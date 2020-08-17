Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, але зафіксовано порушення домовленостей, - Міноборони

У зоні проведення операції об'єднаних сил дотримується режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає, проте поблизу окупованої Ужівки найманці РФ продовжили здійснювати інженерне облаштування позицій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Однак близько 9-ї ранку зафіксовано порушення домовленостей. Так, противник продовжив здійснювати інженерне обладнання позицій поблизу окупованої Ужівки в бік українських оборонців неподалік Водяного.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

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