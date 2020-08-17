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Новини Революція в Білорусі
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"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку. ВІДЕО (оновлено)

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів, заявив, що "поки його не вб'ють, інших виборів не буде".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.

Відповідаючи на заяви про несправедливі вибори і бажання провести справедливі, Лукашенко сказав: "Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".

"Пішов нах # й! - відреагував на заяву співробітник МЗКТ.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!".

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+124
каму Лукашенко Бацька - тому ***** дядька.
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17.08.2020 11:44 Відповісти
+112
какое заманчивое предложение
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17.08.2020 11:37 Відповісти
+97
Тебя дурачка никто за язык не тянул....можешь уже идти и переодеваться в чистое...
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17.08.2020 11:37 Відповісти
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Ватан! Во первых, Батька это тот кто родил тебя. И никто более. Если этот фашист тебе батька-забирайте его себе!
И еще подумай вот над чем: именно потому что Янык "трусливо сбежал", а не стол до конца и не положил тысячи-у него еще есть какой то шанс на более-менее спокойную жизнь. Это его и спасает. А вот если бы он устроил Тянь-ань-Мынь.....ему физда! На все 100. Так что он умнее и дальновиднее конюха.
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17.08.2020 20:44 Відповісти
Вы имеете Путака. Вернее он вас. Потому что есть подозрение мил человек, что ты москальский стукачок. Вальнуть Яроша не помогло бы. Пришли бы другие Яроши. Ты посмотри на фото сверху. Сколько людей! Они за Яроша приходили? Ваша кремлинская пропаганда очень однообразна.
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17.08.2020 21:00 Відповісти
https://censor.net/user/474321,ты тупое москальное быдло: твой бацька как раз и начал с жесткого придушения белоруского Майдана ,а получилось так, что пламя революции разгорелось с большей силой!

если бы твой любимый янык так начинал,то Майдан победил бы еще быстрее!
такому овощу как ты трудно понять что свободу не спинити!
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17.08.2020 21:15 Відповісти
Цимес в том,что 80% продукции МЗКТ поставляет в РФ.Под рассейские МБР.Это-оно "Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку - Цензор.НЕТ 898
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17.08.2020 20:46 Відповісти
Завод под это и заточен. Надо же куда то продавать. Украине и РБ эти ракеты не угрожают
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17.08.2020 20:50 Відповісти
Отсюда вопрос: если Лукашенко пойдёт туда куда было предложено, есть ли кандидат на замену, чтоб не ухудшил (а желательно и улучшил) отношения с РФ? Чтоб этот завод накрылся бы медным тазом, как некоторые предприятия Украины после 2014? Если есть - мотивы рабочих понятны. Если нет - лучше бы они помалкивали.
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17.08.2020 21:00 Відповісти
Ник "простой инженер" и вообще все "простые" берут лахтинцы, чтоб без мыла в жопу влезть. Вас по запаху пачуць можна.
По сабжу: хер с ним с этим заводом если детей его рабочих мочат на улицах до открытых переломов и трепанаций черепа. Заводы построятся. Инвалиды-останутся.
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17.08.2020 21:04 Відповісти
Очень странно выглядят действия Белорусских силовиков. Предельно мягко сказать, что они не соответствовали своей жёсткостью, первоначальной угрозе. Зачем было так поднимать градус борьбы? Лукашенко что - вообще больной?

А нету ли там какой то закулисной борьбы? Кому то из силовиков надоело сидеть в тени Лукашенко, и они решили устроить ему революцию, разозлив народ (а может мотив ещё какой то). А когда революция во всю разгорится, они перейдут на сторону протестующих (мы не будем подчиняться кровавому тирану и воевать против народа!), показательно осудят избивавших. И "наведут порядок в стране".

Ну не может человек который 30 лет держал власть совершать такие тупые действия.

