Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння музикантові Андрію Кузьменку звання Героя України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину. З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - наголосив Зеленський.

"У кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Кузьми. Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати й дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину.

І, звісно, він вчив нас не стидатися своєї землі, бо кожен – сам собі країна. Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма розбився у ДТП дорогою з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет.

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