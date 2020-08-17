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Новини
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Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії, голосів навіть близько немає, - Кравчук

Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії, голосів навіть близько немає, - Кравчук

У Верховній Ради немає голосів для зміни Конституції України, як того домагається Росія щодо Мінських домовленостей у редакції 2015 року.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів перший президент України, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з Конституцією і законами України, як і нормами міжнародного права, а Мінські домовленості не можна розглядати без міжнародних принципів і норм, і часто ці принципи і норми проголошені міністрами закордонних справ Німеччини…Вони визначені в офіційних документах ОБСЄ і ми не можемо навіть допустити, що Мінські домовленості автономні від усього цього. Тоді вони втратять свою силу. Вони, наголошую, мають відповідати міжнародним нормам і принципам. Це дуже важливо", - зазначив Кравчук.

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За словами представника України в ТКГ, є Конституція і закони України, які узгоджувалися з міжнародним правом.

"Якщо Росія дійсно вважає, і що це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке запитання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти до парламенту і сказати, що ви маєте проголосувати за це. Я знаю, що сьогодні вже три фракції ("ЄС", "Голос" і "Батьківщина") не голосуватимуть. Я знаю точно, що частина навіть депутатів від "Слуги народу", особливо мажоритарників, може не голосувати. Я вже не кажу, що змістовно це не в'яжеться ні з якими міжнародними документами", - пояснив Кравчук.

Кравчук підкреслює, що змінити Конституцію практично неможливо: "Вони ж знають, що такі рішення ухвалюються Верховною Радою. ВР – демократична структура, демократичний орган в українській державі. І 450 депутатів мають право кожний на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці".

Перший президент України додав, що голосів за зміну Конституції України в Раді "навіть близько немає".

Автор: 

ВР (15077) Конституція (548) Кравчук Леонід (546) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+10
Голосов нет, а так бы конечно... Палится вата...
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17.08.2020 11:33 Відповісти
+5
У него сегодня климакс подружился с эпилепсией...
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17.08.2020 11:29 Відповісти
+4
Иди отдохни старый конь.
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17.08.2020 11:46 Відповісти
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У него сегодня климакс подружился с эпилепсией...
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17.08.2020 11:29 Відповісти
Голосов нет, а так бы конечно... Палится вата...
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17.08.2020 11:33 Відповісти
Голосов нет? Ермак найдет.
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17.08.2020 11:34 Відповісти
"Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать."
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эти не будут, даже часть "слуг" может не голосовать, значит остальная часть "слуг" может, а остаток депутатов будут? так что ли, старая жопа рассуждает? хорошая характеристика нынешней Рады
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17.08.2020 11:35 Відповісти
Кроме кравчукча больше никого в раде не осталось?
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17.08.2020 11:36 Відповісти
нужно было сказать что вот вот поменяют, нужно только немножко подождать.....
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17.08.2020 11:36 Відповісти
да, он охерел сегодня, дайте ему брому
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17.08.2020 11:36 Відповісти
За два тиждні буде річниця дня, коли Порошенко переломивши волю ВРУ протягнув фактично імплементацію мінських договорняків в українське законодавство. Пам'ятаємо.
Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6297
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17.08.2020 11:38 Відповісти
Иди отдохни старый конь.
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17.08.2020 11:46 Відповісти
Конь він. чи мавпа з гранатою, але сказав правду. Він не винен, що бидлота проголосувала знову (після шапкокрада) проти України, і тепер вже монофракція в парламенті. Це ви зробили разом.
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17.08.2020 12:48 Відповісти
хм, дик про бидлоту и голосування взагалі нічого не писав
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17.08.2020 14:11 Відповісти
забалакали путена поповній програмі, виграли час, накидали санкцій сруцкіи ублюдкам.
і що тут поганого зробив Порошенко?
Мудак ти, а не старий кінь!
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Ага, ви забалакали.
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17.08.2020 14:05 Відповісти
Так ти ж взагалі ніяких пропозицій не надавав - тільки п...ь тут і все.
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17.08.2020 14:09 Відповісти
та ви взагалі тут новенький то ж, не вам писати про мої пропозиції.
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17.08.2020 14:32 Відповісти
А ви тут старенький?
Ну, так взагалі тоді мовчки сидіти повинен, бо мозок у старих працює, як у Кравчука Леоніда Макарича.
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17.08.2020 14:40 Відповісти
Ваш інтелект вже проявляється в тому що, ви приміряли вуса Лукашенко і вказуєте кому і що робити.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
ще простіше.
я тобі відповів адекватно.
тому з вусами залишайся сам.
чуваче, ти не тільки старий, ти ще й дурень
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17.08.2020 16:08 Відповісти
всё верно заявил.
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17.08.2020 11:43 Відповісти
Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3458Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1534
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17.08.2020 11:44 Відповісти
Рада не будет.- Уже два начальника Рады: Кравчук и барыга./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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17.08.2020 11:50 Відповісти
А то бы поменяли, правда?
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17.08.2020 12:00 Відповісти
Деменционник работает по окну овертона?
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Ні, звичайно ні. Проосто московія хоче "особливий статус" в Конституцію, а ми це назвемо "вільну зону", але в те поняття вкладемо все, що було в "особливому статусі" та ще в нагрузку, як при коміністах було в магазинах, додамо расейську мову і відбудуємо все, аж до ростова за кошти бідних пенсіонерів і сиріт, що втратили на цій війні своїх батьків. А так, звичайно ні.
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17.08.2020 12:47 Відповісти
Менять ничего нельзя!
Если не хотим что-то изменить.
Если делать то, что делал всегда, получишь результат, который получал всегда.
Что результат не лучше - это точно.
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17.08.2020 12:53 Відповісти
Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії, голосів навіть близько немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6511
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17.08.2020 12:54 Відповісти
Лёня, спой песню о невозможности Украины удерживать ядерный потенциал!
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17.08.2020 13:28 Відповісти
 
 