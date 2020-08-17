Велика Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі: "Ми терміново потребуємо незалежного розслідування"
Велика Британія не визнає результатів президентських виборів у Білорусі і закликає до термінового розслідування серйозних порушень під час виборів і репресій, які слідували за ними.
Про це йдеться в заяві глави МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Світ із жахом спостерігав за насильством, застосовуваним білоруською владою для придушення мирних протестів, що послідували за фальшивими президентськими виборами. Велика Британія не приймає їхніх результатів", - заявив міністр Домінік Рааб.
"Ми терміново потребуємо незалежного розслідування через ОБСЄ недоліків, які зробили вибори несправедливими, а також жахливих репресій, які послідували за виборами" - йдеться у заяві.
За словами Рааба, Британія працюватиме з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягнути до відповідальності білоруську владу.
Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.
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Лукашенко їм не указ.
А если и дальше будет упортствовать и применять силу по людям, то будет обьявлен военным преступником
Если сейчас кышнуть, получится безвластие. 80% что получим из Белоруси 2-й Крым.
Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
После принятия присяги в Парламенте, новый Президент становится легитимным.
Иначе получим нового Диктатора.
Перевыборы состоялись, из за невозможности определить результат выборов второго тура президентских выборов 2004 года - так постановил Верховный Суд Украины.
Подобное может быть и в Беларуси.
Я знаю, чем это закончилось: На следующих выборах овощ получил бесконтрольные 5 лет на разграбление Украины.
Но главное, сами белорусы не признают эти сфальсифицированные результаты...
А ведь же советники Лукашенко предлагали ему написать 52-55% в первом туре..., что бы сильно не выглядело нагло и более правдоподобно и что бы не злить людей.
Но лукашенко, потерявший связь с реальностью, потребовал нарисовать ему 80%, как было на всех его "выборах" на протяжении последних 26 лет...
литвин , твоего кумира ткнули носом в обоссанные тапки