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Новини Революція в Білорусі
13 306 68

Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень"

Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі

За час протестів після виборів по всій країні були затримані тисячі людей. Кілька днів їхні родичі та близькі намагалися отримати про них хоч якусь інформацію. Багато кого не знайшли досі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Хартыя'97".

За даними журналістів, зараз по всій країні шукають 92 людини.

Tut.by запустив сервіс для пошуку зниклих після 9 серпня.

На сторінці можна побачити фото людей, чия доля досі невідома (зображення і опис розкриваються при натисканні). Там вже розміщено фото 92 зниклих. Журналісти просять, якщо у когось є будь-яка інформація про те, де вони перебувають, - зателефонувати за номером телефону, вказаним в описі.

Дивіться також: Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів. АУДIО

Як пише видання, раніше офіційний представник Міністерства охорони здоров'я Білорусі Юлія Ваніна підтвердила смерті протестувальників.

"Вони померли, не доїхавши до лікарень", - повідомила прессекретарка відомства. Точна кількість загиблих замовчується.

За її словами ті, хто потрапив під опіку медиків, тримаються:

"У лікарнях, слава Богу, всіх поки виходжують. Померлих немає".

Поки офіційно відомо про дві смерті учасників протестних акцій - Олександра Тарайковського і Олександра Вихора. Їх поховали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка

Автор: 

Білорусь (7987) зниклий безвісти (216)


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Топ коментарі
+27
Владу в Білорусі, захопили урки, на чолі з Лукашенком.
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17.08.2020 12:59 Відповісти
+23
небесной сотні додалось...
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17.08.2020 13:00 Відповісти
+13
Давным давно...
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17.08.2020 13:01 Відповісти
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Это в тех скорых, в которых переодетые менты людей крали?
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17.08.2020 12:59 Відповісти
Щось мені Лукашенко нагадує гаїтянського диктатора-людожера Франсуа Дювальє!
Ця банда яка по звірячому била людей на вулицях Мінську є ніхто їньше як тотон-макути
татуся Дювальє. Тотон-макути-гаїтянська міліція.яка була опорою режиму диктатора
Франсуа Дювальє. Викрадали та вбивали невинних людей. Теж саме можна сміливо говорити
і про Лукаша! До речи папа Дювальє в свої часи був прийнятий в Кремлі! Тотон-макути теж перодягалися в цівільний одяг, а люди яки попадали в іх лапи були тортуровані так що пекло
казалося раєм
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17.08.2020 15:01 Відповісти
Если "скушаем" это - "умерли, не доехав до больниц"... Значит надо и Гитлера оправдать... Ведь при нем несколько миллионов "неполноценных" - "умерли, не доехав до комфортабельных гетто"!
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17.08.2020 15:29 Відповісти
Кстати, передвижные душегубки - это изобретение офицера НКВД Исая Давидовича Берга. Это первое "недоезжание" поставленное на конвейер в 1936 году и, какое совпадение, как раз кацапами...
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17.08.2020 15:35 Відповісти
Владу в Білорусі, захопили урки, на чолі з Лукашенком.
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17.08.2020 12:59 Відповісти
Давным давно...
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17.08.2020 13:01 Відповісти
Спробуйте доведіть це 73,22%.
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17.08.2020 13:03 Відповісти
Здесь урок не меньше.
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17.08.2020 13:13 Відповісти
небесной сотні додалось...
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17.08.2020 13:00 Відповісти
А до чого картопля ?
Невинно вбиті люди не привід для зловтішань.
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17.08.2020 13:04 Відповісти
Асоціюють кацапи.
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17.08.2020 13:09 Відповісти
вони обзивають нас хохлами, це якщо цензурно, а грузинів - гризунами.
не підхоплюйте вислови тих злиднів.
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17.08.2020 13:10 Відповісти
Какое ж ты тупое.
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17.08.2020 13:11 Відповісти
В тебе гумор нище підлоги
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17.08.2020 13:04 Відповісти
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 1473
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17.08.2020 13:01 Відповісти
"Картошку с мясом на ночь нельзя есть"
(Лукашенко)

это - Белорусь
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17.08.2020 13:08 Відповісти
Решили переждать смутное время в тихих местах.Сейчас многие пакуют вещи и бегут из городов.
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17.08.2020 13:02 Відповісти
О, а ты еще бацку поддерживаешь или уже нет?
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17.08.2020 13:04 Відповісти
Я за дисциплину, порядок и ответственность.Свободу и демократию в суп не положишь.
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17.08.2020 13:32 Відповісти
А чот, в древнем Риме рабам платили какую-то копейку, кормили, шоб они могли работать и не сдохли, у них даже секас был, шоб новых рабов плодить. Они наверное даже счастливы были по своему. Но вот свободы только не было, да и нафиг она нужна, ее ж ведь в суп не положишь?
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17.08.2020 13:35 Відповісти
Ну, рабами они стали, потому что в свое время не проявили дисциплины порядка и ответственности. И римляне, у которых это все было, в легкую их разбили и обратили в рабов.
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17.08.2020 13:38 Відповісти
Рабами они стали потому что не отвоевали свободу, вот и все. Не занимайся словоблудием.
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17.08.2020 13:42 Відповісти
А чего отвоевывать, если они ее изначально не смогли защитить. Пока они выбирали себе вождей на вечах, железный порядок римских легионов делал свое дело.
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17.08.2020 13:50 Відповісти
ну да, мову на хлеб не намажешь, все понятно с вами
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17.08.2020 13:38 Відповісти
достить по українських чатах шаритись
йди людей катувати!
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17.08.2020 13:05 Відповісти
В Киев тихонько свалили.
У нас они интервью дают ежедневно.
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17.08.2020 13:10 Відповісти
Кто бы сомневался!
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17.08.2020 13:15 Відповісти
Журналисты ищут, а стремная, ватная оппозиция уже готова объявить амнистию тем, кто бил и убивал.
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17.08.2020 13:03 Відповісти
Так что власть, что постпозиция служат одному хозяину в кремле.

