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Новини Революція в Білорусі
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Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко

Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий поділитися президентськими повноваженнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень: "Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда".

Лукашенко додав, що готовий в цьому плані поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+43
Пора и наше зеленое недоразумение гнать
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17.08.2020 11:56 Відповісти
+25
восени уся зелень осипається
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17.08.2020 11:57 Відповісти
+23
Готов поделиться президентскими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2967
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17.08.2020 11:59 Відповісти
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Смерть через "матумбу"?
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17.08.2020 12:11 Відповісти
Лукашеску, так ты уступил бездельникам, или бандитам?
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17.08.2020 12:11 Відповісти
На митинге против https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA?src=hash Л укашенок - 220 тыс. человек,
и на митинге в поддержку Лукашенко - 31,5 тыс.
Расчеты проводились с помощью сайта MapChecking.

По этим цифрам как раз можно судить о РЕАЛЬНЫХ результатах выборов в Беларуси!!!
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17.08.2020 12:11 Відповісти
Конституция РБ
Статья 81.
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ

Статья 8. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
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17.08.2020 12:13 Відповісти
поділитися ?


)))))))
питання ніколи так не стояло і не стоїть..
-----
лише передати.
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17.08.2020 12:14 Відповісти
Он готов ПОДЕЛИТСЯ??!
А законы он вообще знает?
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17.08.2020 12:19 Відповісти
они со старшим братом геополитики
например могут подарить южных соседей америке
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17.08.2020 12:32 Відповісти
Почалася стадія торгу.
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17.08.2020 12:20 Відповісти
следующая стадия - "фминястриляли"?
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17.08.2020 12:22 Відповісти
візьміть дуріка в 95 квартал...
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17.08.2020 12:22 Відповісти
Комуняка-уголовник еще пытается сохранить рыло, которого уже нету, интересно, на кого он опирается, мне кажется, что он отвлекает внимание, и в это время вывозит бабло и все наворованное.
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17.08.2020 12:24 Відповісти
у него нет, он идеалист советский
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17.08.2020 12:33 Відповісти
Вот если б ***** было умное, разве стало бы оно поддерживать того ж лукашенко?
Поддержал бы ***** народ и выбранного им нового президента, осудил бы действия лушенко, народ бы успокоился и всё: страна в его руках, нового президента можно просто или подкупить, или правильно поставить в нужное русло, в общем, дело техники. Тем более, сильных лидеров там, как я понимаю, и нет.
И, главное, у белорусов бы оставалось прекрасное отношение к россии и к самому *****.
Но на то оно и *****, оно поддерживает всегда только диктаторов, даже людоедов. Вплоть до разрушения страны.
Оно пришлет туда своих силовиков и успеет так нагадить белорусам, что получит нового врага, как это случилось с украинцами.
И так оно и будет, потому что ***** тупое и упрямое, будто осел.
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17.08.2020 12:33 Відповісти
там контора рулит, а он - говорящая голова этой конторы
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17.08.2020 12:34 Відповісти
Это опасный прецендент. Поддержи Майдан против сатрапа у соседа, а как потом душить у себя?
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17.08.2020 14:50 Відповісти
А "зелені" і "голубі" зараз ламають голову, як за допомогою медицини, чи міністра, чи Шляшка відмінити зовсім вибори. Все ж нормально, всі пристроєні і Лещенко і Наєми, і Защоку і Соболі і нацжони не бузят і Швабода нічого не бачить, чи повилазило, чи такі самі, хоча прикидалися націоналістами. І Бені непогано, дозабирає все, що ще залишилося. І засрашка мовчить, бо все по-тихому здається. Навіщо ті вибори?
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17.08.2020 12:44 Відповісти
Вони вже підготувались. Міста з нелояльними мерами лишились без районів, теробщини збільшили- тепер все у їх руках.
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17.08.2020 12:50 Відповісти
ORD
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
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17.08.2020 15:19 Відповісти
Якщо ці члени ЦВК всеруться, то будуть останніми кондомами.
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17.08.2020 15:32 Відповісти
Чуваг, про Свободу повилазило тобі. Зайди на свободівський сайт, слухай виступи свободівських речників по ТБ - і не кизди. Брехати негарно.
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17.08.2020 15:31 Відповісти
Лука готов трішки відсипати... Що він таке нюхає? Крохмаль?
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17.08.2020 12:48 Відповісти
Дуст
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17.08.2020 15:33 Відповісти
лука, мыль жопу или веревку)))) можно и то и другое, время пошло))))
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17.08.2020 12:51 Відповісти
Это заявление не связано с митингами и забастовками. Лукашенко еще раньше говорил о необходимости урезать полномочия президента, потому что такие полномочия могут быть только у него, а если выбрать другого президента, будет опасно. Так что "потек", "сдулся" - это совсем не те формулировки, которые можно применить к этому заявлению Лукашенко, потому что эту мысль он уже давно озвучивает.
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17.08.2020 13:00 Відповісти
Парламенту Беларуси необходимо неотложно сделать изменения в Конституцию. А именно. Что дальнейшие приватизации гос предприятий только по разрешению общенародного референдума. Притом только по разрешению 2/3 или даже 3/4 избирателей. Такое соотношение объясняется тем, что приватизация необратима.
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.
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17.08.2020 13:41 Відповісти
Лучше сразу объявить коммунизм в стране. И оппозиции нечем будет крыть.
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17.08.2020 14:52 Відповісти
Поділитися? Хех, усе віддаси. І не через вулицю, а через зашморг на шиї, чи на яйцях - ткм варіантів безліч.
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4555
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17.08.2020 15:08 Відповісти
Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3609
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17.08.2020 15:13 Відповісти
Поздно. Раньше нужно было слушать кремлевских экспертов.
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17.08.2020 16:07 Відповісти
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