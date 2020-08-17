УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6199 відвідувачів онлайн
Новини
12 222 169

Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП

Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння музикантові Андрію Кузьменку звання Героя України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину. З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - наголосив Зеленський.

"У кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Кузьми. Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати й дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину.
І, звісно, він вчив нас не стидатися своєї землі, бо кожен – сам собі країна. Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма розбився у ДТП дорогою з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет.

Також читайте: Зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна почнуться у Львові

Автор: 

Герой України (328) Зеленський Володимир (24595) Скрябін Кузьма (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
при всій повазі до Кузьми: ніякий він не герой
Віва, уйми свої грайливі рученята!
показати весь коментар
17.08.2020 13:34 Відповісти
+46
Зеленський повністю неадекватний, марно шукати в його абсурдних діях якоїсь логіки.
показати весь коментар
17.08.2020 13:36 Відповісти
+44
Алексей Потапенко (Потап) получил звание заслуженного артиста Украины.

пырушки пупырушки, у нас на районе
показати весь коментар
17.08.2020 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
все пробелы остались перед знаками препинания.
показати весь коментар
17.08.2020 14:06 Відповісти
Буква ё тоже не в почёте.
Выпили все или выпили всё? Одна буква, а какой трагический финал!
показати весь коментар
17.08.2020 14:15 Відповісти
Полная девальвация всех сторон жизни.
Высшего образования,звания Героя...
Перечислять можно долго.
показати весь коментар
17.08.2020 13:53 Відповісти
Кузьма за Януковича топил, продажный правдоруб. Это в зелёном вкусе.
показати весь коментар
17.08.2020 13:54 Відповісти
Це совкодрочєрство не припинити ніколи.
показати весь коментар
17.08.2020 13:54 Відповісти
Отак завжди буває, коли незнамо-що обирають.
То Овоч героїв роздавав, тепер БлаЗєнь роздає. Показово.
показати весь коментар
17.08.2020 13:57 Відповісти
Т.е. Бандеру звания "Герой Украины" лишили по суду, а певца ротом, который ездил в терне на поддержку Януковича - наградили?
Я все правильно понял?
показати весь коментар
17.08.2020 13:58 Відповісти
Идол вкатников и женщин бальзаковского возраста, безусловно, заслужил стать в один ряд с Бандерой.
показати весь коментар
17.08.2020 14:01 Відповісти
Його чомусь крутять на найпатріотичнішому Радіо-рокс. Не розумію, чому.
показати весь коментар
17.08.2020 15:32 Відповісти
Був би живи сьогодні Кузьма, то не взяв би з рук ЗЄ нагороду.
показати весь коментар
17.08.2020 14:03 Відповісти
Взял. Они вместе на Интере работали. Коллеги.
показати весь коментар
17.08.2020 14:04 Відповісти
Точно, брапл только у Януковича и Азарова.
Зелей брезганул бы.
показати весь коментар
17.08.2020 14:04 Відповісти
Захотел лизнуть порхоботам, но они не зебилы.
показати весь коментар
17.08.2020 14:03 Відповісти
У меня нет. Кузьма обычная продажная шлюха. Он сам говорил, что для него важное это деньги. Я еще помню как он написал песню для Озымого поколиння "Озыми люды", которая состояла из людей Пинчука и Хорошковского.
показати весь коментар
17.08.2020 14:03 Відповісти
Вот это было начало 2000ых. После этого у меня Скрябин вызывает неприятие.
показати весь коментар
17.08.2020 14:07 Відповісти
Нонсенс. Это перебор.
показати весь коментар
17.08.2020 14:04 Відповісти
Якусь іншу нагороду! Так не можна!!!
показати весь коментар
17.08.2020 14:05 Відповісти
та да. есть же всяких орденов "Княгини Ольги", "За Заслуги". Героя-то за что?
показати весь коментар
17.08.2020 14:15 Відповісти
Морпех раненый умирал несколько дней, жизнь отдал за Родину не достоин значится Героя Украины, а Скрябин стало быть достоин.
показати весь коментар
17.08.2020 14:07 Відповісти
Вот совсем не понял! Ничего не имею против творчества Кузьмы, но Героя Украины за что??? Боевому офицеру, солдату, матросу за подвиг в боевой обстановке - понимаю. Певцу и музыканту разбившемуся в ДТП, сам виновником которого и является - не понимаю. Звание Героя какого-то там труда или творчества еще понял бы, но боевое звание Героя Украины - ну никак не могу понять! Поставить в один ряд людей, рисковавшими жизнью на войне и реально под пулями защищающими страну от врага и певца-музыканта - просто унизить настоящих Героев.
показати весь коментар
17.08.2020 14:07 Відповісти
