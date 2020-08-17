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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін перевірить лікарні, щоб Україна була готова до можливої ​​другої хвилі COVID-19, - нарада у Зеленського

Кабмін перевірить лікарні, щоб Україна була готова до можливої ​​другої хвилі COVID-19, - нарада у Зеленського

Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовим до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Очільник уряду наголосив, що на заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди. Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тис. порушень під час використання застосунку "Дій вдома".

"Має бути комплексний підхід. Люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", – наголосив президент Зеленський.

Також читайте: Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Это все, что нужно знать о "действенных" мерах власти

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 27
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17.08.2020 13:49 Відповісти
+2
Или это, накануне начала учебного года

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8235
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17.08.2020 13:50 Відповісти
+2
Памперсы поправь,а то порох во сне опять придет.
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17.08.2020 14:21 Відповісти
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3еленейского туда - НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ НЕ ПОДПУСКАЙТЕ !! .
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17.08.2020 13:47 Відповісти
Это все, что нужно знать о "действенных" мерах власти

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 27
показати весь коментар
17.08.2020 13:49 Відповісти
Или это, накануне начала учебного года

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
17.08.2020 13:50 Відповісти
Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6676
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17.08.2020 13:51 Відповісти
Ще більш второй волнє?
А зараз у нас просто друга антиспадає і з'явилося бажання перевірити, що ж там після неї у шпиталях антизалишилось? Про готовність до гідної зустрічі Нашої Епідемії недопореформоване Мінбудьздоров'я рапортує вже більш, як пів року.
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17.08.2020 13:52 Відповісти
Задрочили уже своим вирусом.А тут еще в Англии яко бы вакцыну изобрели.Надо ж кому то ее впаривать.
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17.08.2020 13:56 Відповісти
шЫколадки, Падлашенко никогда уже не будет Президентом, угомонитесь!
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17.08.2020 13:57 Відповісти
Памперсы поправь,а то порох во сне опять придет.
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17.08.2020 14:21 Відповісти
Ночные клубы и рестораны закрыть не пробовали ?
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17.08.2020 13:58 Відповісти
як завжди КОГОСЬ відправлять , ато кабмін перевірить-нічого він не перевірить
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17.08.2020 13:58 Відповісти
Смотрю на статистику и ВИЖУ:
у нас или уже третья волна в самом разгаре.
или протяженная первая волна и тоже в разгаре.
какая "вторая волна", ГДЕ?
Как они могут что-то умное решить, если даже таких простых вещей не видят и не понимают?!!
Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 5425
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17.08.2020 13:59 Відповісти
Друга хвиля вже давно закінчилась або "...важным государственным решением на современном этапе является создание нового честного Фонда по борьбе с коронавирусом и создание образовательного сайта коронауа.нет".
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17.08.2020 14:00 Відповісти
У Зеленского Ухань головного мозга. Уже всем давно ясно, что вирус - фэйк. А этот коронодрочер никак не успокоится
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17.08.2020 14:02 Відповісти
сральник -айвазян.Опять на работу вышел?
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17.08.2020 14:24 Відповісти
А когда первая закончилась??? Ни аваков ни зелюк ничего не сказали. Как типа началась то не вылезали из телека и соцсетей. Или просто туповатый санврач сегодня уже скащал про перенос выборов?
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17.08.2020 14:04 Відповісти
Так Зелядь растрынькало большую часть денег с фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог. Без тендеров и в разы дороже рыночной стоимости и намного худшим качеством, потому что уже ремонтируют уже отремонтированное.https://www.youtube.com/watch?v=YsknomfVHyA
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17.08.2020 14:05 Відповісти
Счас надо закупить с заграницы дорогих вакцин,срочно,а то населенье перемрет.
Шведы не перемерли,но они тупые
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17.08.2020 14:50 Відповісти
 
 