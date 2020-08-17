Кабмін перевірить лікарні, щоб Україна була готова до можливої ​​другої хвилі COVID-19, - нарада у Зеленського

Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовим до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Очільник уряду наголосив, що на заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди. Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тис. порушень під час використання застосунку "Дій вдома".

"Має бути комплексний підхід. Люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", – наголосив президент Зеленський.

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