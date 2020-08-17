Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий поділитися президентськими повноваженнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень: "Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда".

Лукашенко додав, що готовий в цьому плані поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".

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