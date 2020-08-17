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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук

Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук

Представник України в Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Росії нібито "набридла" війна на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, гадаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські", - зазначив Кравчук.

За його словами, війні не може бути продовження, її потрібно закінчувати миром.

"Я переконаний, що вони вже не чіплятимуться за ці питання, про які ви кажете. Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть жодних поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "ні"…Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, з огляду на українську законодавчу базу, Конституцію, міжнародне право, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості", - додав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною", - Асєєв

Автор: 

Кравчук Леонід (546) путін володимир (24231) росія (66502) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+86
Это гипертонический шум в ушах.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
+83
Я слышу голоса.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
+71
Какой мир?? Русский??
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17.08.2020 10:57 Відповісти
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а теперь и кравчучка увидела
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17.08.2020 12:17 Відповісти
Події в Білорусії, особливо якщо туди влізе *****, є гарною причиною похєрити Мінські договорняки.
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17.08.2020 11:52 Відповісти
От старая, хитрожопая кравчучка! Мир то ху...ло, и остальные кремляди то хотят. Только на своих условиях. А они всем известны. Отказ от ЕС и НАТО и возврат в орбиту влияния мокшандии. Это для начала
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17.08.2020 11:53 Відповісти
зелена жаба-- смотрєц, старий пердун-- слухєц! І кого ви придурки зебіли вибрали?
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17.08.2020 11:54 Відповісти
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6767
- Мира хачю, *** буду....
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17.08.2020 11:55 Відповісти
Злые вы , напали на старичка , вот скоро Фокин выйдет на авансцену ,так Кравмедведчук ангелом покажется
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17.08.2020 11:56 Відповісти
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5584
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17.08.2020 11:56 Відповісти
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4405
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17.08.2020 12:03 Відповісти
От Кравчука в истории останется только "кравчучка"
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17.08.2020 12:05 Відповісти
Из инета: "Так и тележка ,которую незаслуженно называют "кравчучкой" ,попала к нам из Германии. Привезли ,показалась удобной....умельцы стали воспроизводить ,а Леня тут ни при чем. Прошедший долгую номенклатурную школу ,Леня сумел вовремя перекрасится и законно останется в истории "первым президентом",но последние полит. выкрутасы сильно подпортят воспоминания. " И добавить нечего.
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17.08.2020 13:01 Відповісти
Тогда в период роспада совка, и период первых лет становления независимости Украины был тотальный дефицит, и нехватка всего. И люди запасали все , что только могли найти , запасали в максимально доступных количествах . Сумка на колесиках давала возможность пожилому человеку везти больше , чем нести в руках. Кравчучка это не символ изобретательства Кравчуком удобной вещи . Кравчучка это символ неустроенности, дефицита, нехватки товаров, продуктов в период Кравчука !
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17.08.2020 14:13 Відповісти
Никто его в "изобретатели" не записывал. Тачку ,главным образом ,использовали "челноки". И его недолгое правление тут не причем. Но так сложилось....А тачка действительно практична.
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17.08.2020 14:44 Відповісти
Челноки были позже , и то что называлось кравчучкой для них не подходило по размеру !
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Молод ты был.... Челноки появились при Горбачеве и тачка им была как раз по клетчатую сумку. Начали возить из Польши.
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17.08.2020 18:50 Відповісти
А каким образом при Горбачёве эти тачки начали называть кравчучками ?
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17.08.2020 19:01 Відповісти
А это название появилось в середине 90Х
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17.08.2020 19:30 Відповісти
Врунишка!
Для клетчатых сумок кравчучки совершенно НЕ ПОДХОДЯТ!
Ширина той сумки более чем в два раза больше, чем подставка кравчучки, по этому сумки на кравчучки не держаться.
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17.08.2020 19:50 Відповісти
Юноша ,надо быть вежливее. И сумки и тачки бывают разными. Когда все начиналось ,сумки были меньше и тачки очень подходили.
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17.08.2020 20:07 Відповісти
Какой нежный.
А какими были сумки и кравчучки я очень хорошо знаю.
Потому, что САМ их в 90-е таскал!
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17.08.2020 20:34 Відповісти
Объясните этому старому козлу, что московии похер мир на Донбассе или нет. Моковитам надоели санкции, а не война на Донбассе. А санкции ввели даже не из-за Донбасса, а из-за Крыма. И никого не колышить - устали они или нет. Пока Крым не вернут, будут санкции.
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17.08.2020 12:08 Відповісти
Вместо Макарыча отвечу я.
Вы НЕ внимательно прочитали текст выступления Кравчука. Он высказался так, как и следует высказываться не просто дипломату, а политику. Он руководи переговорами от Украины. Если РФ сорвет мирный процесс, то Кравчук, со своим весом политика, при котором Украины восстановила свою независимость от Москвы, как раз и будет УСЛЫШАН мировыми лидерами.
А отмена Минского договорняка, по вине Кремля, даст нам шанс начать новые переговоры, но уже в Будапештском формате.
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18.08.2020 15:45 Відповісти
Все мы внимательно читали. Сказал по типу: "мы сделали все, что могли, если вы не согласны, мы умываем руки". Только одно "НО". Московия позиционирует себя НЕ как сторона конфликта, а равняет себя по статусу с Францией и Германией и требует договариваться напрямую с ОРДЛО. И что бы мы НЕ предлагали, они не примут, но при этом будут требовать находиться в рамкам минских договоренностей.
