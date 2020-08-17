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Новини Е-декларації держслужбовців
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НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, зокрема щодо судді і заступника генпрокурора

НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, зокрема щодо судді і заступника генпрокурора

За минулий тиждень Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) склало і направило в суд 16 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:

  • Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора;
  • Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;
  • Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;
  • Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;
  • Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.

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За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:

  • Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
  • Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;
  • Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.

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Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій:

  • Олега Гончарука ("Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад");
  • Андрія Древицького ("Партія Народний порядок");
  • Артема Цівінського ("Ми-кияни");
  • Олександра Давиденка ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю");
  • Станіслава Ніколаєнка ("Справедливість");
  • Антона Земськова ("Воля").

Автор: 

електронне декларування (1473) НАЗК (1699)


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пороха, яйценюка, пашинского, свинарчука - этим нечего предьявить?
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17.08.2020 13:19 Відповісти
Чоколадні рехворми скінчились , розпочались рішучі зерехворми !!))
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17.08.2020 13:22 Відповісти
"Человек из "Мерседеса" НИКОГДА не разоблачит другого человека из "Мерседеса"!" - народная мудрость.
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17.08.2020 15:24 Відповісти
 
 