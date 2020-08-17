Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук

Представник України в Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Росії нібито "набридла" війна на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, гадаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські", - зазначив Кравчук.

За його словами, війні не може бути продовження, її потрібно закінчувати миром.

"Я переконаний, що вони вже не чіплятимуться за ці питання, про які ви кажете. Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть жодних поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "ні"…Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, з огляду на українську законодавчу базу, Конституцію, міжнародне право, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості", - додав Кравчук.

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