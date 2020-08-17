В результате столкновения легковушки с автобусом на Львовщине погибла женщина, три человека госпитализированы, - Нацполиция

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса на трассе Киев-Чоп во Львовской области один человек погиб и трое госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовщины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 августа, в 7.50 на автодороге "Киев-Чоп", в селе Нагорное Сколевского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Renault Scenic" - 63-летний житель Тернопольской области, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Эталон". За рулем автобуса сообщением "Стрый-Матков". находился 34-летний житель города Сколе.

От полученных травм в результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка легковушки, жительница Тернопольской области. Водителя "Renault" и двух его пассажиров - женщину и мужчину, доставили в больницу, их диагнозы уточняются.

В автобусе находились 22 пассажира - никто из них не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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