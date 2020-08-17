УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою "Схем": "Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами"

Управління державної охорони України (УДО) спростувало інформацію про те, що військовослужбовці УДО стежили за знімальною групою програми "Схеми: корупція в деталях" під час роботи над новим розслідуванням.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем". Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами", - зазначається в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується також, що в УДО стурбовані підпалом редакційного автомобіля "Схем".

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"Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України", - заявили в управлінні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях". Коментуючи подію, журналіст "Схем" Михайло Ткач заявив, що під час роботи над останнім матеріалом за автомобілем велося стеження.



"Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на "КІА Черато", - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО", - написав він.

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.