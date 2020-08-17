НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, зокрема щодо судді і заступника генпрокурора

За минулий тиждень Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) склало і направило в суд 16 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:

Олексій Симоненко , заступник Генерального прокурора;

, заступник Генерального прокурора; Владислав Марушевський , колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;

, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України; Ігор Лавренюк , колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;

, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України; Володимир Кавун , колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;

, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3; Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.

Також читайте: 10 тис. посадових осіб не подали е-декларації за 2019 рік, - НАЗК

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:

Іван Кузь , начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;

, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області; Оксана Пульберг , начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;

, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області; Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.

Також читайте: За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва

Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій: