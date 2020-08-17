Ткаченко про підпал автомобіля "Схем": Робота журналістів не має перетворювати їх на мішень для переслідування

Хто б не був об'єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей - це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідування.

Так прокоментував міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко в телеграмі ситуацію з підпалом автомобіля програми "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

"Хто б не був об’єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей - це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідувань. Будь-яке втручання в журналістську діяльність є неприпустимим", - написав Ткаченко.

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Він нагадав про те, що свобода слова - це те, що держава має гарантувати кожному громадянину. Тому з'ясувати обставини злочину - пріоритетне завдання для МВС. "МВС вже кваліфікувало це як умисне знищення або пошкодження майна. Міністерство культури та інформаційної політики уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого та неупередженого розслідування", - наголосив глава МКІП.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.