 Відповісти
Ну вобще то это пневмония.
Ослабление имунитета.Неизвестно чем нас еще кормлят в сурермаркетах.
показати весь коментар
17.08.2020 11:06 Відповісти
С вирусом как раз шансов выжить куда больше, чем без работы.
показати весь коментар
17.08.2020 11:31 Відповісти
єгеж бомжі теж на вірус срали і живуть падли без роботи двірникам на зло...
показати весь коментар
17.08.2020 11:48 Відповісти
Вже вакцина є!
Посилення карантину в Україні призведе до ще більшого безробіття серед громадян, - експерти - Цензор.НЕТ 4029
показати весь коментар
17.08.2020 10:38 Відповісти
Та ладно, гробокопателі будуть наймати помічників.
показати весь коментар
17.08.2020 10:38 Відповісти
Безжизница этим "экпертам" лучше безработицы? В могиле работы нет!
показати весь коментар
17.08.2020 10:40 Відповісти
страшилки и мантры о всеубивающим и страшном короновирусе уже не актуальны...
Полгода так называемой пандемии короновируса, человечество не вымерло, более того, смертность в мире на уровне прошлого года.
показати весь коментар
17.08.2020 10:42 Відповісти
Да, не страшно. Только в тех же США, например, за несколько месяцев от вируса погибло в муках значительно больше, чем за годы войн во Вьетнаме и Корее вместе взятых!
Количество идиотов в наше стране растет в геометрической прогрессии. Все стали героическими мачо-похуиста.и с такими же бесстрашными подругами в сигаретном дыму....
показати весь коментар
17.08.2020 10:54 Відповісти
...три дамы за 60 без масок встретились на улице, глуховаты уже, поэтому стоят близко. Одна из них громко и мокро чихнула , никто не прикрывался.
Компашка молодняка, без масок. Один громко и мокро чихает. Все ржут...
Что там Дарвин говорил по этому поводу???
показати весь коментар
17.08.2020 11:02 Відповісти
Смертность от короновируса ниже чем смертность об обычного гриппа - официальная статистика
показати весь коментар
17.08.2020 11:07 Відповісти
Где, в США?
показати весь коментар
17.08.2020 11:10 Відповісти
Братуха,мне нравится ход твоих мыслей.Я думаю шо все уже сошли з ума.
показати весь коментар
17.08.2020 11:10 Відповісти
"бехжизница" від вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів?
показати весь коментар
17.08.2020 10:52 Відповісти
После слов 5 канал читать нет смысла.
показати весь коментар
17.08.2020 10:40 Відповісти
А після слів 112 канал, падати на коліна і молитися?
показати весь коментар
17.08.2020 11:07 Відповісти
Не сотвори себе кумира.
показати весь коментар
17.08.2020 11:19 Відповісти
А на ЗіК теж не можна?
показати весь коментар
17.08.2020 11:20 Відповісти
Та читайте/смотрите, что считаете нужным, Украина это Сев.Корея, просто думайте при этом.
показати весь коментар
17.08.2020 11:26 Відповісти
Шо?! Навіть з обраним тобою +73% ідіотів клоуном?
показати весь коментар
17.08.2020 11:55 Відповісти
Так,всем слушать ВВS.
показати весь коментар
17.08.2020 13:07 Відповісти
Радіомовлення ВВС вже давно не існує. Дивіться відео на сайті.
показати весь коментар
17.08.2020 13:10 Відповісти
А я еще помню в начале 90-х. слушал по коротковолновику-"Сева,Сева Новгородцев,город Лондон-ВВС"И потом помню Токарев пел-"Небоскребы,небоскребы..."
показати весь коментар
17.08.2020 13:26 Відповісти
А як же ж без Сєви?! Що до Токарєва не памятаю, Сева крутив виключно рок.
показати весь коментар
17.08.2020 14:34 Відповісти
2000 смертей от Гриппа2019 - и на другой чаше весов , сотни тысяч безработных,сотни тысяч неродившихся детей и т.д..
показати весь коментар
17.08.2020 10:46 Відповісти
а скільки померло від суїцидів та від неможливості отримати елементарну медичну допомогу з будь-якого питання, окрім ковіду?
показати весь коментар
17.08.2020 10:53 Відповісти
А скільки? Був у Мєчнікова. Усі віддлення переповнені нековідними хворими. 99% - з плановими показаннями. Більше ніж раніше таке враження. Єдине - довідка про відсудність вірусу, або оформлюють через приймальне відділення як ургентних хворих...
показати весь коментар
17.08.2020 10:58 Відповісти
Наприклад.

