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Новини Агресія Росії проти України
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Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук

Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук

Білорусь жодним чином не бере участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому немає потреби переносити переговорний майданчик в інше місто через протестні акції в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив керівник української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сьогодні" у відповідь на запитання, чи може Україна перенести майданчик проведення ТКГ з Мінська в інше місто.

"Чому не можемо? Звичайно, можемо. Але я не бачу в цьому потреби. Білорусь не бере участі у ТКГ жодним чином, жодною посадовою особою. Вона створила для нас умови, надала нам майданчик. Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться або можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю цього", - сказав Кравчук.

Водночас він зазначив, що "потрібно передбачати все".

"Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція (раптом, я не говорю, що буде), тоді ми подивимося. А зараз немає жодної потреби", - вважає керівник української делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук

Нагадаємо, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що попри останні події в Білорусі наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 18 серпня. На ньому буде розглянуто важливі питання, зокрема продовження дотримання режиму тиші і взаємне звільнення утримуваних осіб.

Автор: 

Білорусь (7987) Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+15
Дементний маразматик.
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17.08.2020 11:26 Відповісти
+10
Значить, це визнання Зеленським законності влади Лукашенка.
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17.08.2020 11:27 Відповісти
+6
Скоро и про адин нарот будет?
Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4862
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17.08.2020 11:27 Відповісти
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Дементний маразматик.
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17.08.2020 11:26 Відповісти
Пора с лукашенко в одну палату...
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17.08.2020 11:30 Відповісти
Значить, це визнання Зеленським законності влади Лукашенка.
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17.08.2020 11:27 Відповісти
Скоро и про адин нарот будет?
Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4862
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17.08.2020 11:27 Відповісти
Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4822
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17.08.2020 11:27 Відповісти
Как уже надоела эта говорящая жопа....
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17.08.2020 11:28 Відповісти
Займите чем-нибудь дедушку. Дайте ему картинки-раскраски, кубики или вязание. Невыносимо слушать эти порождения угасающего сознания.
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17.08.2020 11:29 Відповісти
Потому что данным переносом площадки нужно выразить свое отношение к творящемуся в Беларуси ментовскому беспределу и захвату власти.
Если ты этого не понимаешь, какой ты в сраку политик? Какой переговорщик? Уходи, не гадь стране!
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17.08.2020 11:29 Відповісти
Товарищ явно не догоняет, что нелегитимный не может гарантировать ему нихуя, тем более безопасность, ибо сам озабочен собственной шкурой и продаст за нее любого.
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18.08.2020 00:47 Відповісти
думал уже что обоссанного Сивохо никому не переплюнуть в маразме, НО клоун-Зеля назначил Кравчука..
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17.08.2020 11:29 Відповісти
Перенести місце потрібно. І в цьому є гостра і термінова необхідність. І це підкреслюють постійні обвинувачення Лукашенка на адресу України
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17.08.2020 11:34 Відповісти
Старому комуняке под прикрытием бацьки спокойнее.
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17.08.2020 11:35 Відповісти
Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1539Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3104Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3550Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6111
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17.08.2020 11:42 Відповісти
Кравчучка
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17.08.2020 11:43 Відповісти
Просто урод из серии ЗЕ какая разница
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17.08.2020 11:44 Відповісти
Маразм крепчал.К сожалению,первым президентом Украины в постсоветский период,оказался человек,который гордится возникли,названным в честь него.
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17.08.2020 11:49 Відповісти
После того, что сказал Лукашенко о Украине, использовать Минск как площадку для переговоров , может только такое ничтожество, как Зеклоун и коммуняка Кравчук !
А действительно , для таких уродов нет разницы !
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17.08.2020 12:13 Відповісти
Здохнув би ти скоріше комуняцьке лайно
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17.08.2020 12:36 Відповісти
 
 