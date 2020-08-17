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Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять
"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що робітники, які страйкують на білоруських підприємствах, "погоди не роблять".
Про це сказав Лукашенко на зустрічі з колективом МЗКТ в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
"Я знаю, незважаючи на те, що дехто бродить. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 погоди не роблять, по-перше", - сказав він.
Як йому доповіли, "в цілому заводи працюють".
"По-друге, треба розуміти, що "поганий" президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", - додав він.
Топ коментарі
+10 Рома Маестро
показати весь коментар17.08.2020 11:07 Відповісти Посилання
+9 Куприк
показати весь коментар17.08.2020 11:10 Відповісти Посилання
+5 Andy Tiger
показати весь коментар17.08.2020 11:08 Відповісти Посилання
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Лукашенка , с какого перепуга ты решил , шо ты президент ? Ты самозванец и гавно на палочке
«Над всей Испанией безоблачное небо»