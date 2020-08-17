Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії, голосів навіть близько немає, - Кравчук

У Верховній Ради немає голосів для зміни Конституції України, як того домагається Росія щодо Мінських домовленостей у редакції 2015 року.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів перший президент України, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з Конституцією і законами України, як і нормами міжнародного права, а Мінські домовленості не можна розглядати без міжнародних принципів і норм, і часто ці принципи і норми проголошені міністрами закордонних справ Німеччини…Вони визначені в офіційних документах ОБСЄ і ми не можемо навіть допустити, що Мінські домовленості автономні від усього цього. Тоді вони втратять свою силу. Вони, наголошую, мають відповідати міжнародним нормам і принципам. Це дуже важливо", - зазначив Кравчук.

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За словами представника України в ТКГ, є Конституція і закони України, які узгоджувалися з міжнародним правом.

"Якщо Росія дійсно вважає, і що це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке запитання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти до парламенту і сказати, що ви маєте проголосувати за це. Я знаю, що сьогодні вже три фракції ("ЄС", "Голос" і "Батьківщина") не голосуватимуть. Я знаю точно, що частина навіть депутатів від "Слуги народу", особливо мажоритарників, може не голосувати. Я вже не кажу, що змістовно це не в'яжеться ні з якими міжнародними документами", - пояснив Кравчук.

Кравчук підкреслює, що змінити Конституцію практично неможливо: "Вони ж знають, що такі рішення ухвалюються Верховною Радою. ВР – демократична структура, демократичний орган в українській державі. І 450 депутатів мають право кожний на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці".

Перший президент України додав, що голосів за зміну Конституції України в Раді "навіть близько немає".