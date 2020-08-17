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Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко
"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий поділитися президентськими повноваженнями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
За словами Лукашенка, зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень: "Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда".
Лукашенко додав, що готовий в цьому плані поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".
Топ коментарі
+43 Who’s Here
показати весь коментар17.08.2020 11:56 Відповісти Посилання
+25 secret secret_too
показати весь коментар17.08.2020 11:57 Відповісти Посилання
+23 Олександр Дніпро
показати весь коментар17.08.2020 11:59 Відповісти Посилання
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и на митинге в поддержку Лукашенко - 31,5 тыс.
Расчеты проводились с помощью сайта MapChecking.
По этим цифрам как раз можно судить о РЕАЛЬНЫХ результатах выборов в Беларуси!!!
Статья 81.
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ
Статья 8. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
)))))))
питання ніколи так не стояло і не стоїть..
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лише передати.
А законы он вообще знает?
например могут подарить южных соседей америке
Поддержал бы ***** народ и выбранного им нового президента, осудил бы действия лушенко, народ бы успокоился и всё: страна в его руках, нового президента можно просто или подкупить, или правильно поставить в нужное русло, в общем, дело техники. Тем более, сильных лидеров там, как я понимаю, и нет.
И, главное, у белорусов бы оставалось прекрасное отношение к россии и к самому *****.
Но на то оно и *****, оно поддерживает всегда только диктаторов, даже людоедов. Вплоть до разрушения страны.
Оно пришлет туда своих силовиков и успеет так нагадить белорусам, что получит нового врага, как это случилось с украинцами.
И так оно и будет, потому что ***** тупое и упрямое, будто осел.
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.