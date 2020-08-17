Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що робітники, які страйкують на білоруських підприємствах, "погоди не роблять".

Про це сказав Лукашенко на зустрічі з колективом МЗКТ в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

"Я знаю, незважаючи на те, що дехто бродить. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 погоди не роблять, по-перше", - сказав він.

Як йому доповіли, "в цілому заводи працюють".

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"По-друге, треба розуміти, що "поганий" президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", - додав він.