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер «еще не пришло», - заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа, передает https://www.dw.com/ru/marija-kolesnikova-schitaet-sankcii-es-v-adres-minska-prezhdevremennymi/a-54578661 DW .

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с действующим президентом республики Александром Лукашенко.
Об этом сообщает https://t.me/rian_ru/50489 РИА "Новости" , информирует https://censor.net/.
В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214163
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17.08.2020 13:07 Відповісти
глупости!
упустят время.

кровавого упыря нужно давить без сожаления, иначе заболтает и задавит сябров с помощью пыни
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17.08.2020 13:35 Відповісти
ось вже в білорусів і своя Небесна сотня...
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17.08.2020 13:04 Відповісти
только хотел написать, что, к сожалению, без Небесной сотни тирана не свергнуть

но это белоруская Небесная сотня, как все у них - втихую
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17.08.2020 13:06 Відповісти
Так там все идет по тому-же сценарию. Есть свой "майдан", свой "антимайдан", свои титушки, свои Беркута и т.д.
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17.08.2020 13:09 Відповісти
а что, бывает иначе?
они говорят, что мы, белорусы, мырные, в белых одеждах на протесты ходим.
Да нет, ребята, у вас только цветочки революции, а дальше будут кроваво-красные ягодки.
И если вы хотите свободы, вы должны быть готовы к крови

"Только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить"
(В.И. Ленин)

при всей ненависти к этому террористу Бланку, нужно отдать ему должное в теории и практике революции
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17.08.2020 13:33 Відповісти
Там "кремлевская" революция. Протесты против Луки провоцируются Россией в поддержку пророссийской оппозиции, а митинги в поддержку Луки, организуются пророссийскими марионетками политтехнологами, для противостояния… с пророссийским "политическим силам". Круг замкнулся.
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17.08.2020 13:58 Відповісти
"без пролития крови не бывает прощения"
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17.08.2020 15:53 Відповісти
У нас после революции 2014 года, насколько я помню, больше тысячи без вести пропавших оказалось. Убили менты и закопали в лесу
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17.08.2020 13:04 Відповісти
А Тихановская хочет с ними уже о чём-то договариваться насчёт амнистии.
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17.08.2020 13:05 Відповісти
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 8076
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17.08.2020 13:06 Відповісти
Зустрілись якось у ростові: гопник, колхозник та клован
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17.08.2020 13:08 Відповісти
...сорри, небольшая поправка...
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 6161
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17.08.2020 13:12 Відповісти
Нє, у Ростов він тікати не буде. Ху#ло його не прийме. Він до бубочки у Конча заспу прийде.
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17.08.2020 13:13 Відповісти
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 1604
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17.08.2020 13:08 Відповісти
пенечки?
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17.08.2020 15:54 Відповісти
Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень" - Цензор.НЕТ 6375
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17.08.2020 13:21 Відповісти
Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень" - Цензор.НЕТ 5739
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17.08.2020 13:30 Відповісти
Я теж завернув увагу, що поранегих/побитих/покалічених ти тисячі, а загиблих троє. Загиблих ховають таємно без розголосу як не впізнаних, а в статистику вносять як пропалих безвісті.
Звернув також увагу, що у затриманих в СІЗО та райвідділах, відбирали речі, документи та навіть ключі від квартир. Тобто всі ці 6000+ людей мали зникнути так, щоб їх потім неможливо було опізнати і встановити особу???
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17.08.2020 13:07 Відповісти
В Беларуси это уже 26 лет подряд. Пропавших без вести никто не считал.
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17.08.2020 14:44 Відповісти
пора скинутися на білет до ростова......
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17.08.2020 13:08 Відповісти
Он до Ростова уже не доедет.
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17.08.2020 14:43 Відповісти
Коронавирус - блеф!
Белорусов он не берёт.
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17.08.2020 13:09 Відповісти
На этом телеграммканале https://t.me/terroristybelarusi беларусы публикуют имена, фамилии, адреса ментов, избивавших людей
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17.08.2020 13:13 Відповісти
Так як в Білорусії ще не відмінили смертну кару, засудити та розстріляти цю гниду луку можна цілком законно.
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17.08.2020 13:22 Відповісти
тому він і казиться.
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17.08.2020 14:31 Відповісти
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:49 Відповісти
В таких справах головне не як увійти, а як з відти потім вийти.
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17.08.2020 15:01 Відповісти
Бояришнік закінчився?
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17.08.2020 15:04 Відповісти
в смысле вагнеровцев?
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17.08.2020 15:55 Відповісти
Було прогнавши фашистів до Берліна, розвертатися і гнати руських фашистів до самої Москви. Тепер маємо те що є. Ці - набагато страшніші і жорстокіші за гестаповців.
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17.08.2020 13:43 Відповісти
ФЕЙК і ПРОВОКАЦІЯ
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Як бачимо хоч потести мирні, хоч ні, а "небесна сотня" буде. Тим більше, враховуючи що, населення Білорусі в чотири рази менше від українського то, для них і 26 загиблих вже вищий показник.
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17.08.2020 14:30 Відповісти
Своя НЕБЕСНА СОТНЯ .
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17.08.2020 14:48 Відповісти
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:48 Відповісти
Що,закусити зовсім нічим?
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17.08.2020 15:01 Відповісти
Думаєте його привезуть в Печерський суд?
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17.08.2020 15:03 Відповісти
 
 