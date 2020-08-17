Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень"

За час протестів після виборів по всій країні були затримані тисячі людей. Кілька днів їхні родичі та близькі намагалися отримати про них хоч якусь інформацію. Багато кого не знайшли досі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Хартыя'97".

За даними журналістів, зараз по всій країні шукають 92 людини.

Tut.by запустив сервіс для пошуку зниклих після 9 серпня.

На сторінці можна побачити фото людей, чия доля досі невідома (зображення і опис розкриваються при натисканні). Там вже розміщено фото 92 зниклих. Журналісти просять, якщо у когось є будь-яка інформація про те, де вони перебувають, - зателефонувати за номером телефону, вказаним в описі.

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Як пише видання, раніше офіційний представник Міністерства охорони здоров'я Білорусі Юлія Ваніна підтвердила смерті протестувальників.

"Вони померли, не доїхавши до лікарень", - повідомила прессекретарка відомства. Точна кількість загиблих замовчується.

За її словами ті, хто потрапив під опіку медиків, тримаються:

"У лікарнях, слава Богу, всіх поки виходжують. Померлих немає".

Поки офіційно відомо про дві смерті учасників протестних акцій - Олександра Тарайковського і Олександра Вихора. Їх поховали

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