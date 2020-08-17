Посилення карантину в Україні призведе до ще більшого безробіття серед громадян, - експерти
Попит на робочі місця серед населення значно зріс.
Чергові "рекорди" за кількістю хворих на коронавірус, зафіксовані в Україні з початку серпня, змусили владу знову заговорити про повернення більш жорстких обмежень. Принаймні в окремих регіонах, повідомляє 5 канал.
Та експерти попереджають: запровадження суворого карантину означатиме подальше падіння економіки та зростання рівня безробіття в країні. Адже на сьогодні сотні тисяч заробітчан повернулася з за кордону і не змогли виїхати назад.
"Через короновірус відтік робочої сили зменшився і зменшився дуже серйозно. Фактично ми стали свідками того, що на початку літа більша частина заробітчан повернулася додому", – каже Руслан Іллічов, гендиректор Федерації роботодавців України.
Відповідно, попит на робочі місця серед населення значно зріс.
"Якщо на початку 2020 року кількість резюме становила 6-8 на одну вакансію, то наразі вона у 2-3 рази більша: 12-18 резюме на одну вакансію. Відповідно, людям стає все важче знайти роботу, хоча можливості для працевлаштування є. Але для цього потрібно набагато більше часу, набагато більше пройти співбесід", – наголошує Юлія Дрожжина, керівник Експертно-аналітичного центру.
Вона додає: "Ніхто не відкидає можливості, що восени на нас чекає нова хвиля карантину – а вона завдасть бізнесу великого удару. Що, відповідно, відіб’ється і на ринкові праці. Тобто є всі підстави говорити що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше".
Роботу знайти можна і зараз, констатують фахівці. Втім для цього потрібно пройти значно більш жорсткий конкурентний відбір.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну вобще то в конце 90-х. начало 2000-х. Росия помогала з зароботками.А то дома была полная ж...
від чого мертвим, дурник? від вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів?
і що символічно: нікого з них на ШВЛ не вкладали
до речі, легені здатні до відновлення, повільно, але здатні
Ослабление имунитета.Неизвестно чем нас еще кормлят в сурермаркетах.
Полгода так называемой пандемии короновируса, человечество не вымерло, более того, смертность в мире на уровне прошлого года.
Количество идиотов в наше стране растет в геометрической прогрессии. Все стали героическими мачо-похуиста.и с такими же бесстрашными подругами в сигаретном дыму....
Компашка молодняка, без масок. Один громко и мокро чихает. Все ржут...
Что там Дарвин говорил по этому поводу???
https://www.245.ua/news/2822624/likari-ne-hotili-prijmati-ii-v-likarnu-radili-piti-zaspokijlivi-batki-pomerloi-vid-covid-19-20-ti-ricnoi-divcini
У міській лікарні Стрия від коронавірусу померла 20-річна студентка Соломія. Лікарі кажуть, що в них це перший випадок, коли хвороба забирає таку молоду дівчину. Тиждень Соломія лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт.
Про це в батьків померлої дівчини дізнався OBOZREVATEL.
Лікарі кажуть, що Соломію госпіталізовано в Стрийську міську лікарню вже в тяжкому стані 10 липня, а померла 14-го. Кілька днів до цього вона лікувалася вдома.
"Ми не знаємо, чи зверталася вона до лікарів тоді, чи лікувалася, це треба питати в її рідних", - сказав нам головний лікар лікарні Йосип Бегей.
Однак батьки Соломії - Тарас і Іванна Карпи - розповідають, що насправді робили все, щоб врятувати єдину дочку. За їхніми словами, лікарі навіть не хотіли приймати її в лікарню, радили пити заспокійливі, а Соломія весь цей час скаржилася на жахливий головний біль і тяжкість у грудях.
Злочинна халатність лікарів, смерть через важку хворобу мозку? Ні, ковідогрип.
А батькам і родичам раджу бути активнішими у захисті своїх рідних. Наприклад відкрито записувати на відео відмову від надання допомоги. Був свідком - працює.
зараз медицина - це лише бізнес
і з ковідом це стало ще помітнішим
як це раніше медики не здогадалися тестувати масово на грип чи ГРВІ? стільки грошей лабораторії недозаробили
2) смертність від пневмонії в згаданій тобою віковій категорії складає близько 80%
питання в тому, ЩО НОВОГО? в порівнянні з 2019 роком, коли у світі померло кілька мільйонів людей від пневмонії і ніяких карантинів ніхто й не думав вводити
Вот и лавируют Правительства по всему миру то в одну, то в другую сторону (((
а де через послаблення прям МРУТЬ люди?
усюди збільшується лише "кількість випадків" через маніпулювання тестуванням, а кількість активних хворих та смертність стабільно зменшуються
як Ви визначили, що МРУТЬ люди? як Ви визначили. що відбувається щось нове?
в Україні померло з початку року на 20 тис. менше людей, ніж за попередні роки за той же період
покажіть, де мруть
усюди показники нижчі середнього
Ни фига не делать, а зарплату получать. Хорошую. регулярно, бескарантинную.
і це мене дуже тішить
хай колються президенти, олігархи, депутати, чиновники, медики, військові
А українська влада без яєць - не може ввести жорсткі умови: штрафи та жорсткий карантин, масове тестування усіх людей на COVID-19 як це зробили в Китаї! В Китаї перемогли коронавірус! А у нас пандемія тільки посилюється!