А заводы, если закроются - уже никогда не будут построены вновь.
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17.08.2020 21:18 Відповісти
По первой части: конечно больной.
По середине: есть такая версия. Многие разделяют.
По концовке: эти загоны для рабов нужны были только чтобы там народ проводил 8 часов. Все наши заводы генерируют только убытки. Строить надо новые по западным лекалам. Китай-хороший пример.
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17.08.2020 21:38 Відповісти
Как ты думаешь,патриот-Рашка сможет выкупить конструкторское бюро и техдокументацию?И потом огранизовать собственное производство ракетовозов?Вопрос риторический,можешь не отвечать.Лука не стал провадвать завод рашкованам 3 года назад-теперь,они его получат почти бесплатно.
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17.08.2020 21:06 Відповісти
Зачем им выкупать? Эти советские поделки разрабатывались не здесь. Здесь построили завод. Эти дремучие телеги просты как грабли и никакой тайны не представляют. Копии документов совки явно имели на мокше. Захотят-организуют их производство. Их не так много и надо.
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17.08.2020 21:19 Відповісти
Минск поставит в ОАЭ новейшие танковозы
Власти ОАЭ решили без тендера отдать новый заказ на танковозы минскому заводу, зарекомендовавшему себя надежным партнером.https://russianemirates.com/news/uae-news/minsk-postavit-v-oae-noveyshie-tankovozy/ Да,да-древнейшие Ты-типичный представитель постмодерна.Действительно-зачем белорусам заводы?Бульбачку копать,работать на польских панов(на российских стройках),и разумеется кричать Жыве Беларусь!!Да нахрен все технологии,промышленность-главное бчб флаг и гидность.Да,ладно Саша-стране пиз.ец пришел,независимо кто будет у власти)
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17.08.2020 21:33 Відповісти
Тише, ванятко! Танковоз-это та же телега. Ты еще скажи что бомбила, развозящий компы, становится равным создателям компов. Ну а че? Без него хрен бы привезли. Если ты меняешь жрачку на свободу-не будешь иметь ни того ни другого. Как у нас и у вас сегодня и есть.
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17.08.2020 21:35 Відповісти
Я вёл речь не о выгоде для РФ (какая естественно будет, если завод достанется ей), а о выгоде для Белоруссии в целом и посылавшего Лукашенко.
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17.08.2020 21:22 Відповісти
Выбачай за пафос но какая выгода когда речь идет о базовых правах человека и гражданина?
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17.08.2020 21:33 Відповісти
тебе сам ***** это сказал?
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17.08.2020 21:17 Відповісти
Вопрос к белорусам - Сколько ваших соотечественников воевало в 20-м веке за российских властолюбцев и их интересы? Это если не брать мелочи типа Афганистана - ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ! И сколько миллионов белорусов погибло? Хотите еще повторить? ДУМАЙТЕ!
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17.08.2020 20:54 Відповісти
Да и Украинцев там немало побывало.
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17.08.2020 21:01 Відповісти
Украинцев погибло еще больше. ГОРАЗДО БОЛЬШЕ! Потери Украинской ССР за 1941-1945 гг. в процентном отношении к первоначальному населению - самые большие среди ВСЕХ РЕСПУБЛИК! И украинцы повторять этот ужас больше не хотят!
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17.08.2020 21:11 Відповісти
Пипками мерится не хочу но вроде больше все же у белорусов. Каждый третий. Потому у нас русаков так много. На восполнение популяции завезли.
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17.08.2020 21:15 Відповісти
Погибшие люди для тебя "пипки"?
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17.08.2020 21:17 Відповісти
я про наш спор как явление. Конечно не о погибших
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17.08.2020 21:20 Відповісти
Ви обоє праві.
Україна більше втратила в абсолютних цифрах, а Білорусь у відносних.
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18.08.2020 13:33 Відповісти
обосРаха ввела в Беларусь свои силовые банды. Они проявляют наибольшую жестокость против беларусов.
масква прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.

«То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей Украинской революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с рассеей», - сказал он.

Дипломат считает, что забастовку белорусов уже не остановить, поскольку люди требуют не улучшение условий труда или увеличения зарплаты, а просто хотят, чтобы Лукашенко ушел. Однако кремлядь отправила в Беларусь свои силовые банды для подавления протестов.

"Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит)..."
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17.08.2020 21:07 Відповісти
Они надеялись на беспорядки. А у нас взяли курс на предельно мирный протест. Теперь вы понимаете что это в данной ситуации было единственно верным решением? Посмотрим как они будут бить девочек с цветочками.
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17.08.2020 21:17 Відповісти
Посмотрим , ага...полно видосиков , как эти псы позорные лупят баб палками. а что они с бабами вытворяли в застенках - гестапо отдыхает..Раздавить фашистскую гадину и ее полицаев ! Не договоритесь вы мирно с фашистами, розовые пони...
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17.08.2020 22:11 Відповісти
Но зато станут ненавидеть кацапов не меньше чем мы.
А с теми силами десантных дивизий, что стоят на границе с РБ и базами кацапской армии в самой беларуси у них шансов на военное сопротивление не больше, чем у нас в 2014-м было на полуострове. Это жестоко, но это реалии.
А вот мирно протестовать и подвергаться жестоким избиениям, вот на это США и ЕС не смогут не прореагировать.
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18.08.2020 13:07 Відповісти
Все равно придется входить в правительственные здания, занимать их с цветочками и мирно вытеснять оттуда чиновников и самого Мудищева, как это было в Чехии и Грузии. Плохо, если будет, как в Румынии - после уничтожения диктатора его сторонники еще долго палили по восставшим:пришлось их ликвидировать.
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18.08.2020 18:14 Відповісти
А ведь дни его сочтены
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17.08.2020 21:11 Відповісти
похоже лукашенко сам подсказал белорусам единственно правильное и простое решение проблемы; надо замочить луку!
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17.08.2020 21:21 Відповісти
Совет не совет но это оговорка по Фрейду! Он проговорился о том, чего он сейчас боится и о чем все время думает))
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17.08.2020 21:40 Відповісти
"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку - Цензор.НЕТ 8921
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17.08.2020 21:55 Відповісти
Чото навеяло вдалеке ...Кто ещё помнит "Тихий Дон " - речь комиссара карательного отряда красных на митинге восставших вчерашних красноармейцев: "Вы можете меня убить......\ И убьём ! " И убили ....Правда , у комиссара не было тысяч охранников ,псов- фашистов. Один вышел против в сотен. А этот ххххххххх - ссыт
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17.08.2020 22:26 Відповісти
Валітє картоху...а то "попазлипнеться"!
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17.08.2020 22:52 Відповісти
а прикиньте, какой пздц творился бы в Беларуси, если бы Бацька набрал 96% голосов!!!
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17.08.2020 23:42 Відповісти
Какая разница 80 или 96% ?
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18.08.2020 08:57 Відповісти
Хм, так исполните просьбу диктатора 🤡
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18.08.2020 09:27 Відповісти
"Наутро там нашли три трупа..." (Ф.Барков, поэма "Лука М@дищев", глава заключительная).
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18.08.2020 14:47 Відповісти
Живой Лукашенко или как Каддафи?
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18.08.2020 16:01 Відповісти
Он, как Ленин, хочет стать "вечно живым" и лежать в мавзолее.
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18.08.2020 18:06 Відповісти
Сколько физической боли он принёс на днях своему народу и когда это кончиться?
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18.08.2020 16:03 Відповісти
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