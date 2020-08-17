Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про взаємне заснування торгових представництв, - МЗС

Уряд України на засіданні в понеділок ухвалив рішення про припинення Угоди з Росією про взаємне заснування торгових представництв, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення щодо припинення Угоди між урядом України і урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, що діяла з жовтня 1992 року", - написала Джапарова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, з огляду на російську агресію та окупацію Криму, і відповідно нинішній стан відносин країн, ця угода втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України.

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