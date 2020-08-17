Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень"
За час протестів після виборів по всій країні були затримані тисячі людей. Кілька днів їхні родичі та близькі намагалися отримати про них хоч якусь інформацію. Багато кого не знайшли досі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Хартыя'97".
За даними журналістів, зараз по всій країні шукають 92 людини.
Tut.by запустив сервіс для пошуку зниклих після 9 серпня.
На сторінці можна побачити фото людей, чия доля досі невідома (зображення і опис розкриваються при натисканні). Там вже розміщено фото 92 зниклих. Журналісти просять, якщо у когось є будь-яка інформація про те, де вони перебувають, - зателефонувати за номером телефону, вказаним в описі.
Як пише видання, раніше офіційний представник Міністерства охорони здоров'я Білорусі Юлія Ваніна підтвердила смерті протестувальників.
"Вони померли, не доїхавши до лікарень", - повідомила прессекретарка відомства. Точна кількість загиблих замовчується.
За її словами ті, хто потрапив під опіку медиків, тримаються:
"У лікарнях, слава Богу, всіх поки виходжують. Померлих немає".
Поки офіційно відомо про дві смерті учасників протестних акцій - Олександра Тарайковського і Олександра Вихора. Їх поховали
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Ця банда яка по звірячому била людей на вулицях Мінську є ніхто їньше як тотон-макути
татуся Дювальє. Тотон-макути-гаїтянська міліція.яка була опорою режиму диктатора
Франсуа Дювальє. Викрадали та вбивали невинних людей. Теж саме можна сміливо говорити
і про Лукаша! До речи папа Дювальє в свої часи був прийнятий в Кремлі! Тотон-макути теж перодягалися в цівільний одяг, а люди яки попадали в іх лапи були тортуровані так що пекло
казалося раєм
Невинно вбиті люди не привід для зловтішань.
не підхоплюйте вислови тих злиднів.
(Лукашенко)
это - Белорусь
йди людей катувати!
У нас они интервью дают ежедневно.
Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер «еще не пришло», - заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа, передает https://www.dw.com/ru/marija-kolesnikova-schitaet-sankcii-es-v-adres-minska-prezhdevremennymi/a-54578661 DW .
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с действующим президентом республики Александром Лукашенко.
Об этом сообщает https://t.me/rian_ru/50489 РИА "Новости" , информирует https://censor.net/.
В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214163
упустят время.
кровавого упыря нужно давить без сожаления, иначе заболтает и задавит сябров с помощью пыни
но это белоруская Небесная сотня, как все у них - втихую
они говорят, что мы, белорусы, мырные, в белых одеждах на протесты ходим.
Да нет, ребята, у вас только цветочки революции, а дальше будут кроваво-красные ягодки.
И если вы хотите свободы, вы должны быть готовы к крови
"Только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить"
(В.И. Ленин)
при всей ненависти к этому террористу Бланку, нужно отдать ему должное в теории и практике революции
Звернув також увагу, що у затриманих в СІЗО та райвідділах, відбирали речі, документи та навіть ключі від квартир. Тобто всі ці 6000+ людей мали зникнути так, щоб їх потім неможливо було опізнати і встановити особу???
Белорусов он не берёт.