Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння музикантові Андрію Кузьменку звання Героя України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину. З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - наголосив Зеленський.
"У кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Кузьми. Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати й дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину.
І, звісно, він вчив нас не стидатися своєї землі, бо кожен – сам собі країна. Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма розбився у ДТП дорогою з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет.
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Выпили все или выпили всё? Одна буква, а какой трагический финал!
Высшего образования,звания Героя...
Перечислять можно долго.
То Овоч героїв роздавав, тепер БлаЗєнь роздає. Показово.
Я все правильно понял?
Зелей брезганул бы.
За антиукраинские силы, говоришь? Сам-то кто будешь? А он был волонтером.
То каких-то "водолазов" из Чернобыля наградил, которые ваще мимо кассы, то этого "певца ртом"...
Да, всё верно, заслужил.
Ещё и премировать можно было из бюджета.
Вообще обесценили награду.
Хороший человек -это не подвиг.
https://youtu.be/1lWO6LcuHdU Кузьма на шоу Веч Київ
але це мені більше подобається:
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/2243434532576888/ Кузьма тролить квартал
Кучма начал раздавать это высокое звание налево и направо. Вон,Фима Звягильский -тоже Герой Украины!
Жаль самой награды.
За что "Героя" за то, что в ДТП попал?. Дал бы Звание супер-Народного Артиста. Устроил бы спец для него "Аллею Славы" или Памятник поставил.
За концертный тур в поддержку Януковича?
Что героического в том, что разбился в автокатасирофе?
Дурацкий пиар-жест Зели!
дякую сивочолому ворюге
(anticolorados)
Подобалось дивитись програми, які він вів на телебачені.
Було дуже прикро, коли він загинув.
Але...
Який нафіг Герой України???
Може давай Потапу, а після йузіку та лисому, з кварталу???
Не розумію, чого з ним носяться.
Від блазня годі чекати іншого.
https://www.facebook.com/serg.marco?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLJTN3VPnH91JbxX7oT0eTNscQmxQVP1-QGzoydpl6OwOedk_wicb3KK4Nk2cm0_HFVJhvG-iaeT_C&hc_ref=ARTzWGpNjOhnbkinPeolQ4ypisO0Gy6n2m7jzKVuvpvA122sMrXBSg5CcMoaf_y26SM&fref=nf Serg Marco
https://www.facebook.com/# 1rtiSponn0s oherhrdieds ·
Просто фото последних награжденных посмертно Героев Украины.
Первые погибли при подрыве в тылу у врага.
Второй при столкновении с молоковозом.
Вывода не будет. Боюсь что то в сердцах ляпнуть не то.
U.P.D. Добавлю фото еще одного героя Украины. Певца. Награждение которого поддерживаю. И все равно почему то Кузьма в этом списке кажется лишним, не?
U.P.D. 2 Немного зная самого Кузьму, думаю у него там бомбит не меньше чем у вас, если загробный мир существует.
Текст =героя= України.
Хто є на фб, зайдіть почитайте пост Доника: там "пісня" співуна.
Ахренеть - от это попали...
Она добавила: "Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка, так как потеряла я, или потеряли матери своих детей на фронте !!! Опомнитесь, не делайте шоу на ТВ каналах, где вы просиживаете бесполезно часами, безрезультатно. Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль..Это выглядит ничтожно! P.S. Андрий никогда и никого не просил о наградах, никогда не пел оды президентам, они нашли его сами, от кардинально разных людей.! Посмертно !! Остановитесь, вытрите слюни и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом ... ", - написала мамы Кузьмы Скрябина.