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Новини Агресія Росії проти України
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Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, але зафіксовано порушення домовленостей, - Міноборони

Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, але зафіксовано порушення домовленостей, - Міноборони

У зоні проведення операції об'єднаних сил дотримується режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає, проте поблизу окупованої Ужівки найманці РФ продовжили здійснювати інженерне облаштування позицій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Однак близько 9-ї ранку зафіксовано порушення домовленостей. Так, противник продовжив здійснювати інженерне обладнання позицій поблизу окупованої Ужівки в бік українських оборонців неподалік Водяного.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7523) Донбас (22358) найманці рф (2068)


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Топ коментарі
+14
Так договорённости соблюдаются, или нет? Шо вы петляете?
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17.08.2020 13:13 Відповісти
+13
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6470
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17.08.2020 13:14 Відповісти
+10
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6115
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17.08.2020 13:21 Відповісти
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Так договорённости соблюдаются, или нет? Шо вы петляете?
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17.08.2020 13:13 Відповісти
"Постреливают иногда ...." (С) Шут гороховый
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17.08.2020 13:38 Відповісти
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6470
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17.08.2020 13:14 Відповісти
...и как это развидеть?
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7235
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17.08.2020 13:22 Відповісти
Как и бутафорские КП бата, как и окопы в полроста типа "на передке"

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6417
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17.08.2020 13:40 Відповісти
Чимось нагадує.
Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, але зафіксовано порушення домовленостей, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1625
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Типа "не знали"

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1594
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17.08.2020 13:41 Відповісти
Итого:

Стыд испанский !!!!!!
Не за себя, значит, а за державу!
Нет, не за Испанию, а за Державу Украина и ее подданных.... 🤔
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17.08.2020 14:21 Відповісти
Дого... чего и скем? "С той стороной?"
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17.08.2020 13:14 Відповісти
однако вблизи оккупированной Ужови наемники РФ продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций
Джерело: https://censor.net/n3214183
Як казала кравчучка, так фуйло до миру прагне.
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17.08.2020 13:17 Відповісти
Після цього перемир'я сепари якісно облаштують свої позиції. Після цього про звільнення окупованої частини Донбасу можна надовго забути.
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17.08.2020 13:18 Відповісти
Как кто по дебильному звучить РЕЖИМ СОБЛЮДАЕТСЯ НО СТРЕЛЯЮТ!

Если стреляют то режим не соблюдается а если режим соблюдается то не стреляют!! Одно из двух!!
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17.08.2020 13:18 Відповісти
або третій варіант - зеля - фуфло.
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17.08.2020 13:26 Відповісти
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6115
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17.08.2020 13:21 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??

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17.08.2020 13:24 Відповісти
от нінада!
хуже нє будєт!
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17.08.2020 13:25 Відповісти
...шимпанЗЕ говорят, что Порох крал слишком много, но у них есть замечательный рецепт выхода из этой ситуации...
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4194
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17.08.2020 13:27 Відповісти
Ситуація яку в анекдоті...Жіночко так вас згвалтували чи ні ..."Та спочатку перші 10 секунд гвалтували а потім... (мріючи з пошмішкой ) мені здається ні.." Ідіотіз в країні..Ідіоти рулять.. Війна сьомий рік..а у влади після коксу глюки все їм мариться то в голосах кремлівськихсобак слово МИР чують то бачать в душі тварюк які повбивали десятки тисяч людей бажання Миру...Бл..задзеркалья якесь...
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17.08.2020 13:31 Відповісти
Це щось на зразок "часткової вагітності"
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Serg Marco

02/02/2021" Минирекорд от морпехов.

Попадание в голову на 1300 метров.
Снайпер которому помогали все вы к слову.
Великолепный выстрел. Голова появилась на секунды в небольшой амбразуре, ветер выше 3 м/с, и попадание.
Мое уважение!"

Від себе. Шо ви всі ноєте і істерику розвели??? Іде війна. Ми стріляємо в них, вони відповідають. Утріть соплі істерички
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02.02.2021 17:41 Відповісти
 
 