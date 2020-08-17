Кабмін перевірить лікарні, щоб Україна була готова до можливої другої хвилі COVID-19, - нарада у Зеленського
Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовим до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
Очільник уряду наголосив, що на заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди. Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тис. порушень під час використання застосунку "Дій вдома".
"Має бути комплексний підхід. Люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", – наголосив президент Зеленський.
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А зараз у нас просто друга антиспадає і з'явилося бажання перевірити, що ж там після неї у шпиталях антизалишилось? Про готовність до гідної зустрічі Нашої Епідемії недопореформоване Мінбудьздоров'я рапортує вже більш, як пів року.
у нас или уже третья волна в самом разгаре.
или протяженная первая волна и тоже в разгаре.
какая "вторая волна", ГДЕ?
Как они могут что-то умное решить, если даже таких простых вещей не видят и не понимают?!!
Шведы не перемерли,но они тупые