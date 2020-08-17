Велика Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі: "Ми терміново потребуємо незалежного розслідування"

Велика Британія не визнає результатів президентських виборів у Білорусі і закликає до термінового розслідування серйозних порушень під час виборів і репресій, які слідували за ними.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Світ із жахом спостерігав за насильством, застосовуваним білоруською владою для придушення мирних протестів, що послідували за фальшивими президентськими виборами. Велика Британія не приймає їхніх результатів", - заявив міністр Домінік Рааб.

"Ми терміново потребуємо незалежного розслідування через ОБСЄ недоліків, які зробили вибори несправедливими, а також жахливих репресій, які послідували за виборами" - йдеться у заяві.

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За словами Рааба, Британія працюватиме з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягнути до відповідальності білоруську владу.

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.