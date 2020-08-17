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Новини
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Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Відповідний проєкт розпорядження Кабінет Міністрів України ухвалив 17 серпня на позачерговому засіданні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"На виконання указу Президента України від 14 серпня 2020 року Уряд розпорядився виділити з резервного фонду Державного бюджету 8,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населення в м. Бейруті", - йдеться в повідомленні.

МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій та Національною гвардією мають забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та борошна пшеничного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпорядився направити гуманітарну допомогу Лівану, постраждалому від вибуху в Бейруті

Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.

Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута

Автор: 

вибух (4540) Кабмін (14189) Ліван (122) гуманітарна допомога (1008)


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Топ коментарі
+4
Виписали Авакову 8,4 млн.
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17.08.2020 12:28 Відповісти
+3
Бха-ха-ха. Экономика в заднице, а они гуманитарку в Бейрут. А Бейрут чем-то Украине помог в борьбе с агрессией запоребрика?
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17.08.2020 12:21 Відповісти
+3
Мудаки!
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17.08.2020 12:25 Відповісти
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Бха-ха-ха. Экономика в заднице, а они гуманитарку в Бейрут. А Бейрут чем-то Украине помог в борьбе с агрессией запоребрика?
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17.08.2020 12:21 Відповісти
Кабмин выделил 8,4 млн грн на гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте - Цензор.НЕТ 2180
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17.08.2020 12:21 Відповісти
Интересно, жильцов верхнего дома не укачивание и не тошнит, когда они по косой палубе ходят ? 😂
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17.08.2020 12:32 Відповісти
Украинскому бизнесу повышение налогов,а траты бюджета - на Бейрут,сборище ахметовских идиотов.
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17.08.2020 12:24 Відповісти
Мокши привыкши! )=
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17.08.2020 12:34 Відповісти
Мудаки!
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17.08.2020 12:25 Відповісти
Виписали Авакову 8,4 млн.
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17.08.2020 12:28 Відповісти
Это что Мендель на стринги со стразиками сейчас называется помощь Ливану?
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17.08.2020 12:29 Відповісти
Нет, ребята, это не селитра, это покруче - новейшая пынина ракета "Сызрань" !
От ее попадания даже американский город превращается в город Сызрань 😭🤣
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17.08.2020 12:30 Відповісти
Что творят
Порох по доллару собирал
эти транжирят
24.11.2018 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1748 Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска

Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті - Цензор.НЕТ 2096
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17.08.2020 12:41 Відповісти
 
 