Ткаченко про підпал автомобіля "Схем": Робота журналістів не має перетворювати їх на мішень для переслідування
Хто б не був об'єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей - це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідування.
Так прокоментував міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко в телеграмі ситуацію з підпалом автомобіля програми "Схеми", передає Цензор.НЕТ.
"Хто б не був об’єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей - це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідувань. Будь-яке втручання в журналістську діяльність є неприпустимим", - написав Ткаченко.
Він нагадав про те, що свобода слова - це те, що держава має гарантувати кожному громадянину. Тому з'ясувати обставини злочину - пріоритетне завдання для МВС. "МВС вже кваліфікувало це як умисне знищення або пошкодження майна. Міністерство культури та інформаційної політики уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого та неупередженого розслідування", - наголосив глава МКІП.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".
Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.
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Ты меня никогда не забудешь
Ты меня никогда не увидишь
Заслонивши тебя от простуды
Я подумаю: "Боже, Всевышний"
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни
Возвращаться - плохая примета
Я тебя никогда не увижу
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я знаю, чем скорее уедешь
Тем мы скорее вечно будем вместе
Как не хочу, чтоб уезжал
Как я хочу, чтоб ты скорее уехал
Мне кажется, что я тебя теряю
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду.
Прозрели!
Гера с Аваковым не слышали и не видели угроз Бужанского?
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Денис Казанский:
Поджоги домов и машин политиков и журналистов, неугодных действующей власти, продолжаются. Сегодня ночью настала очередь журналистов программы "Схемы", чью машину сожгли в Броварах.
Причем, нынешний случай примечателен тем, что журналистам "Схем" ранее открыто угрожал в своем телеграм-канале Андрей Портнов, который публиковал данные сожженного автомобиля и его водителя Бориса Мазура.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский к этим угрозам присоединялся и писал, что от журналистов "останутся только овечьи шкурки" и намекал, что им "прилетит с запасом".
Так вот, в данном случае просто отморозиться и включить дурака у ОП и правоохранителей уже не получится. Когда журналистам сжигают машину после угроз от депутата из партии власти - это очень серьезно.
Это значит, что власть либо сама организует такие нападки либо поощряет их и покрывает тех, кто их осуществляет. Ни в одном из резонансных поджогов заказчики и исполнители так и не были пойманы. И это уже выглядит, как закономерность.
Ни в одной нормальной стране нападение на журналистов после угроз политика из правящей партии не проходит бесследно. Советую Mykhailo Tkach написать заявление по факту угроз представителя власти и подключать международные организации. Ну а всем остальным журналистам и общественным деятелям - застраховать личное имущество. Сами понимаете, где живем...
В Киеве завелся маньяк. Вот уже год он поджигает автомобили и дома людей, которые не нравятся офису президента и его друзьям.
Вот теперь сожгли машину журналиста Схем.
Тех самых Схем, которые за последние два месяца выдали два очень болезненных репортажа о самом президенте, сначала показав, что его кортеж немного отличается от кoртежа Голобородько в известно кино, а потом показав, где теперь живет президент и чьим детям он передает государственные резиденции.
И теперь машина водителя сгорела. Расплата за сгорающий рейтинг президента?
До этого был дом Гонтаревой (ау, 95-й квартал), машина Фирсова, дом Шабунина, тесла Богдана…. Длинный список. И всех этих людей объединяет одно. Они не симпатичны президенту и его офису...
И теперь в обществе снимается табу на насилие. А машины и дома полыхают, будто бы бумажные. И это ничем хорошим не закончится.
Судиться с вами долго и накладно.
Прилетело - поделом.