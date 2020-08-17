Рівень безробіття в Україні наприкінці року становитиме близько 15%, ситуація погіршуватиметься, - експерт

Сьогодні в Україні є безробітними понад 2 500 000 осіб.

У разі початку т. зв. другої хвилі пандемії, нищівного удару може зазнати вся світова економіка, попереджають експерти. І додають, що Україні варто очікувати ще більших втрат бізнесу та нових скорочень робочих місць, повідомляє 5 канал.

Геннадій Якубов, керівник напрямку відновлення джерел існування МБФ "Карітас України", наголошує: "За нашими даними, рівень безробіття в Україні сьогодні становить 14.7-14.8%, що в кількісних показниках становить 2.7-2.8 мільйона людей".

"Із погіршенням карантинних умов і зі збільшенням кількості інфікованих ситуація тільки погіршуватиметься. Зменшуватиметься кількість робочих місць, кількість працівників скорочуватиметься – це вплине на ринок праці негативно. Ми очікуємо, що до кінця року кількість безробітних сягне 3 мільйонів осіб", – зазначає пан Якубов.

Юлія Дрожжина, керівниця Експертно-аналітичного центру, прогнозує: якщо восени почнеться нова хвиля карантину, вона може сильно вдарити по бізнесу і, відповідно, по ринку праці.

"Тобто є всі підстави говорити, що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше", – акцентує Дрожжина.