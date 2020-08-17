Кравчук пропонує спілкуватися з ОРДЛО в режимі відеоконференції: "Є світовий досвід, тут немає нічого особливого"
Українська делегація в ТКГ може спробувати налагодити перші контакти з громадянським суспільством окупованого Донбасу в режимі відеоконференції.
Таку думку висловив керівник української делегації в ТКГ перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.
"Є світовий досвід, тут немає нічого особливого. Є інтернет, різні форми спілкування, щоб не йти, їхати і збиратися. Можна створити спеціальну відеоконференцію. Головне, мати бажання. Думаю, Росія не перешкоджатиме. Я чув, що Росія нас звинувачує саме в тому, що такого спілкування немає. Коли ми почнемо це робити, а вони скажуть "ні", ми скажемо: ви що, млинців об'їлися?", - розповів він.
"Там живуть мільйони людей, є ознаки громадянського суспільства. Є люди, які не брали і не беруть участі у війні, не ходять зі зброєю, живуть в неймовірно складних умовах. І ми говоримо, що нам потрібні журналісти, викладачі, працівники вищих навчальних закладів ...Ми хочемо, щоб ці люди спілкувалися між собою. І на перших порах ми говоримо саме про спілкування на рівні громадянського суспільства. А коли ми відчуємо, що вже домовляємося, тоді можна переходити на інший рівень. Зараз не йдеться про спілкування з бойовиками", - додав Кравчук.
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тащите деда от туда за шиворот.
Пора выносить клоунов.
Кравчук, ПНХ!!!!
Тому кравчук це голос віслюка, який сцить таке озвучувать......
зеленське та ко стрімко перетворюють Україну на малоросію.
ДонецькаСталіно. Хай спершу потренується з телевізором побалакати.
"Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования «город Сталино»"
Или переселенцы уже не катят!!!!!
И кто там у тебя старый маразматик гр общество?
кравчук должен уехать в ростов