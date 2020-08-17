Україна розірвала ще одну угоду з РФ - про взаємне заснування торгових представництв, - МЗС
Уряд України на засіданні в понеділок ухвалив рішення про припинення Угоди з Росією про взаємне заснування торгових представництв, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення щодо припинення Угоди між урядом України і урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, що діяла з жовтня 1992 року", - написала Джапарова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, з огляду на російську агресію та окупацію Криму, і відповідно нинішній стан відносин країн, ця угода втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України.
Топ коментарі
+5 Зенит-Циклон-ДНЕПР
показати весь коментар17.08.2020 11:47 Відповісти Посилання
+5 Igor Chernoknizhniy
показати весь коментар17.08.2020 12:02 Відповісти Посилання
+4 bash171717
показати весь коментар17.08.2020 11:41 Відповісти Посилання
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Через 6 лет проснулись .
Тоді Україна відривається від підорашек ментально у їх уяві.
Цього путен і боїться.
осталось унылое говно, которое зелёные используют для иммитации бурной деятельности