НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, зокрема щодо судді і заступника генпрокурора
За минулий тиждень Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) склало і направило в суд 16 адміністративних протоколів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:
- Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора;
- Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;
- Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;
- Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;
- Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:
- Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
- Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;
- Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.
За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.
Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій:
- Олега Гончарука ("Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад");
- Андрія Древицького ("Партія Народний порядок");
- Артема Цівінського ("Ми-кияни");
- Олександра Давиденка ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю");
- Станіслава Ніколаєнка ("Справедливість");
- Антона Земськова ("Воля").
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