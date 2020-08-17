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Новини Коронавірус і карантин
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Медичні виші в 2019 році не набрали студентів майже на 1000 місць, - Степанов

Медичні виші в 2019 році не набрали студентів майже на 1000 місць, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2019 році медичні інститути не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць.

Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Це доволі багато. Сьогодні неукомплектованими залишаються близько 5000 лікарських посад. Одна з найбільших проблем - це всі спеціальності медика профілактичного профілю. А саме - це лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи", - зазначив міністр.

За словами Степанова, також є проблема з набором лікарів-педіатрів.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей.

Степанов , слухай шо Куприк каже :

Научитесь платить за работу . Ферштейн ? Не научитесь платить , все будут уезжать в Чехию , Словакию , Польшу , etc . Никому ваша тупая пропаганда не нужна , а нужны гроши
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17.08.2020 11:00 Відповісти
+10
А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.Источник: https://censor.net/n3214137 міністр, а наведи приклад заробітної палати вказаних спеціальностей і тоді зрозумієш сам, що що навчатись 7 років і отримувати копійки ніхто не хоче! Всі хочуть в хірургію і т д...
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17.08.2020 10:57 Відповісти
+9
оно и понятно, за такие то зарплаты рисковать жизнью от зараженных ковидом, ну нафик.
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17.08.2020 10:53 Відповісти
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ковід гуляє, пєрєждать надо
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17.08.2020 10:51 Відповісти
Зато в квартал конкурс выше крыши
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17.08.2020 10:52 Відповісти
оно и понятно, за такие то зарплаты рисковать жизнью от зараженных ковидом, ну нафик.
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17.08.2020 10:53 Відповісти
Мало того, по такой специализации ни частный кабинет не открыть ни в частную клинику не пойти.
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17.08.2020 11:35 Відповісти
ага..враховуючи,що Доктор Смерть Супрун взагалі вирішила в Україні ліквідувати вірусологію та епідеміологію.. а заодно і психлікарні віддати "на місцевий рівень"..(((
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17.08.2020 12:37 Відповісти
Боятся Короновируса.
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17.08.2020 10:54 Відповісти
На зарплату в 4 000 он вен почему-то не хотят идти.
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17.08.2020 10:56 Відповісти
А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.Источник: https://censor.net/n3214137 міністр, а наведи приклад заробітної палати вказаних спеціальностей і тоді зрозумієш сам, що що навчатись 7 років і отримувати копійки ніхто не хоче! Всі хочуть в хірургію і т д...
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17.08.2020 10:57 Відповісти
Да кому нужны ваши сраные должности С ТАКИМИ УБИЙСТВЕННО-МИЗЕРНЫМИ ЗАРПЛАТАМИ. ДА РИМЛЯНЕ РАБАМ ПЛАТИЛИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
А вы стоимость контракта еще больше поднимите, тогда толпами повалят
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17.08.2020 10:59 Відповісти
"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей.

Степанов , слухай шо Куприк каже :

Научитесь платить за работу . Ферштейн ? Не научитесь платить , все будут уезжать в Чехию , Словакию , Польшу , etc . Никому ваша тупая пропаганда не нужна , а нужны гроши
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17.08.2020 11:00 Відповісти
І правильно роблять, що не йдуть

Мізерна зарплатня, споконвічні обіцянки її підвищить, тільки в цьому році скільки раз обіцяли і нічого. Гроші віддали поліції. Не менше 7 найкращих років життя віддасте на освіту.
А на виході - мінімалка. Ще 7 років будете сподіватись на обіцянки-цяцянки, а потім середній вік.
Тому, шановні медики - виїзжайте молодими, коли нічого ще не тримає.
І не слухайте цих м.....
Нічого, ніколи не підвищать.
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17.08.2020 11:47 Відповісти
За 4 тис ходити в скафандрі космонавта і з загрозою здохнути, дурних немає
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17.08.2020 11:54 Відповісти
В мединститут?
Нет конкурса?
Мир сошёл с ума?
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17.08.2020 11:56 Відповісти
В Богомольца более 3,5 тыс. на 700 мест
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17.08.2020 12:49 Відповісти
мне интересно, мозги у правящих зеимбецилов есть?))))
самое прикольное, правящая шалупень кричит на всех перекрестках что они на 40 тысяч жить не могут, типа не рыночная у них зарплата, надо им больше))))
зеленая мразота, а 4-7 тысяч это что зарплата для врачей? кстати, ума у врачей поболее чем у правящей зеленой шалупени)))) честно говоря эти правящие зеленые дегенераты
уже реально достали до глубины души)))) короче, встретил зелень, спаси страну, сделай все чтобы зелень увяла
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17.08.2020 12:26 Відповісти
Міністр який навчався в медичному, чомусь жодного дня не працював за фахом ... дивно...напевно щось знав......тоді чому дивується.
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17.08.2020 12:27 Відповісти
А як там з набором на спеціальності держиуправління?
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17.08.2020 12:34 Відповісти
мабуть що з/п $4000 не влаштовує
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17.08.2020 13:31 Відповісти
 
 