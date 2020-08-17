УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6765 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
2 051 51

Кравчук пропонує спілкуватися з ОРДЛО в режимі відеоконференції: "Є світовий досвід, тут немає нічого особливого"

Кравчук пропонує спілкуватися з ОРДЛО в режимі відеоконференції:

Українська делегація в ТКГ може спробувати налагодити перші контакти з громадянським суспільством окупованого Донбасу в режимі відеоконференції.

Таку думку висловив керівник української делегації в ТКГ перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

"Є світовий досвід, тут немає нічого особливого. Є інтернет, різні форми спілкування, щоб не йти, їхати і збиратися. Можна створити спеціальну відеоконференцію. Головне, мати бажання. Думаю, Росія не перешкоджатиме. Я чув, що Росія нас звинувачує саме в тому, що такого спілкування немає. Коли ми почнемо це робити, а вони скажуть "ні", ми скажемо: ви що, млинців об'їлися?", - розповів він.

"Там живуть мільйони людей, є ознаки громадянського суспільства. Є люди, які не брали і не беруть участі у війні, не ходять зі зброєю, живуть в неймовірно складних умовах. І ми говоримо, що нам потрібні журналісти, викладачі, працівники вищих навчальних закладів ...Ми хочемо, щоб ці люди спілкувалися між собою. І на перших порах ми говоримо саме про спілкування на рівні громадянського суспільства. А коли ми відчуємо, що вже домовляємося, тоді можна переходити на інший рівень. Зараз не йдеться про спілкування з бойовиками", - додав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонід (546) перемовини (3027) Донбас (22358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
давай старый маразматик. с пушилой поговори. и с луганским царем поговори. ублюдки зеленые. суки. ненавижу вас.
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
+12
Дедуля, шел бы ты на путина.
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
+9
ПНХ
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПНХ
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
когда он уже сдохнет старикашка кравчук
показати весь коментар
17.08.2020 11:49 Відповісти
Дедуля, шел бы ты на путина.
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
Я предлагаю кравчук иди накуй!
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
давай старый маразматик. с пушилой поговори. и с луганским царем поговори. ублюдки зеленые. суки. ненавижу вас.
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
А тебе шо, с тех пор как украинские солдаты перестали гибнуть меньше платят? Сочувствую
показати весь коментар
17.08.2020 11:30 Відповісти
КРВЧК - ПНХ!
показати весь коментар
17.08.2020 11:24 Відповісти
а шо, проехать туда уже слабо??
показати весь коментар
17.08.2020 11:25 Відповісти
Этот персонаж может натворить делов.
показати весь коментар
17.08.2020 11:25 Відповісти
Не может. От него ничего не зависит, но его высказывания сами по себе раздрожают
показати весь коментар
17.08.2020 11:27 Відповісти
Кто поставил старого маразматического дедушку в переговорщики?! Мы еще не забыли "кравчучки" и его " гениальное " управление. Купоны его сраные. Пусть уж покоится с миром где нибудь с удочкой у речки.
показати весь коментар
17.08.2020 11:25 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
17.08.2020 11:26 Відповісти
ПНБ(удапєшт)
показати весь коментар
17.08.2020 11:29 Відповісти
дед объелся блинов на коксе. ты с кем, пердун старый, там общаться собрался?
показати весь коментар
17.08.2020 11:27 Відповісти
Этот старый пердун вещает за клована...
показати весь коментар
17.08.2020 11:28 Відповісти
на клована всем насрать уже. там каждый несёт всё, что хочет.
показати весь коментар
17.08.2020 11:33 Відповісти
клован с Порохом воюет. ему на до внешней политики.
показати весь коментар
17.08.2020 11:34 Відповісти
davai, nachinaite i tak chtob mogli sidetj na fone svojei trjapki s dvuhgolovoi kuricoi.
показати весь коментар
17.08.2020 11:28 Відповісти
Поставьте ему, Фокину, ди и ***** с ордловцамии и Лукашенко в придачу, песни "Сползает по крыше старик Козлодоев" и "Дорожную" Шнура". В режиме видеоконференции. Мировой опыт уже есть.
показати весь коментар
17.08.2020 11:28 Відповісти
А вот и гражданская война Зебуинам подьехала. Довольны клоуны?
показати весь коментар
17.08.2020 11:28 Відповісти
Кравчук предлагает общаться с ОРДЛО в режиме видеоконференции: "Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного" - Цензор.НЕТ 3408
показати весь коментар
17.08.2020 11:29 Відповісти
Под эту картинку, как раз включить "Дорожную". Они под неё точно пляшут и играют.
показати весь коментар
17.08.2020 11:38 Відповісти
Когда в Донецке проидут выборы по украинским законодательствам, регион волн осью вернется под контроль Украины тогда не только видео но и визиты будут. А сеичас этот старый маразматик предлогает с шестерками и террористами пуйла общаться . Да не охел ли он перед лицом смерти.
показати весь коментар
17.08.2020 11:29 Відповісти
С каким гражданским обществом ты собрался что-то решать на оккупированной другой страной территории?
показати весь коментар
17.08.2020 11:30 Відповісти
он дурак? пытается разговаривать с петрушками кремля?
тащите деда от туда за шиворот.
показати весь коментар
17.08.2020 11:30 Відповісти
Т.е. ты, старый пердун, хочешь вести переговоры с сепарами. И получается косвенно признаешь их.

