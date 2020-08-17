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Новини
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Ткаченко про підпал автомобіля "Схем": Робота журналістів не має перетворювати їх на мішень для переслідування

Ткаченко про підпал автомобіля

Хто б не був об'єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей - це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідування.

Так прокоментував міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко в телеграмі ситуацію з підпалом автомобіля програми "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

"Хто б не був об’єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей - це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідувань. Будь-яке втручання в журналістську діяльність є неприпустимим", - написав Ткаченко.

Також читайте: Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль "Схем"

Він нагадав про те, що свобода слова - це те, що держава має гарантувати кожному громадянину. Тому з'ясувати обставини злочину - пріоритетне завдання для МВС. "МВС вже кваліфікувало це як умисне знищення або пошкодження майна. Міністерство культури та інформаційної політики уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого та неупередженого розслідування", - наголосив глава МКІП.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.

Ткаченко про підпал автомобіля Схем: Робота журналістів не має перетворювати їх на мішень для переслідування 01

Автор: 

авто (6259) журналістика (1790) підпал (705) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+17
Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования - Цензор.НЕТ 1836
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17.08.2020 12:41 Відповісти
+9
Нарешті скинули Баригу і настала справжня свобода слова.
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17.08.2020 12:43 Відповісти
+6
Скинь ці слова хору Верьовки, хай на музику положать та з лисим дєбілом з квартала заспівають програмі Схеми, буде аншлаг!
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17.08.2020 12:45 Відповісти
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Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования - Цензор.НЕТ 1836
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17.08.2020 12:41 Відповісти
Сгорел сарай, гори и хата...
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Скинь ці слова хору Верьовки, хай на музику положать та з лисим дєбілом з квартала заспівають програмі Схеми, буде аншлаг!
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17.08.2020 12:45 Відповісти
Гимн учи! И арихметику!
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Як призов пройшов то ти вже і тут як тут! Ну зрозуміло ж .....
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17.08.2020 12:47 Відповісти
Ты меня на рассвете разбудишь
Проводить необутая выйдешь
Ты меня никогда не забудешь
Ты меня никогда не увидишь
Заслонивши тебя от простуды
Я подумаю: "Боже, Всевышний"
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни
Возвращаться - плохая примета
Я тебя никогда не увижу
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я знаю, чем скорее уедешь
Тем мы скорее вечно будем вместе
Как не хочу, чтоб уезжал
Как я хочу, чтоб ты скорее уехал
Мне кажется, что я тебя теряю
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду.
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17.08.2020 12:50 Відповісти
росіянську попсу не навиджу .
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17.08.2020 13:01 Відповісти
Кошер ностра!
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17.08.2020 13:06 Відповісти
Это 👏 пять!
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17.08.2020 13:14 Відповісти
Менты бездействуют, машины горят, все логично...
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17.08.2020 12:42 Відповісти
Нарешті скинули Баригу і настала справжня свобода слова.
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Оно всегда так бывает, когда не идеальную стрижку начинают ровнять гильотиной.
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17.08.2020 12:44 Відповісти
Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем":/Изображает озабоченность вор государственного масштаба из кодлана Коломойского/ Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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17.08.2020 12:46 Відповісти
В стране така муйня, а ты сидишь на диване и топчешь клаву!
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17.08.2020 12:48 Відповісти
и наоборот?
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17.08.2020 12:50 Відповісти
Одно шобла🤢🤡💩🎪- папаня Каломойша и его марионетки буратинки🤥🤥🤥🤢🤥📺🤖 ткаченко гнида редкая
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17.08.2020 13:13 Відповісти
"Схеми", ви зробили це разом!
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17.08.2020 12:48 Відповісти
Бывает в нашей стране и немного по другому! Убили беларусского журналиста более 3 лет назад, а сидят совсем непричастные к этому люди! Так что. уважаемые журналисты , берегитесь! Впрочем, посадка в СИЗО медика и волонтера - просто запугивание населения страны и журналистов - тоже!
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17.08.2020 12:48 Відповісти
Та вы шо?
Прозрели!
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17.08.2020 12:49 Відповісти
А ткаченко яким боком до журналістики?
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17.08.2020 12:52 Відповісти
Твои зеленые подельники и угрожали журналистам.
Гера с Аваковым не слышали и не видели угроз Бужанского?

