УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6765 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
2 334 32

Велика Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі: "Ми терміново потребуємо незалежного розслідування"

Велика Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі:

Велика Британія не визнає результатів президентських виборів у Білорусі і закликає до термінового розслідування серйозних порушень під час виборів і репресій, які слідували за ними.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Світ із жахом спостерігав за насильством, застосовуваним білоруською владою для придушення мирних протестів, що послідували за фальшивими президентськими виборами. Велика Британія не приймає їхніх результатів", - заявив міністр Домінік Рааб.

"Ми терміново потребуємо незалежного розслідування через ОБСЄ недоліків, які зробили вибори несправедливими, а також жахливих репресій, які послідували за виборами" - йдеться у заяві.

Також дивіться: Ведучі державного телеканалу "Білорусь 1" долучилися до страйку: в ефірі порожня студія і легка музика. ВIДЕО

За словами Рааба, Британія працюватиме з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягнути до відповідальності білоруську владу.

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Автор: 

Білорусь (7987) Велика Британія (5688) вибори (6727) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Рааб Домінік (29)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Никто из цивилизованных стран не признаёт фарс под названием выборы в Беларуси.
Но главное, сами белорусы не признают эти сфальсифицированные результаты...
А ведь же советники Лукашенко предлагали ему написать 52-55% в первом туре..., что бы сильно не выглядело нагло и более правдоподобно и что бы не злить людей.
Но лукашенко, потерявший связь с реальностью, потребовал нарисовать ему 80%, как было на всех его "выборах" на протяжении последних 26 лет...
показати весь коментар
17.08.2020 11:12 Відповісти
+8
он самозванец а не президент и именно таким он выглядит сейчас в глазах большинства белорусов и цивилизованного мира...
А если и дальше будет упортствовать и применять силу по людям, то будет обьявлен военным преступником
показати весь коментар
17.08.2020 11:16 Відповісти
+4
Зеленский- где твое не признание? Ты должен был первый об этом сообщить ну теперь хоть за Британией не признавай!!!
показати весь коментар
17.08.2020 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока не выберут нового президента - Лукашенко остается президентом.
показати весь коментар
17.08.2020 11:09 Відповісти
Батька "лєгітімний". І хрен хто його закопає. Демократія проти диктатури на жаль не шарить.
показати весь коментар
17.08.2020 11:16 Відповісти
Вот я читаю историю многих стран за борьбу за независимось.И все бородись з Британской Империей.Даже США.
показати весь коментар
17.08.2020 11:25 Відповісти
А рівень його «легітимності», кожна країна буде вирішувати сама.
Лукашенко їм не указ.
показати весь коментар
17.08.2020 11:25 Відповісти
он самозванец а не президент и именно таким он выглядит сейчас в глазах большинства белорусов и цивилизованного мира...
А если и дальше будет упортствовать и применять силу по людям, то будет обьявлен военным преступником
показати весь коментар
17.08.2020 11:16 Відповісти
На следующий срок - да. Под вопросом сегодняшние выборы.
Если сейчас кышнуть, получится безвластие. 80% что получим из Белоруси 2-й Крым.
показати весь коментар
17.08.2020 11:19 Відповісти
В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде.
Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
показати весь коментар
17.08.2020 11:19 Відповісти
Тіхановском вже президент. А бацька самозванець. Чим раніше піде тим йому буде легше відбиватися від держака лопати.
показати весь коментар
17.08.2020 11:28 Відповісти
Тіхановська
показати весь коментар
17.08.2020 11:30 Відповісти
Так ее выбрали, только Лука стул не отдает.
показати весь коментар
17.08.2020 11:19 Відповісти
Для отдачи стула, нужно признание ЦИКом и принятие присяги. (в цивилизованном мире)
После принятия присяги в Парламенте, новый Президент становится легитимным.
Иначе получим нового Диктатора.
показати весь коментар
17.08.2020 11:22 Відповісти
Ты видимо не из Украины и не знаешь, чего добилась помаранчевая революция в 2004 году...
Перевыборы состоялись, из за невозможности определить результат выборов второго тура президентских выборов 2004 года - так постановил Верховный Суд Украины.
Подобное может быть и в Беларуси.
показати весь коментар
17.08.2020 11:30 Відповісти
Я из Украины! В 2004 бывал на Майдане.
Я знаю, чем это закончилось: На следующих выборах овощ получил бесконтрольные 5 лет на разграбление Украины.
показати весь коментар
17.08.2020 12:38 Відповісти
Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси: "Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании" - Цензор.НЕТ 3107
показати весь коментар
17.08.2020 11:19 Відповісти
Поздоровляю бацьку з досягненням!
показати весь коментар
17.08.2020 11:10 Відповісти
Клован в ответ грозится отменить выборы
показати весь коментар
17.08.2020 11:10 Відповісти
Никто из цивилизованных стран не признаёт фарс под названием выборы в Беларуси.
Но главное, сами белорусы не признают эти сфальсифицированные результаты...
А ведь же советники Лукашенко предлагали ему написать 52-55% в первом туре..., что бы сильно не выглядело нагло и более правдоподобно и что бы не злить людей.
Но лукашенко, потерявший связь с реальностью, потребовал нарисовать ему 80%, как было на всех его "выборах" на протяжении последних 26 лет...
показати весь коментар
17.08.2020 11:12 Відповісти
Зеленского в отставку !
показати весь коментар
17.08.2020 11:13 Відповісти
Зеленский- где твое не признание? Ты должен был первый об этом сообщить ну теперь хоть за Британией не признавай!!!
показати весь коментар
17.08.2020 11:18 Відповісти
Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и репрессий, которые последовали за ними.

литвин , твоего кумира ткнули носом в обоссанные тапки
показати весь коментар
17.08.2020 11:19 Відповісти
Да у них вообще монархия.
показати весь коментар
17.08.2020 11:23 Відповісти
Он может Коленьке престол предложить. Пуйло его поддержит.
показати весь коментар
17.08.2020 11:31 Відповісти
Очень даже конституционная.
показати весь коментар
17.08.2020 11:32 Відповісти
Нічого іншого від єврея Рааба не варто сподіватися почути. Сіоністи вирішили прибрати Лукашенка. Схоже, що він їм дійно заважає.
показати весь коментар
17.08.2020 11:32 Відповісти
Почему тогда Зельц за Луку? Он же тоже еврей
показати весь коментар
17.08.2020 11:34 Відповісти
Але мета у них одна - контроль над усіма країнами, заволодіння ресурсами
показати весь коментар
17.08.2020 11:42 Відповісти
Англо - саксам - респект!
показати весь коментар
17.08.2020 11:33 Відповісти
Сіоністи теж між собою вовтузяться: соросятники, хабатники.
показати весь коментар
17.08.2020 11:39 Відповісти
В Крыму тоже за пута голосовали на выборах, че не признали? Двуличныеанусы
показати весь коментар
17.08.2020 11:39 Відповісти
Лукашенко поклав на свій народ..., може накладе таки на себе руки...
показати весь коментар
17.08.2020 12:49 Відповісти
Главное что Путин признал,и Зеленский молча проглотил.
показати весь коментар
17.08.2020 13:35 Відповісти
 
 