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Рівень безробіття в Україні наприкінці року становитиме близько 15%, ситуація погіршуватиметься, - експерт

Рівень безробіття в Україні наприкінці року становитиме близько 15%, ситуація погіршуватиметься, - експерт

Сьогодні в Україні є безробітними понад 2 500 000 осіб.

У разі початку т. зв. другої хвилі пандемії, нищівного удару може зазнати вся світова економіка, попереджають експерти. І додають, що Україні варто очікувати ще більших втрат бізнесу та нових скорочень робочих місць, повідомляє 5 канал.

Геннадій Якубов, керівник напрямку відновлення джерел існування МБФ "Карітас України", наголошує: "За нашими даними, рівень безробіття в Україні сьогодні становить 14.7-14.8%, що в кількісних показниках становить 2.7-2.8 мільйона людей".

"Із погіршенням карантинних умов і зі збільшенням кількості інфікованих ситуація тільки погіршуватиметься. Зменшуватиметься кількість робочих місць, кількість працівників скорочуватиметься – це вплине на ринок праці негативно. Ми очікуємо, що до кінця року кількість безробітних сягне 3 мільйонів осіб", – зазначає пан Якубов.

Юлія Дрожжина, керівниця Експертно-аналітичного центру, прогнозує: якщо восени почнеться нова хвиля карантину, вона може сильно вдарити по бізнесу і, відповідно, по ринку праці.

"Тобто є всі підстави говорити, що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше", – акцентує Дрожжина.

Автор: 

безробіття (564) карантин (18172)


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Топ коментарі
+7
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 2835
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17.08.2020 11:51 Відповісти
+6
Відчуйте різницю:
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 7454
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17.08.2020 11:52 Відповісти
+6
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 9098
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17.08.2020 11:52 Відповісти
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Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 2835
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 9098
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17.08.2020 11:52 Відповісти
Тю ,зараз Шмигаль мільон рабмісць наштампує !!))
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17.08.2020 11:52 Відповісти
в казино!!!
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17.08.2020 11:53 Відповісти
Тварюка вже завила, що економіка МАЙЖЕ відновилася)
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17.08.2020 12:15 Відповісти
Сповільнився зріст відємного зростання , це феєрично !!))
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17.08.2020 12:22 Відповісти
Геннадий Якубов, руководитель направления восстановления источников существования МБФ "Каритас Украины", отмечает ...

Это шо за должность такая ?
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17.08.2020 11:52 Відповісти
А це будуть милостиню роздавати у вигляді супчика і шкарпєток.
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17.08.2020 11:53 Відповісти
Тобто Шмигаль всіх наїБманув? Не може такого бути!
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17.08.2020 11:52 Відповісти
Відчуйте різницю:
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 7454
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17.08.2020 11:52 Відповісти
ось вона:
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 2122
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17.08.2020 11:54 Відповісти
Є різні варіанти)=
Рівень безробіття в Україні наприкінці року становитиме близько 15%, ситуація погіршуватиметься, - експерт - Цензор.НЕТ 4767
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Сделаем их ещё раз ! 🤣🤣🤣🤣
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17.08.2020 11:54 Відповісти
чім більше здохне тим менш платити пенсій і яскравіше відпочінок на мальдивах...
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17.08.2020 11:54 Відповісти
ти відєл, как бєдность уходіт
в борьбє за зельонку страни?
за нєй дні другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже трудни!
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17.08.2020 11:55 Відповісти
Які таланти у країні пропадають! Аж плакать хочеться...
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17.08.2020 11:58 Відповісти
і царь такой тіпічний... на нашого Буншу похож!
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17.08.2020 12:00 Відповісти
В 1997 році президента Еквадору відправили у відставку з формулюванням "за розумову нездатність керувати державою" ... невже ми гірші еквадорців ?
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17.08.2020 11:57 Відповісти
Пока существует Зеленский со своей фобией в отношении так называемого короновируса.
Ситуация действительно будет ухудшаться.
Ведь очевидно, что осенью этот невменяемый переведёт всю Украину в красную зону, которую он же и выдумал, с последующей остановкой транспорта, обучения в школах,ВУЗах, запретом работы большинства магазинов, ресторанов, кафе, базаров... всего среднего и малого бизнеса, итд...
У Зеленского уже выработалась стойкая мания, что он спасает население от неминуемой смерти от короновируса...
Поэтому по его мнению, лучше сдохнуть с голода чем от короновируса...
За кусок хлеба будут скоро убивать...
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17.08.2020 11:59 Відповісти
Не уподобляйся зебилам. Дело не в ковиде а в неумении управлять государством.
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17.08.2020 12:02 Відповісти
Одно вытекает из другого... Не умеет управлять государством, поэтому решил лечить мегрень отрубанием головы...
Раз есть короновирус, то значит нужно всё и вся закрыть, по мнению Зели.
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17.08.2020 12:05 Відповісти
95 квартал рулит! Госстат говорит, что экономика падает, Шмыгаль тут же рассказывает про улучшение ситуации в экономике. Эксперты говорят, безработица растет, правительство - о создании новых рабочих мест.
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17.08.2020 11:59 Відповісти
тю, отрицательный, но все же РОСТ
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17.08.2020 12:02 Відповісти
Саме так, відємне зростання ,феєричний долбо..ізм !!
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17.08.2020 12:25 Відповісти
Для ускорения процесса все 73% на местных выборах должны проголосовать аналогично.
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17.08.2020 12:00 Відповісти
Якщо вони проголосують аналогічно - то Україна вже зникла(
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17.08.2020 12:17 Відповісти
Сдєлалі себе разом!
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17.08.2020 12:02 Відповісти
Экономика падает,рабочие места сокращаются,а ахметовский шмыргалёнок повышает налоги на зарплату и тратит бюджетные средства на катание на велике идиота шустера.
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17.08.2020 12:16 Відповісти
Спасибо горе спасателям от лоховируса
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17.08.2020 12:18 Відповісти
А сколько вместе с теми, кто на работе только штаны протирает?
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17.08.2020 12:45 Відповісти
Перемога. Зато пляжи на морях переполнены страдающими «безработными».
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17.08.2020 13:53 Відповісти
 
 