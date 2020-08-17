Кравчук пропонує спілкуватися з ОРДЛО в режимі відеоконференції: "Є світовий досвід, тут немає нічого особливого"

Українська делегація в ТКГ може спробувати налагодити перші контакти з громадянським суспільством окупованого Донбасу в режимі відеоконференції.

Таку думку висловив керівник української делегації в ТКГ перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

"Є світовий досвід, тут немає нічого особливого. Є інтернет, різні форми спілкування, щоб не йти, їхати і збиратися. Можна створити спеціальну відеоконференцію. Головне, мати бажання. Думаю, Росія не перешкоджатиме. Я чув, що Росія нас звинувачує саме в тому, що такого спілкування немає. Коли ми почнемо це робити, а вони скажуть "ні", ми скажемо: ви що, млинців об'їлися?", - розповів він.

"Там живуть мільйони людей, є ознаки громадянського суспільства. Є люди, які не брали і не беруть участі у війні, не ходять зі зброєю, живуть в неймовірно складних умовах. І ми говоримо, що нам потрібні журналісти, викладачі, працівники вищих навчальних закладів ...Ми хочемо, щоб ці люди спілкувалися між собою. І на перших порах ми говоримо саме про спілкування на рівні громадянського суспільства. А коли ми відчуємо, що вже домовляємося, тоді можна переходити на інший рівень. Зараз не йдеться про спілкування з бойовиками", - додав Кравчук.

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