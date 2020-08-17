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УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою "Схем": "Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами"

УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою

Управління державної охорони України (УДО) спростувало інформацію про те, що військовослужбовці УДО стежили за знімальною групою програми "Схеми: корупція в деталях" під час роботи над новим розслідуванням.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем". Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами", - зазначається в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується також, що в УДО стурбовані підпалом редакційного автомобіля "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль "Схем"

"Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України", - заявили в управлінні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях". Коментуючи подію, журналіст "Схем" Михайло Ткач заявив, що під час роботи над останнім матеріалом за автомобілем велося стеження.

"Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на "КІА Черато", - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО", - написав він.

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.

УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою Схем: Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами 01

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авто (6259) журналістика (1790) підпал (705) УДО (110)


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Топ коментарі
+7
Открыты для любых проверок,но ни хрена не скажем и не покажем.
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17.08.2020 13:33 Відповісти
+3
Твари лживые
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17.08.2020 13:35 Відповісти
+3
Сейчас схемы должны написать заявление на портянку, а генпрокуратура возбудить уголовное дело против этого рыговского фашиста с возмещением материального и морального ущерба! Именно портянка, год назад публично раскрыл номера журналистов схем. Следовательно, если у зеленых чмошников кишка будет тонка открыть дело, то это будет означать, что зеленые черти и подожгли машину неугодных журналистов.
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17.08.2020 13:45 Відповісти
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Открыты для любых проверок,но ни хрена не скажем и не покажем.
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17.08.2020 13:33 Відповісти
Твари лживые
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17.08.2020 13:35 Відповісти
Есть достоверные данные, опровергающие их слова? Или так, лишь бы испражниться?
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17.08.2020 13:39 Відповісти
Кто следит за материалами "схем" и кто знает как они интересовались кортежем президента и как и препятствовали в этом, кто задаёт себе первый вопрос опера "а кому это выгодно?" тот и без имеющихся доказательств поймет что скорее всего без УГО не обошлось. Не обязательно они это сделали, но отношение к этому скорее всего имеют. А скорее всего работаете в наших доблестных органах раз так возмутил мой пост?
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17.08.2020 13:50 Відповісти
Меня всегда возмущают тупые бездоказательные высеры, основанные на измышлизмах. С таким же успехом можно утверждать, что к этому причастны свинарчуки, т.к. известно, как Схемы по ним прошлись
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Вполне может и Свинарчуки. Может и Раша. Выразил свое мнение. Если бы чуваки заявили что проведут внутреннее расследование на предмет возможной причастности, тогда норм. А тут сразу "мы тут не причём". Да как вы можете сразу знать, что не причём, чтобы проверить время надо. Поэтому скорее всего звездят, т.е. лгут, а раз гос. орган звездит, значит твари, потому что ответственность на них большая за свои слова и действия. Вот как логика моего, как Вы написали, "тупого высера".
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17.08.2020 14:10 Відповісти
А какие у них основания проводить внутренне расследование? Если какие-либо мероприятия проводятся, то они санкционированы заранее и у руководства есть вся инфа. Если мероприятия не проводились, значит они могут заявлять сразу, без всяких расследований, что они не имеют к этому никакого отношения. А заявление Ткача о якобы слежки со стороны УДО - не более чем плод его фантазии. Как он мог по машине определить, что она принадлежит УДО? На ней была соответствующая надпись? Или следящие были одеты в специальную форму с надписью УДО? Или может они ему лично сказали, что они с УДО?
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17.08.2020 19:51 Відповісти
Та да видимо те же утырки которые гулянку Луцыка охраняли от журналистов в узком кругу большого соевого свинарника...
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17.08.2020 13:57 Відповісти
Кое-кто будет еще лет 10 икать от "соевого свинарника".
Какая бы тема не обсуждалась.
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17.08.2020 14:37 Відповісти
Блин, сколько машин обычных граждан поджигают - и никого не колышит. А тут спалили тачку каких-то балаболов, и столько кипеша!
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17.08.2020 13:38 Відповісти
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17.08.2020 13:42 Відповісти
Сейчас схемы должны написать заявление на портянку, а генпрокуратура возбудить уголовное дело против этого рыговского фашиста с возмещением материального и морального ущерба! Именно портянка, год назад публично раскрыл номера журналистов схем. Следовательно, если у зеленых чмошников кишка будет тонка открыть дело, то это будет означать, что зеленые черти и подожгли машину неугодных журналистов.
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17.08.2020 13:45 Відповісти
На Портнова і Бужанського.
Ці два неадеквата погрожували відкрито.
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17.08.2020 14:18 Відповісти
Они и продолжают погрожувать.И зеленая власть их в упор незамечает.
Наверное ждут, чтоб пролилась кровь, потому как портной все больше и больше раздухаривается при полном попустительстве властей
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17.08.2020 14:39 Відповісти
курви брехливі , удо - лайно
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17.08.2020 14:06 Відповісти
Портнов та Бужанський погрожували.
Весь інтернет в доказах проти Портнова та Бужанського.

Так хай тепер Венедіктова, СБУ заарештують їх і перевіряють.
Пральна, Зелений?
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17.08.2020 14:17 Відповісти
Зеленый содержит Бужанского у себя во фракции. Вместе с ним постоянно общается, ездит с ним по Украине.
Зеленский, Дубинский, Бужанский, Портнов - единомышленники, если кто-то еще этого не понял.
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17.08.2020 14:45 Відповісти
Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства, а также неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.А кто унас может устанавливать подслушивающие устройства?
Ну явно не не какой-нибудь дядя Вася
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17.08.2020 14:49 Відповісти
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/

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17.08.2020 14:51 Відповісти
 
 