https://www.245.ua/news/2822624/likari-ne-hotili-prijmati-ii-v-likarnu-radili-piti-zaspokijlivi-batki-pomerloi-vid-covid-19-20-ti-ricnoi-divcini
У міській лікарні Стрия від коронавірусу померла 20-річна студентка Соломія. Лікарі кажуть, що в них це перший випадок, коли хвороба забирає таку молоду дівчину. Тиждень Соломія лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт.
Про це в батьків померлої дівчини дізнався OBOZREVATEL.
Лікарі кажуть, що Соломію госпіталізовано в Стрийську міську лікарню вже в тяжкому стані 10 липня, а померла 14-го. Кілька днів до цього вона лікувалася вдома.
"Ми не знаємо, чи зверталася вона до лікарів тоді, чи лікувалася, це треба питати в її рідних", - сказав нам головний лікар лікарні Йосип Бегей.
Однак батьки Соломії - Тарас і Іванна Карпи - розповідають, що насправді робили все, щоб врятувати єдину дочку. За їхніми словами, лікарі навіть не хотіли приймати її в лікарню, радили пити заспокійливі, а Соломія весь цей час скаржилася на жахливий головний біль і тяжкість у грудях.
Злочинна халатність лікарів, смерть через важку хворобу мозку? Ні, ковідогрип.
показати весь коментар
17.08.2020 11:01 Відповісти
лочинна халатність лікарів" - так і є! У нинішніх лікарів на жаль дуже мало Гіппократа у голові і серці...
А батькам і родичам раджу бути активнішими у захисті своїх рідних. Наприклад відкрито записувати на відео відмову від надання допомоги. Був свідком - працює.
показати весь коментар
17.08.2020 11:08 Відповісти
згодна
зараз медицина - це лише бізнес
і з ковідом це стало ще помітнішим
як це раніше медики не здогадалися тестувати масово на грип чи ГРВІ? стільки грошей лабораторії недозаробили
показати весь коментар
17.08.2020 11:12 Відповісти
В Харкові серед померлих 70-85 років народження декілька випадків смерті від "пневмонії невизначеного генезу"... Це часом не завуальований Херносом КОВІД?
показати весь коментар
17.08.2020 11:35 Відповісти
1) це наші медики не здатні визначити "генез"? не дивно
2) смертність від пневмонії в згаданій тобою віковій категорії складає близько 80%

питання в тому, ЩО НОВОГО? в порівнянні з 2019 роком, коли у світі померло кілька мільйонів людей від пневмонії і ніяких карантинів ніхто й не думав вводити
показати весь коментар
17.08.2020 12:14 Відповісти
50-35 років вік для підвищеної смертності? Я написав з 70-го по 85-й рік НАРОДЖЕННЯ. Можливо криво сформулював...
показати весь коментар
17.08.2020 13:14 Відповісти
А когда то,в марту была фотка з Европейского ТВ.-"Alcoqol kils COVID".
показати весь коментар
17.08.2020 13:15 Відповісти
Как и во всём мире. Усиливают карантин--удар по экономике. Ослабляют--мрут люди.
Вот и лавируют Правительства по всему миру то в одну, то в другую сторону (((
показати весь коментар
17.08.2020 10:59 Відповісти
взагалі-то, як показує статистика, посилення карантину також призводить до збільшення смертності

