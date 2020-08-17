Єврорада проведе в середу позачергову нараду щодо ситуації в Білорусі

Позачергове засідання Європейської ради щодо ситуації в Білорусі відбудеться в середу, 19 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Я скличу нараду членів Європейської ради цієї середи, о 12:00, щоб обговорити ситуацію в Білорусі", - повідомив Мішель у твітері в понеділок.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера. Насильство проти протестувальників є неприпустимим", - наголосив глава Євроради.

Прессекретар голови Європейської ради Баренд Лейтц уточнив у твітері, що нарада відбудеться у формі відеоконференції.

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Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Оприлюднені результати виборів викликали недовіру і масові протести в білоруських містах. Співробітники правоохоронних органів за кілька днів затримали кілька тисяч протестувальників. Повідомлялося про застосування до них катувань.

З 13 серпня мирні протести і страйки розпочалися на білоруських промислових підприємствах.

16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.