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Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про взаємне заснування торгових представництв, - МЗС

Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про взаємне заснування торгових представництв, - МЗС

Уряд України на засіданні в понеділок ухвалив рішення про припинення Угоди з Росією про взаємне заснування торгових представництв, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення щодо припинення Угоди між урядом України і урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, що діяла з жовтня 1992 року", - написала Джапарова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, з огляду на російську агресію та окупацію Криму, і відповідно нинішній стан відносин країн, ця угода втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України.

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Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про взаємне заснування торгових представництв, - МЗС 01

Автор: 

денонсація (47) росія (66502) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+5
Видно Петя этого не сделал раньше чтоб было чем на втором сроке заниматься
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17.08.2020 11:47 Відповісти
+5
Эти торгпредставительства только рассадники шпионов реальной пользы от них все-рано никакой не было.
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17.08.2020 12:02 Відповісти
+4
Чим далі від мордору, тим краще!
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17.08.2020 11:41 Відповісти
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это зря, а паплиздеть исчо пару годков.........
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17.08.2020 11:41 Відповісти
Досить пʼяти років постої балаканини!
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17.08.2020 11:42 Відповісти
хочешь полномасштабной войны и бомбежки городов Неньки?
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17.08.2020 11:44 Відповісти
Сумуєш за торгівельними відносинами з нарасією?
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17.08.2020 11:58 Відповісти
тупишь не па децки.
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Чим далі від мордору, тим краще!
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17.08.2020 11:41 Відповісти
По ее словам, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно нынешнее состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Через 6 лет проснулись .
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17.08.2020 11:42 Відповісти
Опять Зеленский набедокурил!
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17.08.2020 11:44 Відповісти
Кордони з підороссієй перекривайтенаглухо.
Тоді Україна відривається від підорашек ментально у їх уяві.

Цього путен і боїться.
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17.08.2020 11:47 Відповісти
Видно Петя этого не сделал раньше чтоб было чем на втором сроке заниматься
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17.08.2020 11:47 Відповісти
всё важное было рассторгнуто при Порошенко!
осталось унылое говно, которое зелёные используют для иммитации бурной деятельности
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17.08.2020 12:29 Відповісти
чудово
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17.08.2020 12:00 Відповісти
Эти торгпредставительства только рассадники шпионов реальной пользы от них все-рано никакой не было.
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17.08.2020 12:02 Відповісти
чем же такой рассадник шпиёнов был так дорог сивочолому?
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17.08.2020 12:54 Відповісти
Давайте уже визовый режим,продажный потрох этого почему то испугался.
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17.08.2020 12:31 Відповісти
А чего расторгаем всякую хер-ню, а по азову и выдаче граждан нет?
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17.08.2020 12:59 Відповісти
сколько же таких никчемных договоров и соглашений были подписаны этими недоумками януковичем и Азаровым с нищей россией!! Козлы, блин!!
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17.08.2020 15:36 Відповісти
 
 