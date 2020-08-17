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"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку. ВІДЕО (оновлено)
"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів, заявив, що "поки його не вб'ють, інших виборів не буде".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.
Відповідаючи на заяви про несправедливі вибори і бажання провести справедливі, Лукашенко сказав: "Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".
"Пішов нах # й! - відреагував на заяву співробітник МЗКТ.
Нагадаємо, сьогодні співробітники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!".
Топ коментарі
+124 kelman muksat
показати весь коментар17.08.2020 11:44 Відповісти Посилання
+112 Dmytro Mazepov
показати весь коментар17.08.2020 11:37 Відповісти Посилання
+97 Привет
показати весь коментар17.08.2020 11:37 Відповісти Посилання
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И еще подумай вот над чем: именно потому что Янык "трусливо сбежал", а не стол до конца и не положил тысячи-у него еще есть какой то шанс на более-менее спокойную жизнь. Это его и спасает. А вот если бы он устроил Тянь-ань-Мынь.....ему физда! На все 100. Так что он умнее и дальновиднее конюха.
если бы твой любимый янык так начинал,то Майдан победил бы еще быстрее!
такому овощу как ты трудно понять что свободу не спинити!
По сабжу: хер с ним с этим заводом если детей его рабочих мочат на улицах до открытых переломов и трепанаций черепа. Заводы построятся. Инвалиды-останутся.
А нету ли там какой то закулисной борьбы? Кому то из силовиков надоело сидеть в тени Лукашенко, и они решили устроить ему революцию, разозлив народ (а может мотив ещё какой то). А когда революция во всю разгорится, они перейдут на сторону протестующих (мы не будем подчиняться кровавому тирану и воевать против народа!), показательно осудят избивавших. И "наведут порядок в стране".
Ну не может человек который 30 лет держал власть совершать такие тупые действия.
А заводы, если закроются - уже никогда не будут построены вновь.
По середине: есть такая версия. Многие разделяют.
По концовке: эти загоны для рабов нужны были только чтобы там народ проводил 8 часов. Все наши заводы генерируют только убытки. Строить надо новые по западным лекалам. Китай-хороший пример.
Власти ОАЭ решили без тендера отдать новый заказ на танковозы минскому заводу, зарекомендовавшему себя надежным партнером.https://russianemirates.com/news/uae-news/minsk-postavit-v-oae-noveyshie-tankovozy/ Да,да-древнейшие Ты-типичный представитель постмодерна.Действительно-зачем белорусам заводы?Бульбачку копать,работать на польских панов(на российских стройках),и разумеется кричать Жыве Беларусь!!Да нахрен все технологии,промышленность-главное бчб флаг и гидность.Да,ладно Саша-стране пиз.ец пришел,независимо кто будет у власти)
Україна більше втратила в абсолютних цифрах, а Білорусь у відносних.
масква прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.
«То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей Украинской революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с рассеей», - сказал он.
Дипломат считает, что забастовку белорусов уже не остановить, поскольку люди требуют не улучшение условий труда или увеличения зарплаты, а просто хотят, чтобы Лукашенко ушел. Однако кремлядь отправила в Беларусь свои силовые банды для подавления протестов.
"Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит)..."
А с теми силами десантных дивизий, что стоят на границе с РБ и базами кацапской армии в самой беларуси у них шансов на военное сопротивление не больше, чем у нас в 2014-м было на полуострове. Это жестоко, но это реалии.
А вот мирно протестовать и подвергаться жестоким избиениям, вот на это США и ЕС не смогут не прореагировать.