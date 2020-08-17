"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку. ВІДЕО (оновлено)

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів, заявив, що "поки його не вб'ють, інших виборів не буде".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.

Відповідаючи на заяви про несправедливі вибори і бажання провести справедливі, Лукашенко сказав: "Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".

"Пішов нах # й! - відреагував на заяву співробітник МЗКТ.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!".

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