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18.08.2020 17:47 Відповісти
Разве в своём выступлении Леонид Макарович назвал хоть одну из фамилий в ОРДЛО? Нет, он конкретные фамилии из Москвы назвал.
А Кравчук как раз и спозиционировал себя с Меркель, Макроном и Путиным. Вот с ними он и огласил тему переговоров.
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18.08.2020 18:34 Відповісти
То не выступление, а сплошное танцевание хитрой лисы. Особенно мощно - "я чувствую".
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18.08.2020 23:24 Відповісти
Что, еще один из тех, кто видит "мир" в глазах врага?
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17.08.2020 12:11 Відповісти
Еще один, заглядывающий кацапам в задницу, увидел мир.
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17.08.2020 12:21 Відповісти
Ну ты пи.да,Макарыч. Ты еще за сдачу ядерного оружия врагу не понес наказание,а уже на новый комплимент нарываешься.
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Сколько можно нести эту пургу ? В этом Леня не виноват! Это было при Кучме!
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Ну, яже не винуватий? Саме він підписав цю сдачу,а кучмовіз здійснював технічні питання зі здачі зброї . А взагалі, чого це це чмо мовчить за тактичну яЗ? Кому вона заважала, що там потребувало перезавантаження? Це ж звичанісенькі снаряди та ракети.... Але справа полягає лише в єдиному - одного легше купити ніж цілу державу. Судити потрібно і Кучму і Кравчука їх сім'ям бойкот. Гарно пожили за український кошт. Ющенку теж треба роки зо три дати, за свою чмошність та безхребетність. При всіх недоліках, єдиний кто став справжнім презедентом, так це Порошенко.
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18.08.2020 09:27 Відповісти
старый идиот...
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17.08.2020 12:18 Відповісти
тов кравчук!
им нужна передышка для хабаровска и беларуси
если это непонятно, то не позорься, пиши мемуары про Партию
если будет честно, то с удовольствием почитаю
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17.08.2020 12:22 Відповісти
- О, паровоз, - сказал председатель переговорной группы Леонид Кравчук, медленно подходя к пожару под руку с членом переговорной группы Фокиным. - Где я?
- Это же пионерский закат, Игорь, - с укором прошипел ему на ухо Фокин. - Смотри, какой синий огурец, под кроватью туман деревянный, по-видимому, мы в дупле. Но где оно, ясень?
- Да что ты такое говоришь, Аркадий, - возмутился Кравчук. - На галстуке дрозд размером с батут, обрати внимание, Иван, на количество вермишели в рысаках. Вот так и на Донбассе будет, свободная экономическая зона - раз, пять банок котлована и чебур...Источник: https://censor.net/r3213629
(с)Василий Рыбников
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Довибиралися. Ці комуняки і зелені з голубими, сплелися зміїними хвостами і здають дракону Неньку.
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17.08.2020 12:28 Відповісти
***** був ***** і лишається. Коли він вже здохне
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17.08.2020 12:30 Відповісти
Він би ще в очі їм подивився чи в очко заглядає, старий проктолог.
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17.08.2020 12:36 Відповісти
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6660
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17.08.2020 12:40 Відповісти
Вот же ж мудак старый...
ЗЕблюдок удачно выбрал под свои колаборантские запросы переговорщика.
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17.08.2020 12:40 Відповісти
Да, они хотят убить всех украинцев, чтобы был "мир", это точно.
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17.08.2020 12:42 Відповісти
Вся российская элита и большая часть народа хотят возрождения "российской империи", что еще долго не изменится - это тоже факт жизни, от которого никуда не уйдешь. Будет Путин у власти, придет другой- это направление политики России не изменит. Почему это не учитывают в своей деятельности украинские политики? Потому что это неудобная для них правда? Но это ПРАВДА, игнорирование которой уже стоило Украине потери части Донбасса и Крыма.
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17.08.2020 12:48 Відповісти
Что значит "не учитывают"? Как они должны "учитывать" или показывать, что "учитывают"? Всем давно всё понятно, но существует только два варианта развития событий: дипломатический или военный. Военный - там всё просто и прямолинейно: открытая вооруженная борьба, тысячи и даже миллионы убитых, разрушенные заводы и жилые дома, миллионы беженцев. А дипломатия оперирует такими словами, как "переговоры", "учет интересов", "оппоненты" и т.д. Третьего варианта нет.
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17.08.2020 13:35 Відповісти
Один "мир" баче в очах, інший "мир" чує в ушах...Щось тут не то
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17.08.2020 12:49 Відповісти
Ця заява зайвий раз стверджує шо Кравчук з Зеленським в одній команді з пуйлом,гризлом і Ко. Йому суці жалко росіян а українців ні.
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17.08.2020 12:56 Відповісти
Єпатьєво...придурки...Сьоми рік війна а вони бачуть з того боку бажання миру?...Ну дебіли ну що тут можна сказати..ДЕБІЛИ....
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17.08.2020 13:03 Відповісти
Старик, по ночам, уже своё отчество не узнаёт, зачем тогда его мнения озвучивать.
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17.08.2020 13:04 Відповісти
Він повторює дурницю зеленої шмарклі, на відміну від якої, він не бачить, а чує. Залишається до маячні, старого, продажного маразматика, додати, для переконливості, голос з потойбіччя.
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17.08.2020 13:08 Відповісти
Зелень использует старого дурня для сбора негатива на себя из-за подобных абсурдных заяв,а сами помалкивают,анализируя реакцию общества. И не стыдно самому, стоя одной ногой в могиле,разыгрывать из себя шута горохового? А ещё первый президент. Позорище. Сколько башляют,интересно?
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17.08.2020 13:22 Відповісти
Он всегда жаловался на маленькую пенсию. Видимо пообещали прибавку, вот и кинулся во все тяжкие. Очевидно, собирается жить до 100 лет, ****.
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17.08.2020 16:22 Відповісти
Маразм - это в лучшем случае, но вообще похоже на предательство Украины. Конь зеленый, кого ты привел?
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17.08.2020 13:22 Відповісти
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2518
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17.08.2020 13:27 Відповісти
Жванецький ''Говорят, что со старостью приходит мудрость. Но иногда старость приходит одна''
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18.08.2020 02:36 Відповісти
Ідіот!

