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Медичні виші в 2019 році не набрали студентів майже на 1000 місць, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2019 році медичні інститути не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць.
Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Це доволі багато. Сьогодні неукомплектованими залишаються близько 5000 лікарських посад. Одна з найбільших проблем - це всі спеціальності медика профілактичного профілю. А саме - це лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи", - зазначив міністр.
За словами Степанова, також є проблема з набором лікарів-педіатрів.
Топ коментарі
+13 Куприк
показати весь коментар17.08.2020 11:00 Відповісти Посилання
+10 Валерій Atman
показати весь коментар17.08.2020 10:57 Відповісти Посилання
+9 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2020 10:53 Відповісти Посилання
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Степанов , слухай шо Куприк каже :
Научитесь платить за работу . Ферштейн ? Не научитесь платить , все будут уезжать в Чехию , Словакию , Польшу , etc . Никому ваша тупая пропаганда не нужна , а нужны гроши
Мізерна зарплатня, споконвічні обіцянки її підвищить, тільки в цьому році скільки раз обіцяли і нічого. Гроші віддали поліції. Не менше 7 найкращих років життя віддасте на освіту.
А на виході - мінімалка. Ще 7 років будете сподіватись на обіцянки-цяцянки, а потім середній вік.
Тому, шановні медики - виїзжайте молодими, коли нічого ще не тримає.
І не слухайте цих м.....
Нічого, ніколи не підвищать.
Нет конкурса?
Мир сошёл с ума?
самое прикольное, правящая шалупень кричит на всех перекрестках что они на 40 тысяч жить не могут, типа не рыночная у них зарплата, надо им больше))))
зеленая мразота, а 4-7 тысяч это что зарплата для врачей? кстати, ума у врачей поболее чем у правящей зеленой шалупени)))) честно говоря эти правящие зеленые дегенераты
уже реально достали до глубины души)))) короче, встретил зелень, спаси страну, сделай все чтобы зелень увяла