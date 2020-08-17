Рівень безробіття в Україні наприкінці року становитиме близько 15%, ситуація погіршуватиметься, - експерт
Сьогодні в Україні є безробітними понад 2 500 000 осіб.
У разі початку т. зв. другої хвилі пандемії, нищівного удару може зазнати вся світова економіка, попереджають експерти. І додають, що Україні варто очікувати ще більших втрат бізнесу та нових скорочень робочих місць, повідомляє 5 канал.
Геннадій Якубов, керівник напрямку відновлення джерел існування МБФ "Карітас України", наголошує: "За нашими даними, рівень безробіття в Україні сьогодні становить 14.7-14.8%, що в кількісних показниках становить 2.7-2.8 мільйона людей".
"Із погіршенням карантинних умов і зі збільшенням кількості інфікованих ситуація тільки погіршуватиметься. Зменшуватиметься кількість робочих місць, кількість працівників скорочуватиметься – це вплине на ринок праці негативно. Ми очікуємо, що до кінця року кількість безробітних сягне 3 мільйонів осіб", – зазначає пан Якубов.
Юлія Дрожжина, керівниця Експертно-аналітичного центру, прогнозує: якщо восени почнеться нова хвиля карантину, вона може сильно вдарити по бізнесу і, відповідно, по ринку праці.
"Тобто є всі підстави говорити, що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше", – акцентує Дрожжина.
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Это шо за должность такая ?
в борьбє за зельонку страни?
за нєй дні другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже трудни!
Ситуация действительно будет ухудшаться.
Ведь очевидно, что осенью этот невменяемый переведёт всю Украину в красную зону, которую он же и выдумал, с последующей остановкой транспорта, обучения в школах,ВУЗах, запретом работы большинства магазинов, ресторанов, кафе, базаров... всего среднего и малого бизнеса, итд...
У Зеленского уже выработалась стойкая мания, что он спасает население от неминуемой смерти от короновируса...
Поэтому по его мнению, лучше сдохнуть с голода чем от короновируса...
За кусок хлеба будут скоро убивать...
Раз есть короновирус, то значит нужно всё и вся закрыть, по мнению Зели.