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17.08.2020 13:40 Відповісти
Дідусь трохи того- йому треба мокрий рушник на лоба.Може попустить.
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17.08.2020 14:09 Відповісти
Макарич, вуха не позакладало, слухати ***** и Ко.?
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17.08.2020 14:26 Відповісти
совсем крыша у старого пердуна поехала?
ему как никому другому как не знать, что путин и координирует там всё на донбасе и снабжает оружием, мясом
прям как зе видит в его глазах желание какое то.. *** твю мт
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17.08.2020 14:31 Відповісти
Так скажи їм нехай виведуть нафіг своїх "іхтамнетів" і інших "заблукавших" разом з "відкопаною в шахтах" військовую технікою і зброєю і нададуть доступ над контролем кордону і буде такий бажаний мир. І не треба "молоти" що попало, совість май хоч трохи.
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17.08.2020 14:41 Відповісти
Лучше отправить его в рф там он будет с удовольствием слушать всех н телевидении рф.
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17.08.2020 15:32 Відповісти
Старый маразматик совсем головой поехал. Его бы в дурку, а то совсем плохой стал, опасный для общества.
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17.08.2020 16:18 Відповісти
Кравчук-мерзкий ублюдок.
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17.08.2020 16:32 Відповісти
Ну да, мир. Все разграбили. а теперь мир, восстанавливайте,и выкармливайте "рюський мир" а мы потом снова прийдем. Был партийным тунеядцем, им и осался Кравчук.
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17.08.2020 16:39 Відповісти
Идиот
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17.08.2020 16:51 Відповісти
"Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова." ТИ старий мудак ще забув Альфу Центавра послухати!
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17.08.2020 17:12 Відповісти
А кто Крымскую область автономией сделал? Разве не Кравчук?
На кол его, а не на переговоры!
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Плани різко міняються через Білорусь.
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17.08.2020 17:46 Відповісти
Один уже мир увидел. Этот уже про мир слышит. Тот кто про мир ляпнет, того мы и должны сразу за ребро...
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17.08.2020 17:56 Відповісти
старый дурень
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17.08.2020 18:01 Відповісти
Старый комуняцкий УРОД!
Слушает он всех ватников и НИ ОДНОГО украинца!
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17.08.2020 19:51 Відповісти
Не, ну не пи№арас, а? Оно видители ЧУВСТВУЕТ! ****, одни ясновидящие, один видит мир в глазах упыря, другой чувствует желание мира у его подупырников...хер в анале ты чувствуешь.
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17.08.2020 20:05 Відповісти
А в глаза смотрел? Как коммунист коммунисту....
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17.08.2020 20:37 Відповісти
Наскільки потрібно бути «прибацаному», шоб таку важливу справу доручити маразматику, котрий і за молоду був «не дуже теє...».
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17.08.2020 20:54 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARB9AAoGHh01XyanntOlMkX92YUkA8wS2yQR-QNhUvRvptqSXvNEucUFQtDx5SaXj44-fKCqv0MOsi8s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARB9AAoGHh01XyanntOlMkX92YUkA8wS2yQR-QNhUvRvptqSXvNEucUFQtDx5SaXj44-fKCqv0MOsi8s

