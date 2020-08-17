Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Відповідний проєкт розпорядження Кабінет Міністрів України ухвалив 17 серпня на позачерговому засіданні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"На виконання указу Президента України від 14 серпня 2020 року Уряд розпорядився виділити з резервного фонду Державного бюджету 8,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населення в м. Бейруті", - йдеться в повідомленні.

МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій та Національною гвардією мають забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та борошна пшеничного.

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Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.

Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

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