а де через послаблення прям МРУТЬ люди?
усюди збільшується лише "кількість випадків" через маніпулювання тестуванням, а кількість активних хворих та смертність стабільно зменшуються
показати весь коментар
17.08.2020 11:03 Відповісти
Де? Так в УСІХ країнах, і в Україні також. В Пана інет вимкнули???
показати весь коментар
17.08.2020 11:04 Відповісти
кожного дня помирає 150-200 тис. людей від різних причин, з ковідом або без нього
як Ви визначили, що МРУТЬ люди? як Ви визначили. що відбувається щось нове?
в Україні померло з початку року на 20 тис. менше людей, ніж за попередні роки за той же період
показати весь коментар
17.08.2020 11:10 Відповісти
"з КОВІДом або без нього" в тобто ті що вмерли від КОВІДу вами не враховуються взагалі? Прикольно голова в Лахти працює...
показати весь коментар
17.08.2020 11:46 Відповісти
Ти сам робиш ці дебільні висновки. А я пишу про те, що дуже страшний коронавірус жодним чином не позначився на загальну смертність населення.
показати весь коментар
17.08.2020 12:12 Відповісти
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

покажіть, де мруть
усюди показники нижчі середнього
показати весь коментар
17.08.2020 11:14 Відповісти
Всем идти в госрегистраторы и администраторы прозорых офисов!
Ни фига не делать, а зарплату получать. Хорошую. регулярно, бескарантинную.
показати весь коментар
17.08.2020 11:04 Відповісти
Всё херня! Коли від КОВІДу повиздихають ідіоти, безробіття точно не буде.
показати весь коментар
17.08.2020 11:08 Відповісти
ідіоти повиздихають від вакцини від коронавірусу
і це мене дуже тішить
показати весь коментар
17.08.2020 11:15 Відповісти
Тобі вже касапи виділили вакцину?
показати весь коментар
17.08.2020 11:17 Відповісти
з чого ти вирішив, що я претендую на дозу цієї отрути? ні, дякую
хай колються президенти, олігархи, депутати, чиновники, медики, військові
показати весь коментар
17.08.2020 11:22 Відповісти
Пуцін вже вколов своїх дочок, яких в нього, за його ж словами немає. Всі віком до 65-ти років в роісє вже сраки спіртом натирають, готуються.
показати весь коментар
17.08.2020 11:57 Відповісти
дуже НЕцікава інформація
показати весь коментар
17.08.2020 12:08 Відповісти
хочу послушать такого эксперта, если он попадёт на ИВЛ.
показати весь коментар
17.08.2020 11:39 Відповісти
Невже люди настільки тупі, що не можуть зрозуміти, що для того щоб вижити - потрібно носити маски! Не на вулиці... а в транспорті та громадських місцях. Проте якщо половина населення - бидло, яке слухає кремлеботів, які тут пишуть, що COVID-19 не страшна хвороба та зашкварні коментарі на кшталт: "хадітє без масок, он не апасний", "это прастуда, люди мрут не от каранавіруса" - то тоді і маємо антирекорди.

А українська влада без яєць - не може ввести жорсткі умови: штрафи та жорсткий карантин, масове тестування усіх людей на COVID-19 як це зробили в Китаї! В Китаї перемогли коронавірус! А у нас пандемія тільки посилюється!
показати весь коментар
17.08.2020 13:00 Відповісти
Нет, они настолько умные, что уже начинают прозревать и понимать суть этого дремучего дурантинного цирка с ношением бесполезных намордников.
показати весь коментар
17.08.2020 15:42 Відповісти
Не волнуйтесь, бараны уже показали, что им все нипочем. Смело вводите 2-ю волну и еще смелее планируйте третью. Шерсть на баранах от этого станет только гуще и шелковистей.
показати весь коментар
17.08.2020 13:02 Відповісти
 
 