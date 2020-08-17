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Новини Силовики
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Намагалася "перевиховати": на Вінниччині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, - поліція. ФОТО

Намагалася

У Вінницькій області поліція розпочала слідство щодо дій матері, яка посадила 14-річну дочку на ланцюг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня. На лінію "102" зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє щодо неї насильство", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника чечельницької поліції Романа Басалиги, негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, 30-річна жінка після конфлікту з донькою, за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві години. Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулася в поліцію по допомогу.

Намагалася перевиховати: на Вінниччині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, - поліція 01

Як пояснила поліцейським жінка, так вона намагалася "перевиховати" дочку, яка нібито постійно тікає з дому і відмовляється допомагати по господарству. Працівники ювенальної превенції і соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині.

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Дії жінки кваліфікуються слідством за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Автор: 

Вінницька область (1034) діти (5188) насилля (298) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515)


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Топ коментарі
+17
Ну так яблучко від яблуні. Дочці 14, мамаші 30. Донька тікає, бо в неї вже мало часу залишилося, щоб мамашу зробити бабусею. Не виправдає сподівань.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
+6
Воспитывать надо было с рождения, а не с 14.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
+6
ну так на момент рождения мамаше 16 было, вот доросла наконец-то до воспитания. интересно сколько бабушке, 42?
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17.08.2020 11:12 Відповісти
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Ну так яблучко від яблуні. Дочці 14, мамаші 30. Донька тікає, бо в неї вже мало часу залишилося, щоб мамашу зробити бабусею. Не виправдає сподівань.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
+
" не пытайтесь воспитывать детей, они всё равно будут похожи на вас! воспитывайте себя" (с)
Так и эта - сама родила в 16 лет, а дочка похоже пошла по стопам мамочки.
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17.08.2020 12:15 Відповісти
Гени.
Чого ніяк не второпають ідеологи «справедливих» суспільств.
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17.08.2020 13:01 Відповісти
Тут даже скорей другое... Родила в 16-ть... Да она ненавидела свою дочь, вымещала не ней всю свою злость... Все остальное уже следствие этого...
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17.08.2020 15:39 Відповісти
Ух,маньяки.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
Мусора в теме ...
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17.08.2020 11:02 Відповісти
Воспитывать надо было с рождения, а не с 14.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
ну так на момент рождения мамаше 16 было, вот доросла наконец-то до воспитания. интересно сколько бабушке, 42?
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17.08.2020 11:12 Відповісти
Я видел бабушек по 40 лет - нормальные, и дети нормальные. Разное бывает. Но родить в 16 лет - это для здешних мест рановато.
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17.08.2020 11:58 Відповісти
бабушка в 40 єто нормально, когда дочке 20 и внучке 1, а не когда внучке 14
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17.08.2020 12:11 Відповісти
может цыганка ? Они и раньше рожают.
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17.08.2020 12:16 Відповісти
Дело не в воспитании. Подростки начинают жить своим умом. Это не нравится родителям и у них случается психологический стресс. Они привыкли управлять своими детьми и не считаться с их интересами. Это происходит постоянно такое.
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Но не все же родители 14-летних детей на цепь сажают. Мама однозначно неправа, но наверняка и доця допекла. Потому и говорю, что воспитывать надо.
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17.08.2020 12:00 Відповісти
Они поступают по разному. Уровень насилия над подростками зашкаливает во всем мире. Раньше было популярно сдавать детей в психушки. Понимаете, это всё не дочь допекла, а родительская травма потери контроля над своим чадом.
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17.08.2020 12:02 Відповісти
И воспитание к этому не имеет отношения. Тут всё дело в том, что у подростка появляется личная воля и интерес, который не совпадает с родительским. И ничего с этим не поделать. Многие родители не могут с этим смирится и не смиряются никогда.
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17.08.2020 12:03 Відповісти
Вот я помню учился в хорошей школе и у меня полкласса параллельно ходили в музыкальную школу. Они там занимались с малолетства. Когда наступило 13-14 лет большинство бросило лет 5 занятий по причине того что тошнит их эта музыка и они не слышать её больше не хотят. А для родителей это огромный шок. Вот такие истории постоянны. И это еще на культурном уровне.
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Не забываем и возраст в котором мамаша родила... Процентов 90, что она ненавидела этого ребенка, за то что испортил ее молодость...
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17.08.2020 15:43 Відповісти
Просто родители еще помнят как ребенка на руках носили и как он ходил уточкой как привязанный следом за взрослым и слушал внимательно и т.д. А для подростка всё новое. Он смотрит на себя как на личность, которая появилась только сейчас. Это и рождает конфликт отцов и детей, который описан в литературе.
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17.08.2020 16:29 Відповісти
Гормоны... побеждают.
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17.08.2020 11:05 Відповісти
От осины - не родятся апельсины.
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17.08.2020 11:08 Відповісти
Общество стремительно деградирует. Шо ни день то к Европе ближе...
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17.08.2020 11:12 Відповісти
Да, да... 50 лет назад не рожали в 16)))
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17.08.2020 15:44 Відповісти
Мать родила в 16.
Дочь должна быть ...
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17.08.2020 11:16 Відповісти
Доцюню не на ланцюг саджати треба, пізно, вона вже сто відсотків давно на другому вистрибує!!!
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17.08.2020 11:49 Відповісти
Не обязательно) Конфликт поколений))) Просто родителям нужно быть немного умней)
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17.08.2020 15:46 Відповісти
 
 