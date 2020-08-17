Медичні виші в 2019 році не набрали студентів майже на 1000 місць, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2019 році медичні інститути не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць.

Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Це доволі багато. Сьогодні неукомплектованими залишаються близько 5000 лікарських посад. Одна з найбільших проблем - це всі спеціальності медика профілактичного профілю. А саме - це лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи", - зазначив міністр.

За словами Степанова, також є проблема з набором лікарів-педіатрів.

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