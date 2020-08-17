Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук
Представник України в Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Росії нібито "набридла" війна на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".
"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, гадаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські", - зазначив Кравчук.
За його словами, війні не може бути продовження, її потрібно закінчувати миром.
"Я переконаний, що вони вже не чіплятимуться за ці питання, про які ви кажете. Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть жодних поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "ні"…Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, з огляду на українську законодавчу базу, Конституцію, міжнародне право, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості", - додав Кравчук.
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- Мира хачю, *** буду....
Для клетчатых сумок кравчучки совершенно НЕ ПОДХОДЯТ!
Ширина той сумки более чем в два раза больше, чем подставка кравчучки, по этому сумки на кравчучки не держаться.
А какими были сумки и кравчучки я очень хорошо знаю.
Потому, что САМ их в 90-е таскал!
Вы НЕ внимательно прочитали текст выступления Кравчука. Он высказался так, как и следует высказываться не просто дипломату, а политику. Он руководи переговорами от Украины. Если РФ сорвет мирный процесс, то Кравчук, со своим весом политика, при котором Украины восстановила свою независимость от Москвы, как раз и будет УСЛЫШАН мировыми лидерами.
А отмена Минского договорняка, по вине Кремля, даст нам шанс начать новые переговоры, но уже в Будапештском формате.
А Кравчук как раз и спозиционировал себя с Меркель, Макроном и Путиным. Вот с ними он и огласил тему переговоров.
им нужна передышка для хабаровска и беларуси
если это непонятно, то не позорься, пиши мемуары про Партию
если будет честно, то с удовольствием почитаю
- Это же пионерский закат, Игорь, - с укором прошипел ему на ухо Фокин. - Смотри, какой синий огурец, под кроватью туман деревянный, по-видимому, мы в дупле. Но где оно, ясень?
- Да что ты такое говоришь, Аркадий, - возмутился Кравчук. - На галстуке дрозд размером с батут, обрати внимание, Иван, на количество вермишели в рысаках. Вот так и на Донбассе будет, свободная экономическая зона - раз, пять банок котлована и чебур...Источник: https://censor.net/r3213629
(с)Василий Рыбников
ЗЕблюдок удачно выбрал под свои колаборантские запросы переговорщика.
Коментар без коментарів. Добавити нічого.
ему как никому другому как не знать, что путин и координирует там всё на донбасе и снабжает оружием, мясом
прям как зе видит в его глазах желание какое то.. *** твю мт
На кол его, а не на переговоры!
Слушает он всех ватников и НИ ОДНОГО украинца!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARB9AAoGHh01XyanntOlMkX92YUkA8wS2yQR-QNhUvRvptqSXvNEucUFQtDx5SaXj44-fKCqv0MOsi8s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBGikNPQfiGPv-5w4vfIRxyzP_wEEnCDSzfRWReRUlp9elFh7Ucx9Ra1nw2wGGxYjoutiva6r5_45A9&hc_ref=ARRQ8Wr0tt4XwMCR5zvO5f-zRhFtjEcdvFotYJ2CRKmTH0eLdnRopsdNBmy5m7gqdCk&fref=nf Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2399810183662079&id=100008993618796
31 июля ·
Леонид Макарович всегда публично и показательно "лягает ногой" ( подчеркиваю: всегда!) ушедшего президента и всегда рассказывает какой распрекрасный президент пришел ему на смену и он , Кравчук, всем сердцем поддерживает священный выбор народа и готов подставить свое плечо и т.д. и т.п.
В чем причины такого поведения Кравчука?
Их две.
Одна-это выработанная десятилетиями пребывания в коммунистической номенклатуре привычка. Именно так надо было себя вести при смене вождя
А вторая - это банальный страх. Страх , что если ты публично не присягнешь новой власти, то тебя заподозрят в нелояльности. Это все тоже из коммунизма. Страх быть заподозренным в нелояльности во времена СССР -был самым большим страхом у номенклатуры.
Когда Зеленский под Новый год выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы и на следующий день рейтинги показали , что он легко выигрывает у Порошенко,то Леонид Макарович быстренько и демонстративно сложил с себя полномочия председателя комиссии по реформе Конституции, куда его назначил Порошенко, обосрал Петра Алексеевича с ног до головы и начал неприкрыто петь осанну Зеленскому.
Помниться , выступая на одном российском канале, отвечая на вопрос телеведущего:
" А как Зеленский сможет управлять страной , не имея никакого политического опыта? ",
Леонид Макарович, на голубом глазу ответил:
" Не будем забывать, что Владимир Александрович сыграл роль Президента в сериале " Слуга народа" и уже получил необходимый опыт президентства".
Ну, очень гибкий президент! И поэтому заслуженно выпросил у Зеленского себе очередную почетную должность, подвинув самого Кучму.
Однако, если Бог даст Леониду Макаровичу здоровья и он доживет до момента, когда народ прогонит Зеленского , то мы станем свидетелями того, как Кравчук будет первым , кто лягнет уходящего президента , скажет что он был полным профаном и заявит , что он "горячо поддерживает священный выбор народа , согласен подставить плечо новому президенту .." и т.п. В общем залижет до дыр нового гаранта и в награду снова возглавит какую- нибудь бессмысленную комиссию " при президентовi" Украины.
Что называется при любом президенте сгодится. Номенклатурщики бывшими не бывают..
Щоб тобі вуха заклало од твого =слухання= !