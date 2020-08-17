Глава ОАСК Вовк заявляє, що прибув у НАБУ на допит, почекав 40 хвилин і поїхав

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк сьогодні вранці прибув до Національного антикорупційного бюро для допиту, який, однак, не відбувся.

Про це Вовк написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно ніби оголошували мене "в розшук". Я як законослухняний громадянин прийшов на призначений час, проте не застав у НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу", - йдеться в пості Вовка.

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За його словами, слідчого на місці не було.

"Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власний захід, не мали успіху - слідчий не брав слухавку. 40 хвилин очікування. І ми пішли", - додав Вовк.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".