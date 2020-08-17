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Новини Революція в Білорусі
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Єврорада проведе в середу позачергову нараду щодо ситуації в Білорусі

Єврорада проведе в середу позачергову нараду щодо ситуації в Білорусі

Позачергове засідання Європейської ради щодо ситуації в Білорусі відбудеться в середу, 19 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Я скличу нараду членів Європейської ради цієї середи, о 12:00, щоб обговорити ситуацію в Білорусі", - повідомив Мішель у твітері в понеділок.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера. Насильство проти протестувальників є неприпустимим", - наголосив глава Євроради.

Прессекретар голови Європейської ради Баренд Лейтц уточнив у твітері, що нарада відбудеться у формі відеоконференції.

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Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Оприлюднені результати виборів викликали недовіру і масові протести в білоруських містах. Співробітники правоохоронних органів за кілька днів затримали кілька тисяч протестувальників. Повідомлялося про застосування до них катувань.

З 13 серпня мирні протести і страйки розпочалися на білоруських промислових підприємствах.

16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Автор: 

Білорусь (7987) саміт (824) Євросоюз (13798) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+3
На галимое, ублюдочное "мировое сообщество" во главе с импотентной ООН уже противно смотреть. Трамп - путинская шавка. Но с другой стороны: изобретение ядерного оружия не только положило конец глобальным войнам, но и сделало невозможной борьбу с основными международными террористами и узурпаторами власти.
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17.08.2020 13:36 Відповісти
+3
В среду может быть уже позна...
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17.08.2020 13:36 Відповісти
+3
Та чего-там совещаться, сразу озабоченность с обеспокоенностью и порядок
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17.08.2020 13:44 Відповісти
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На галимое, ублюдочное "мировое сообщество" во главе с импотентной ООН уже противно смотреть. Трамп - путинская шавка. Но с другой стороны: изобретение ядерного оружия не только положило конец глобальным войнам, но и сделало невозможной борьбу с основными международными террористами и узурпаторами власти.
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17.08.2020 13:36 Відповісти
В среду может быть уже позна...
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17.08.2020 13:36 Відповісти
Как раз время работает на Беларусов...
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17.08.2020 13:37 Відповісти
Да,во вторник было бы лучше.
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17.08.2020 13:40 Відповісти
это после интервенции рашки ?

выразите обеспокоеность ?
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17.08.2020 13:36 Відповісти
Тема совещания:

Евросовет проведет в среду внеочередное совещание по ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 6517
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17.08.2020 13:36 Відповісти
Они собираются, б-дя обсудить в среду. А путин положил на них свой прибор и уже сегодня вводит войска. Импотенты хреновы!
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17.08.2020 13:37 Відповісти
Будут строчить очередную ОЗАБОЧЕНОСТЬ...
ТВАРИ...
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17.08.2020 13:39 Відповісти
Жаль в ВОВ вас слизняков задне приводных США спасли!
Нужно было для профилактики запустить в ЕВРОПУ красные орды...и **...ть пару зарядов над Парижем и Берлином
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17.08.2020 13:42 Відповісти
Та чего-там совещаться, сразу озабоченность с обеспокоенностью и порядок
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17.08.2020 13:44 Відповісти
Будут обеспокоенность выражать.
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17.08.2020 13:48 Відповісти
 
 