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__%5b0%5d=AZU0mIytdQqD-6TPHVUqpV6Z8QVRTl1wU2UlgdA6waxTWWSjk3caGKHoMhqCh1eHi0T9Xwq_4KLbStUC63W4WB0DZoKY3wgWnR7YoVDG4YptA_xdGmW2Hgm-yklcifK_0n010y4q8CBaGD3RaYmTEdeXrLGdH91Z3kWb2-5ISMrT7g&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

Денис Казанский:
Поджоги домов и машин политиков и журналистов, неугодных действующей власти, продолжаются. Сегодня ночью настала очередь журналистов программы "Схемы", чью машину сожгли в Броварах.
Причем, нынешний случай примечателен тем, что журналистам "Схем" ранее открыто угрожал в своем телеграм-канале Андрей Портнов, который публиковал данные сожженного автомобиля и его водителя Бориса Мазура.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский к этим угрозам присоединялся и писал, что от журналистов "останутся только овечьи шкурки" и намекал, что им "прилетит с запасом".
Так вот, в данном случае просто отморозиться и включить дурака у ОП и правоохранителей уже не получится. Когда журналистам сжигают машину после угроз от депутата из партии власти - это очень серьезно.
Это значит, что власть либо сама организует такие нападки либо поощряет их и покрывает тех, кто их осуществляет. Ни в одном из резонансных поджогов заказчики и исполнители так и не были пойманы. И это уже выглядит, как закономерность.
Ни в одной нормальной стране нападение на журналистов после угроз политика из правящей партии не проходит бесследно. Советую Mykhailo Tkach написать заявление по факту угроз представителя власти и подключать международные организации. Ну а всем остальным журналистам и общественным деятелям - застраховать личное имущество. Сами понимаете, где живем...
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17.08.2020 12:58 Відповісти
Сергей Фурса:
В Киеве завелся маньяк. Вот уже год он поджигает автомобили и дома людей, которые не нравятся офису президента и его друзьям.
Вот теперь сожгли машину журналиста Схем.
Тех самых Схем, которые за последние два месяца выдали два очень болезненных репортажа о самом президенте, сначала показав, что его кортеж немного отличается от кoртежа Голобородько в известно кино, а потом показав, где теперь живет президент и чьим детям он передает государственные резиденции.
И теперь машина водителя сгорела. Расплата за сгорающий рейтинг президента?

До этого был дом Гонтаревой (ау, 95-й квартал), машина Фирсова, дом Шабунина, тесла Богдана…. Длинный список. И всех этих людей объединяет одно. Они не симпатичны президенту и его офису...

И теперь в обществе снимается табу на насилие. А машины и дома полыхают, будто бы бумажные. И это ничем хорошим не закончится.
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17.08.2020 12:59 Відповісти
Кошер ностра!
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17.08.2020 13:08 Відповісти
Бігус ховайся! Аааа, ні, ти ж на Пороха гнав, то безпечно.
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17.08.2020 13:06 Відповісти
Журналисты, в свою очередь, не должны публиковать любую непроверенную хирню за деньги.
Судиться с вами долго и накладно.
Прилетело - поделом.
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17.08.2020 13:22 Відповісти
обізвалася гнида чорнорота.... як клепали говносюжети на "говноплюсах"- то чому про журналістику не згадували? роттердам, торгівля на крові, вбивство брата, зубожіння, біолабораторії... а як почали палити машини- кричать караул!!!! це вам не кривавий пастор з баригою, яких ви безстрашно звинувачували в усіх злочинах, ваш бородатий хазяїн вам швидко бошки повідриває за гавкіт не в ту сторону.
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17.08.2020 13:29 Відповісти
Тока прогноз погоды!
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17.08.2020 13:34 Відповісти
Так менты выйдут сами на себя
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17.08.2020 14:02 Відповісти
 
 