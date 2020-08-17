Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, але зафіксовано порушення домовленостей, - Міноборони
У зоні проведення операції об'єднаних сил дотримується режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає, проте поблизу окупованої Ужівки найманці РФ продовжили здійснювати інженерне облаштування позицій
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби, станом на 12:00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Однак близько 9-ї ранку зафіксовано порушення домовленостей. Так, противник продовжив здійснювати інженерне обладнання позицій поблизу окупованої Ужівки в бік українських оборонців неподалік Водяного.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.
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Стыд испанский !!!!!!
Не за себя, значит, а за державу!
Нет, не за Испанию, а за Державу Украина и ее подданных.... 🤔
Джерело: https://censor.net/n3214183
Як казала кравчучка, так фуйло до миру прагне.
Если стреляют то режим не соблюдается а если режим соблюдается то не стреляют!! Одно из двух!!
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??
хуже нє будєт!
02/02/2021" Минирекорд от морпехов.
Попадание в голову на 1300 метров.
Снайпер которому помогали все вы к слову.
Великолепный выстрел. Голова появилась на секунды в небольшой амбразуре, ветер выше 3 м/с, и попадание.
Мое уважение!"
Від себе. Шо ви всі ноєте і істерику розвели??? Іде війна. Ми стріляємо в них, вони відповідають. Утріть соплі істерички