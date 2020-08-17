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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять

Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що робітники, які страйкують на білоруських підприємствах, "погоди не роблять".

Про це сказав Лукашенко на зустрічі з колективом МЗКТ в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

"Я знаю, незважаючи на те, що дехто бродить. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 погоди не роблять, по-перше", - сказав він.

Як йому доповіли, "в цілому заводи працюють".

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"По-друге, треба розуміти, що "поганий" президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+10
у Шоушенка уже явно выраженный шизофренический бред...
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17.08.2020 11:07 Відповісти
+9
"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу.

Лукашенка , с какого перепуга ты решил , шо ты президент ? Ты самозванец и гавно на палочке
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17.08.2020 11:10 Відповісти
+5
Цензор, а где же формулировка "захвативший власть в Беларуси" ?!?
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17.08.2020 11:08 Відповісти
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у Шоушенка уже явно выраженный шизофренический бред...
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17.08.2020 11:07 Відповісти
Це фуфло повинне повторити долю не Чаушеску, а Каддафі.... На жаль максимум з найгіршого, може стати сусідом прохффессора у Барвисі.
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17.08.2020 11:11 Відповісти
Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают - Цензор.НЕТ 6744
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17.08.2020 11:16 Відповісти
Згідно прийнятим самим же Лукашенко законам, він вже заробив на законний розстріл.
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17.08.2020 11:49 Відповісти
Ему надо пригласить клована ********* напряжённость
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17.08.2020 11:08 Відповісти
Так він вже звернувся до твого клована за допомогою.
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17.08.2020 11:10 Відповісти
Ти маєш на увазі того клована в котрого твій клован в глазах увідєл мір?
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17.08.2020 11:15 Відповісти
Я маю на увазі того клована з котрим твій заключив капітуляцію
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17.08.2020 11:19 Відповісти
Ану покажи акт капітуляції,доведи,що ти не Зе3.14здун і флудер-фуфлометник!
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17.08.2020 15:14 Відповісти
Тут он как раз прав, но я надеюсь - выйдут все и массово!
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17.08.2020 11:08 Відповісти
Цензор, а где же формулировка "захвативший власть в Беларуси" ?!?
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17.08.2020 11:08 Відповісти
.-Исполняющий обязанности президента - это человек, который временно исполняет обязанности президента страны, когда действующий президент недоступен или когда должность вакантна.
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17.08.2020 11:19 Відповісти
А 150-200 ТЫСЯЧ, Таракан?
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17.08.2020 11:09 Відповісти
"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу.

Лукашенка , с какого перепуга ты решил , шо ты президент ? Ты самозванец и гавно на палочке
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17.08.2020 11:10 Відповісти
Про погоду:
«Над всей Испанией безоблачное небо»
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17.08.2020 11:13 Відповісти
Над Києвом пяць ідуть дощі!
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17.08.2020 11:20 Відповісти
А он знает вообще..про слово...коллапс??? Т.е. если будет 150 плюс бухгалтер и директор? Или 200 плюс энергетик и дежурный слесарь?....с набором ключей от служебных помещений....не ну не бросить же на работе?
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17.08.2020 11:14 Відповісти
150 или двести конечно , НО один с кирпичом на крыше запросто !!!!!
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17.08.2020 11:15 Відповісти
Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять - Цензор.НЕТ 1559
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17.08.2020 11:17 Відповісти
Сирия в Белоруси уже не за горами,и расия в этом поможет
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17.08.2020 11:21 Відповісти
Было, по его словам, 20, теперь уже 200)))Ты смотри, доходит до усатого что-то))
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17.08.2020 11:21 Відповісти
Ипанарий!!!!!
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17.08.2020 11:24 Відповісти
Ну значит пора Лукашенко отменять закон о тунеядстве и открывать Фонд по безработице. Дешевле будет.
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17.08.2020 11:31 Відповісти
Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять - Цензор.НЕТ 3159
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17.08.2020 11:36 Відповісти
Та у него нет повода волноватся вообще: 80% проголосовало "за", 200 человек бастуют, может и в Ростове отдохнуть.
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17.08.2020 11:46 Відповісти
 
 