Не просто певца. А певца, который писал политические песенки для партий на заказ. И регулярно выступал на митингах за антиукраинские силы. Он еще написал песню про дельфина для Партии Зеленых и ту самое Кинули, чтобы обосрать оранжевую революцию и привести к власти Януковича снова. Герой страны, прям.
показати весь коментар
17.08.2020 14:09 Відповісти
А чего же он тогда регулярно ездил на фронт и помогал нашим воинам?
За антиукраинские силы, говоришь? Сам-то кто будешь? А он был волонтером.
показати весь коментар
17.08.2020 15:13 Відповісти
В католичестве была такая штука - индульгенция. Отпущение грехов. Которое можно было купить за деньги. Вот я смотрю для некоторых "помогал воинам" стало индульгенцией.
показати весь коментар
17.08.2020 15:25 Відповісти
Так через 10 лет героев будет большинство народа. Блин, что в нынешнем списке делает малое число героев ВОВ?
показати весь коментар
17.08.2020 14:45 Відповісти
Зеля примазывается ко всем более-менее значимым медиа-поводам и людям, чтобы поддержать рейтинг.
То каких-то "водолазов" из Чернобыля наградил, которые ваще мимо кассы, то этого "певца ртом"...
показати весь коментар
17.08.2020 14:08 Відповісти
Человек он хороший, но "певец ртом". А музыка его - звукосодержащий продукт, увы.
показати весь коментар
17.08.2020 14:27 Відповісти
Опять очки зарабатывает. Нет ничего святого до Украины.
показати весь коментар
17.08.2020 14:11 Відповісти
??? Он окончательно поехал мозгами, этот зеленый идиот.
показати весь коментар
17.08.2020 14:11 Відповісти
Время такое. Зеленое, жидкое, гундосое. Такие и решения.
показати весь коментар
17.08.2020 14:15 Відповісти
Именно ЖИДкое.
показати весь коментар
17.08.2020 16:02 Відповісти
Зеля, тебе уже ничто не поможет... Зря стараешься, дурачок.
показати весь коментар
17.08.2020 14:17 Відповісти
Маразм крепчает идиотизм и некомпетентность просто зашкаливает
показати весь коментар
17.08.2020 14:18 Відповісти
Орденочек за то, что публично поддерживал и из всех щелей пел ртом за Батона?
Да, всё верно, заслужил.
Ещё и премировать можно было из бюджета.
показати весь коментар
17.08.2020 14:18 Відповісти
Родственники Кузьмы после его ухода развили бурную деятельность (преследуя в том числе и свои меркантильные интересы), требуя от властей признания его "выдающегося" вклада в украинскую культуру. (Это видно в одном из фильмов про Кузьму).
показати весь коментар
17.08.2020 14:37 Відповісти
Наступний Потап?
показати весь коментар
17.08.2020 14:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0etetg36PHI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1o6ZSupJSB3g6GKoRudYO3MqrsCieeoTNyqes6GMAw4zd0fEpvya6_s-Q
показати весь коментар
17.08.2020 14:19 Відповісти
верните "барыгу-мародёра"! маленькое зелёное чмо совсем крышей тронулось.
показати весь коментар
17.08.2020 14:22 Відповісти
"Папередники" продавали звание Героя. Этот присвоил,за повторение "подвига Гастелло,"только на Тайоте. За что Вова дал Героя? За сбитый молоковоз?
Вообще обесценили награду.
Хороший человек -это не подвиг.
показати весь коментар
17.08.2020 14:34 Відповісти
Ну хоть один найдется, который скажет: Да, заслужил!!! Достоин...??? Зебилы, ну хоть как то попытайтесь это обосновать...
показати весь коментар
17.08.2020 14:34 Відповісти
знайшов його на зебіл-шоу:
https://youtu.be/1lWO6LcuHdU Кузьма на шоу Веч Київ
але це мені більше подобається:
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/2243434532576888/ Кузьма тролить квартал
показати весь коментар
17.08.2020 14:40 Відповісти
Почему Журавлю не дал Героя???
показати весь коментар
17.08.2020 14:42 Відповісти
шо мертвому припарка..шо собаке 5я нога ..шо рыбке зонтик ..шо балерине третье копыто..
показати весь коментар
17.08.2020 14:56 Відповісти
Героев Украины-можно присваивать за воинские доблести,спасение людей,стойкость,защиту государства. Но за песни, за позицию......
Кучма начал раздавать это высокое звание налево и направо. Вон,Фима Звягильский -тоже Герой Украины!
показати весь коментар
17.08.2020 14:56 Відповісти
Кучма с Медведчуком дали звание героя Украины директорке мясокомбината из Луганска за вовремя поставляемую колбасу в Киев и учительнице начальных классов из Харькова, что бесстрашно наручниками приковалась к Шуфричу на постели, так что у Зеленского есть еще диапазон действий.
Жаль самой награды.
показати весь коментар
17.08.2020 15:06 Відповісти
Аха-ха...зебилы рыгов уважат.
показати весь коментар
17.08.2020 15:07 Відповісти
Вместе нюхали, скорее всего...ордена св. Марадоны хватило бы за глаза
показати весь коментар
17.08.2020 15:10 Відповісти
Звание "Герой Украины" полностью обесценено.
показати весь коментар
17.08.2020 15:28 Відповісти
Зеленский подписал указ о присвоении Кузьме Скрябину звания Героя Украины???

