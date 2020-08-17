Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук

Білорусь жодним чином не бере участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому немає потреби переносити переговорний майданчик в інше місто через протестні акції в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив керівник української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сьогодні" у відповідь на запитання, чи може Україна перенести майданчик проведення ТКГ з Мінська в інше місто.

"Чому не можемо? Звичайно, можемо. Але я не бачу в цьому потреби. Білорусь не бере участі у ТКГ жодним чином, жодною посадовою особою. Вона створила для нас умови, надала нам майданчик. Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться або можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю цього", - сказав Кравчук.

Водночас він зазначив, що "потрібно передбачати все".

"Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція (раптом, я не говорю, що буде), тоді ми подивимося. А зараз немає жодної потреби", - вважає керівник української делегації в ТКГ.

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Нагадаємо, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що попри останні події в Білорусі наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 18 серпня. На ньому буде розглянуто важливі питання, зокрема продовження дотримання режиму тиші і взаємне звільнення утримуваних осіб.