Пора выносить клоунов.
Кравчук, ПНХ!!!!
показати весь коментар
17.08.2020 11:32 Відповісти
Старий пердун поставлений озвучувать рішення ОП ..
Тому кравчук це голос віслюка, який сцить таке озвучувать......
показати весь коментар
17.08.2020 11:33 Відповісти
Не хочет ехать в Минск. Не дурак
показати весь коментар
17.08.2020 11:38 Відповісти
И да, там пока интернета нет. И не факт, что и завтра будет.
показати весь коментар
17.08.2020 11:39 Відповісти
Кравчук , есть мировой опыт как обращаться с предателями : виселица , гильйотина , куля в лоб , ну там много чего ещё есть.
показати весь коментар
17.08.2020 11:40 Відповісти
в сівохо публічно не вдалося запустити ту свою "платформу" - доручили зробити це кравчуку.
зеленське та ко стрімко перетворюють Україну на малоросію.
показати весь коментар
17.08.2020 11:41 Відповісти
Пора уже им ставить Цоя!
показати весь коментар
17.08.2020 11:42 Відповісти
НЕ могу поверить, что он не понимает, что тех, кто в ОРДЛО что-то пикнет - тут же отправят на подвал. Надеюсь, правильно тянет время и пускает дым!
показати весь коментар
17.08.2020 11:43 Відповісти
было сразу понятно, что эту иуду, цирк малороссов пригласил для озвучки капитуляции.
показати весь коментар
17.08.2020 11:46 Відповісти
Підключіть йому телебачення з Донецька Сталіно. Хай спершу потренується з телевізором побалакати.
Кравчук пропонує спілкуватися з ОРДЛО в режимі відеоконференції: "Є світовий досвід, тут немає нічого особливого" - Цензор.НЕТ 460
показати весь коментар
17.08.2020 11:51 Відповісти
Вірніше з Юзовки, Сталіно це по комуняцькі
показати весь коментар
17.08.2020 12:27 Відповісти
Так ті довбні недавно перейменували в Сталіно.
"Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования «город Сталино»"
показати весь коментар
17.08.2020 13:16 Відповісти
Так то ж добні
показати весь коментар
17.08.2020 13:21 Відповісти
Не мытьем так катаньем.. Кравчук пытается вешать вместо лапши на уши.. макароны.. Да нет в ОРДЛО с кем разговаривать. Там совершенно постановочные фигуры.. мы это увидели как их легко раша может при необходимости менять. Это утвержденные "директором кремлевского театра" статисты на фразу " кушать подано"... А нам хотят внушить что они там что то могут, и с ними можно разговаривать ( да они без куратора, при чем самого рядового " пукнуть" не могут без разрешения) Ну Леня сначала хочет нас подсадить на "видио конференцию", потом на прямое общение по факту ( что в принципе одно и то же), потом это уже "сторона конфликта", потом это уже "народ доунбасса", а потом это уже "гражданская война", а потом федерализация. Мягко стелет Леонид Макарович.. старая партийная школа секретаря по идеологии.
показати весь коментар
17.08.2020 12:00 Відповісти
Ноу-хау антиукраїнської зеленої влади. Перемовини з терористами. Виконання всіх вимог терористів. Головне подати це, як норму. Звичйне діло. Можна, як перемогу. Що може бути "краще" для зрадників- колаборантів?
показати весь коментар
17.08.2020 12:04 Відповісти
От Кравчука в истории останется только "кравчучка"
показати весь коментар
17.08.2020 12:04 Відповісти
он также разоружил Украину.
показати весь коментар
17.08.2020 15:22 Відповісти
Сподіваюсь, Кравчуку зробили психіатричну експертизу, щоб потім не дай Бог що, давати заднього і прикриватися його довідкою про деменцію.
показати весь коментар
17.08.2020 12:09 Відповісти
Це так як колись Познер вів? ,,у сАюзе секАса тету,,
показати весь коментар
17.08.2020 12:37 Відповісти
... тут з усіма згоден. Кравчук старий маразматик ..любить попи..діть ... тепер від його балабольства почне голова у всіх боліти... Яка бл.. відеоконфиренція..ви чи там в Київі всі подуріли від гри ху..ми на піаніно...мелють мелють всяку хрінь..довбані Петрушки..Може почнете конкретікой займатися.. Задайте собі питання ..піаністи.хренові.. чи можно висратись через відеоконференціїю...О тожбо і воно ..Ідіоти бл..
показати весь коментар
17.08.2020 12:41 Відповісти
Гражданское общество оккупированного Донбасса и у нас есть!!!!
Или переселенцы уже не катят!!!!!
И кто там у тебя старый маразматик гр общество?
показати весь коментар
17.08.2020 13:01 Відповісти
Спілкувався вже з ********** по скайпу...
показати весь коментар
17.08.2020 13:37 Відповісти
Так несколько дней назад эта старая перечница сказала, что изменение в Конституцию ПОКА невозможно. Но вот уже он увидел желание мира в речах пукиноидов, вот он начнет проводить видеоконференции с бандюганами ну а потом и Конституцию изменит. Надеется, что проглотят.
показати весь коментар
17.08.2020 13:54 Відповісти
никто в мире с террористами не общается
кравчук должен уехать в ростов
показати весь коментар
17.08.2020 14:32 Відповісти
Тогда война гражданская а россия миротворец будет. Не этого ли хочет комуняцкое лайно Кравчучка? Никаких переговоров с террористами, это мировая практика!
показати весь коментар
17.08.2020 15:20 Відповісти
 
 