За что "Героя" за то, что в ДТП попал?. Дал бы Звание супер-Народного Артиста. Устроил бы спец для него "Аллею Славы" или Памятник поставил.
показати весь коментар
17.08.2020 15:29 Відповісти
Правильно наградил. Но какао против.
показати весь коментар
17.08.2020 15:40 Відповісти
Кузьменко хороший музыкант, но честно говоря всегда имел ватные взгляды и в 2004 г. поддерживал януковича. Собственно говоря по этой причине совпадения пророссийских взглядов, которые также присущи и Зеленскому, присвоено звание героя Кузьменку. Не солдату, котрый погиб истекая кровью, а музыканту, который обвинял Порошенко в "разжигании войны"
показати весь коментар
17.08.2020 15:46 Відповісти
Ватнику от ватника.
показати весь коментар
17.08.2020 15:57 Відповісти
За какие подвиги его наградили?
За концертный тур в поддержку Януковича?
Что героического в том, что разбился в автокатасирофе?
Дурацкий пиар-жест Зели!
показати весь коментар
17.08.2020 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_ot4z_c2Lkc
дякую сивочолому ворюге
показати весь коментар
17.08.2020 16:27 Відповісти
Бовдур, який підписав цей указ, хоча б поцікавився, за які видатні заслуги присвоюється це високе звання. На черзі, Тіна Кароль, наступний, або наступна Сердючка, з таким же багажем "заслуг", як у Кузьми. Не пам'ятаю, хто сказав, що якщо єврей дурень, то він дурень у всьому.
показати весь коментар
17.08.2020 16:50 Відповісти
Ось вам громадянська позиція Героя України : https://www.youtube.com/watch?v=tklOCSmaQZc
показати весь коментар
17.08.2020 17:01 Відповісти
В надії, що прихильники Кузьменка, за це віддячать на виборах. Соромно за ******* Україну. Дуже.
показати весь коментар
17.08.2020 19:30 Відповісти
"Герой Украины». Это - прямой пережиток совка, который девальвирует и отравляет само понятие награды... Эта награда не просто скомпрометирована фамилиями негодяев, которым она вручалась, но и тем обтекаемым статутом, при котором ее можно вручить кому угодно. Наверное, с этим пора прекращать и вводить награды, которые могут получить только военные и только в боевой обстановке или в ситуациях, приравненных боевым. Никаких выслуг, никаких гражданских в списках награждаемых быть не должно. А в статуте награды должно быть конкретно указано, за что именно эта награда может быть вручена... Сам принцип «героизации» должен претерпеть кардинальные изменения. Награды должны находить достойных, а медали и ордена, должны получать только и исключительно военные. Гражданские могут получать другие виды поощрения, но ни в коем случае - не медали или ордена. Только в этом случае вернется ценность наград, как таковых и они перестанут быть бутафорией, которой были при совке и остаются таковыми даже сейчас….»

