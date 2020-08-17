УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою "Схем": "Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами"
Управління державної охорони України (УДО) спростувало інформацію про те, що військовослужбовці УДО стежили за знімальною групою програми "Схеми: корупція в деталях" під час роботи над новим розслідуванням.
"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем". Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами", - зазначається в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Наголошується також, що в УДО стурбовані підпалом редакційного автомобіля "Схем".
"Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України", - заявили в управлінні.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях". Коментуючи подію, журналіст "Схем" Михайло Ткач заявив, що під час роботи над останнім матеріалом за автомобілем велося стеження.
"Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на "КІА Черато", - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО", - написав він.
Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.
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Какая бы тема не обсуждалась.
Ці два неадеквата погрожували відкрито.
Наверное ждут, чтоб пролилась кровь, потому как портной все больше и больше раздухаривается при полном попустительстве властей
Весь інтернет в доказах проти Портнова та Бужанського.
Так хай тепер Венедіктова, СБУ заарештують їх і перевіряють.
Пральна, Зелений?
Зеленский, Дубинский, Бужанский, Портнов - единомышленники, если кто-то еще этого не понял.
Ну явно не не какой-нибудь дядя Вася
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/