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBGikNPQfiGPv-5w4vfIRxyzP_wEEnCDSzfRWReRUlp9elFh7Ucx9Ra1nw2wGGxYjoutiva6r5_45A9&hc_ref=ARRQ8Wr0tt4XwMCR5zvO5f-zRhFtjEcdvFotYJ2CRKmTH0eLdnRopsdNBmy5m7gqdCk&fref=nf Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2399810183662079&id=100008993618796
31 июля ·

Леонид Макарович всегда публично и показательно "лягает ногой" ( подчеркиваю: всегда!) ушедшего президента и всегда рассказывает какой распрекрасный президент пришел ему на смену и он , Кравчук, всем сердцем поддерживает священный выбор народа и готов подставить свое плечо и т.д. и т.п.
В чем причины такого поведения Кравчука?
Их две.
Одна-это выработанная десятилетиями пребывания в коммунистической номенклатуре привычка. Именно так надо было себя вести при смене вождя
А вторая - это банальный страх. Страх , что если ты публично не присягнешь новой власти, то тебя заподозрят в нелояльности. Это все тоже из коммунизма. Страх быть заподозренным в нелояльности во времена СССР -был самым большим страхом у номенклатуры.
Когда Зеленский под Новый год выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы и на следующий день рейтинги показали , что он легко выигрывает у Порошенко,то Леонид Макарович быстренько и демонстративно сложил с себя полномочия председателя комиссии по реформе Конституции, куда его назначил Порошенко, обосрал Петра Алексеевича с ног до головы и начал неприкрыто петь осанну Зеленскому.
Помниться , выступая на одном российском канале, отвечая на вопрос телеведущего:
" А как Зеленский сможет управлять страной , не имея никакого политического опыта? ",
Леонид Макарович, на голубом глазу ответил:
" Не будем забывать, что Владимир Александрович сыграл роль Президента в сериале " Слуга народа" и уже получил необходимый опыт президентства".
Ну, очень гибкий президент! И поэтому заслуженно выпросил у Зеленского себе очередную почетную должность, подвинув самого Кучму.
Однако, если Бог даст Леониду Макаровичу здоровья и он доживет до момента, когда народ прогонит Зеленского , то мы станем свидетелями того, как Кравчук будет первым , кто лягнет уходящего президента , скажет что он был полным профаном и заявит , что он "горячо поддерживает священный выбор народа , согласен подставить плечо новому президенту .." и т.п. В общем залижет до дыр нового гаранта и в награду снова возглавит какую- нибудь бессмысленную комиссию " при президентовi" Украины.
Что называется при любом президенте сгодится. Номенклатурщики бывшими не бывают..
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17.08.2020 23:38 Відповісти
Яка кончена гнида !
Щоб тобі вуха заклало од твого =слухання= !
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17.08.2020 23:42 Відповісти
скільки б комуняка не маскувався, а природа врешті-решт своє візьме... незабаром у виконанні Кравчука епічна кремлівська арія "Адіннарот-Мишебратья-Панятьіпрастіть"
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17.08.2020 23:49 Відповісти
Товарищ. А кто тебе обеспечит безопасность в Минске? Нелегитимный и его опричники?
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18.08.2020 00:23 Відповісти
Кравчук: " они хотят, чтобы на Донбассе был мир". Пан Кравчук, никакой сознательный, разумный, взрослый человек сказать такую ложь не может. Почему вы перешли на сторону России - агрессивной, отсталой, в принципе желающей уничтожения Украины?
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18.08.2020 11:14 Відповісти
Зебіли! Ви вже бачите, кого ваш Янелох призначив? Цей сивий лис вже здав все, що тільки можна здати, а зараз в руках цього старого камунізда майбутнє ваших дітей та всієї країни.
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18.08.2020 11:19 Відповісти
Леня , слушай Н Матвиенко , Гнатюка , Цисык и тд . собирай грибы , лови рыбу , гуляй с внуками . Не занимайся херней .
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18.08.2020 23:26 Відповісти
Тварь породившая Медведчука рассказывает про мир в глазах пукина и лаврухи)))
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18.08.2020 23:31 Відповісти
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