(anticolorados)
показати весь коментар
17.08.2020 19:31 Відповісти
Мені подобаються пісні Кузьми.
Подобалось дивитись програми, які він вів на телебачені.
Було дуже прикро, коли він загинув.
Але...
Який нафіг Герой України???
Може давай Потапу, а після йузіку та лисому, з кварталу???
показати весь коментар
17.08.2020 19:45 Відповісти
Тупая зеленая плесень!
показати весь коментар
17.08.2020 23:18 Відповісти
Ніколи не подобався.
Не розумію, чого з ним носяться.
Від блазня годі чекати іншого.
показати весь коментар
17.08.2020 23:55 Відповісти
А це від Сержа Марко:

https://www.facebook.com/serg.marco?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLJTN3VPnH91JbxX7oT0eTNscQmxQVP1-QGzoydpl6OwOedk_wicb3KK4Nk2cm0_HFVJhvG-iaeT_C&hc_ref=ARTzWGpNjOhnbkinPeolQ4ypisO0Gy6n2m7jzKVuvpvA122sMrXBSg5CcMoaf_y26SM&fref=nf Serg Marco
https://www.facebook.com/# 1rtiSponn0s oherhrdieds ·

Просто фото последних награжденных посмертно Героев Украины.
Первые погибли при подрыве в тылу у врага.
Второй при столкновении с молоковозом.
Вывода не будет. Боюсь что то в сердцах ляпнуть не то.

U.P.D. Добавлю фото еще одного героя Украины. Певца. Награждение которого поддерживаю. И все равно почему то Кузьма в этом списке кажется лишним, не?
U.P.D. 2 Немного зная самого Кузьму, думаю у него там бомбит не меньше чем у вас, если загробный мир существует.
показати весь коментар
18.08.2020 01:16 Відповісти
Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 3325

Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 451

Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 680
показати весь коментар
18.08.2020 01:18 Відповісти
Таки стерли "шедевр" матюгальника Кузьми.
Текст =героя= України.
Хто є на фб, зайдіть почитайте пост Доника: там "пісня" співуна.
показати весь коментар
18.08.2020 01:19 Відповісти
Полный инфантилизм граничащий с дебилизмом - страшно подумать, как он наградит Баканова или Шифера на двухгодичный юбилей своего перзиндентского срока... Наверное сразу четырежды Героями Украины Шевченковской премии имени Сахарова... Б***ь, он хоть настоящую цену шаурмы знает, или думает шо мясо для нее маринуют в черной икре!!!
Ахренеть - от это попали...
показати весь коментар
18.08.2020 09:27 Відповісти
Клоун скоро героїв своїм колегам по кварталу дасть.
показати весь коментар
18.08.2020 12:17 Відповісти
"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокойтесь, дышите глубоко, не надо завидовать .. Заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, потому что ваш плохой пример наложит на их долю плохой след ... А Андрея душу, и мою оставьте в покое, потому что не вам судить ... Кто вы такие .... в этой жизни? Праведники .... ??! Герои ..? Судьи? Только Бог сейчас судья для Андрея и его земных дел. Успокойтесь все - и левые, и правые, и посмотрите на себя в зеркало. Попробуйте последовать его путем и повторить хотя бы бы йоту из того, что он успел сделать за свое короткое существование .. ", - написала Ольга Кузьменко.
Она добавила: "Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка, так как потеряла я, или потеряли матери своих детей на фронте !!! Опомнитесь, не делайте шоу на ТВ каналах, где вы просиживаете бесполезно часами, безрезультатно. Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль..Это выглядит ничтожно! P.S. Андрий никогда и никого не просил о наградах, никогда не пел оды президентам, они нашли его сами, от кардинально разных людей.! Посмертно !! Остановитесь, вытрите слюни и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом ... ", - написала мамы Кузьмы Скрябина.
показати весь коментар
23.08.2020 20:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 