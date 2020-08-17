За вихідні у всіх регіонах, крім Львівської області, завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 була менше 50%, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 на вихідних, 15 і 16 серпня, у всіх регіонах, крім Львівської області, була менше 50%, що відповідає вимогам для встановлення рівня епідбезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з інформацією відомства, в п'ятницю, 14 серпня, понад 50% ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, були завантажені в трьох регіонах: Києві (52,2%), Львівській (52,8%) і Чернівецькій (52,4%) областях.

У суботу, 15 серпня, показник завантаження ліжок був перевищений лише у Львівській області (51%). У неділю цей показник був в установлених межах і не перевищував 50% вже у всіх регіонах України.

Також читайте: За чотири місяці в Україні кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус на добу зросла в 100 разів, - Степанов