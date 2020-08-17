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Глава ОАСК Вовк заявляє, що прибув у НАБУ на допит, почекав 40 хвилин і поїхав

Глава ОАСК Вовк заявляє, що прибув у НАБУ на допит, почекав 40 хвилин і поїхав

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк сьогодні вранці прибув до Національного антикорупційного бюро для допиту, який, однак, не відбувся.

Про це Вовк написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно ніби оголошували мене "в розшук". Я як законослухняний громадянин прийшов на призначений час, проте не застав у НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу", - йдеться в пості Вовка.

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За його словами, слідчого на місці не було.

"Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власний захід, не мали успіху - слідчий не брав слухавку. 40 хвилин очікування. І ми пішли", - додав Вовк.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Глава ОАСК Вовк заявляє, що прибув у НАБУ на допит, почекав 40 хвилин і поїхав 01

Автор: 

НАБУ (5116) допит (696) Вовк Павло (300)


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Топ коментарі
+10
Отметку в повестке получил?
НЕТ!
Так, что не вешай лапшу на уши.
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17.08.2020 10:50 Відповісти
+9
скажите мне кто нибудь, это "гребанный цирк" или "Зеленые будни"?!
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17.08.2020 10:50 Відповісти
+6
у 5-й ранку приїхав .... почекав 40 хв.... і поїхав.
Можна і в 4-и ранку приїхати і почекати 40 хв.
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17.08.2020 10:51 Відповісти
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Отметку в повестке получил?
НЕТ!
Так, что не вешай лапшу на уши.
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17.08.2020 10:50 Відповісти
скажите мне кто нибудь, это "гребанный цирк" или "Зеленые будни"?!
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17.08.2020 10:50 Відповісти
Буденний грьобаний ЗЕцирк
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17.08.2020 10:55 Відповісти
Ясна річ, що це не нормально.
Скажіть, а неперекриті кордони з агресором російською федерацією та територіями, що рф окупувала - це ЩО???!!! Не закритий інформаційний простір від агресора рф - що це???!!!
Пересування натовпу з країни агресора росії, з криму в Україну майже вільно під час війни - ЦЕ НОРМАЛЬНО???!!!
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17.08.2020 10:55 Відповісти
Это зе реальность шутовская грустный цирк и злые клоуны
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17.08.2020 10:56 Відповісти
не ушел а убег а раз так опять в розыск.. следователь был на работе 2 автобуса бомжей подтверждают а журналисты Вовка не видели...Вовк ты в какой стране живешь какие твои слова против системы КОТОРУЮ ТЫ И ПОРОДИЛ...
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17.08.2020 10:51 Відповісти
у 5-й ранку приїхав .... почекав 40 хв.... і поїхав.
Можна і в 4-и ранку приїхати і почекати 40 хв.
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17.08.2020 10:51 Відповісти
Зеленая КЛОУНАДА ! .
.
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17.08.2020 10:51 Відповісти
шта? Набу - это пороховский орган
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17.08.2020 10:55 Відповісти
Порох і надалі президент?
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17.08.2020 10:59 Відповісти
Не руйнуй його "мірок". Йому в ньому тепло, затишно, все є і Порох при владі)
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17.08.2020 11:16 Відповісти
Та ну його в 3.14зду разом з його "мірком" ,нехай страждає))
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17.08.2020 15:24 Відповісти
Анализы вовк хоть сдал ? Или как нелох , несдамши ходит! 🤔🤔🤔
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17.08.2020 10:51 Відповісти
Вот так у нас всё работает, потому так и живём... Страна квартал 95 *****...
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17.08.2020 10:53 Відповісти
Я пришел за угол, а угол не пришел, я подождал 40 минут развернулся и ушел.
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17.08.2020 10:54 Відповісти
Квартал95
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17.08.2020 11:04 Відповісти
"Здравствуй,милая моя,я тебя даждалси,ти пришла,меня нашла,а я и растерялси"...(с)
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17.08.2020 11:05 Відповісти
Все, зняти обвинувачення- він аж 40 хвилин чекав!!!
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17.08.2020 11:15 Відповісти
Как показывает практика, если следователь не является в назначенное им время, на им же назначенные следственные действия, то оно ему не особо надо или он не вполне понимает что ему надо делать и что спрашивать. Ну или тяжело заболел. Но для этих случаев, как правило, существует следственная группа... Дерьма на вентилятор НАБУ накидало в предшествующие дни по данному вопросу порядочно, но на сегодня так и не ясно являлось ли это единственной целью или еще какие-то похожие идеи в дальнейшем возникнут...
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17.08.2020 11:22 Відповісти
Як багато тексту накропав, ніби не юрист а письменник. Виклади фото повістки і "друзі" побачать: на який місяць, на яке число, на котру годину, хто викликає. А поряд інше фото: перепустка в Генеральну прокуратуру, а там відмітка, коли прийшов, коли пішов. " Дабы дурь каждого была видна" -- як казав Петро Перший.
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17.08.2020 12:18 Відповісти
З його фамілією тільки в клітці сидіти!!!
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17.08.2020 12:30 Відповісти
ЙДУТЬ ТОРГИ ТА ДОГОВОРНЯКИ! Що не зрозуміло?? Зелена...маса .. навіть готова утертися від Вовка та його шобли...про ГПУ вже і казати нічого - покажуть гроші вони і справи ці поїдять без води...СМАЧНОГО!
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17.08.2020 12:59 Відповісти
А чому він поїхав в НАБУ, а не на шкіродерню?
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17.08.2020 13:28 Відповісти
 
 