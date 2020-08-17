Намагалася "перевиховати": на Вінниччині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, - поліція. ФОТО

У Вінницькій області поліція розпочала слідство щодо дій матері, яка посадила 14-річну дочку на ланцюг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня. На лінію "102" зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє щодо неї насильство", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника чечельницької поліції Романа Басалиги, негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, 30-річна жінка після конфлікту з донькою, за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві години. Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулася в поліцію по допомогу.

Як пояснила поліцейським жінка, так вона намагалася "перевиховати" дочку, яка нібито постійно тікає з дому і відмовляється допомагати по господарству. Працівники ювенальної превенції і соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині.

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Дії жінки кваліфікуються слідством за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.