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У людей склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада в Білорусі ніколи не впаде, - Лукашенко
"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів, заявив, що влада в країні ніколи не впаде.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Вони (противники чинної в Білорусі влади. - Ред.) людей отруїли соцмережами. І в декого склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - наголосив Лукашенко.
Нагадаємо, сьогодні працівники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!".
Топ коментарі
+18 Владимир Парфянов
показати весь коментар17.08.2020 14:19 Відповісти Посилання
+15 Анатолій Звєрєв
показати весь коментар17.08.2020 14:19 Відповісти Посилання
+14 Zelya Vsyo
показати весь коментар17.08.2020 14:17 Відповісти Посилання
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в Афгане Амин Москву тоже пригласил поддержать свою власть
https://www.youtube.com/watch?v=5GhucdQbSsI
Автором всем известной фразы «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции.
От йому і порахували
Але перебрали - 80,1% - звичайно солідно ..., але коли люди починають спілкуватися , і майже ніхто не признається - що голосував за Бацька ...
То виникає закономірний висновок - дані голосовування повинні бути перевірені , або відкрито переголосовані !
Інакше влада - нелегітимна
А те що румунам з 1970-х електроенергія подаваласс 1-3 години на добу, молчок...
Из Украины туда ездили и медики и нефтяники на работу.Ющенко даже наградил Муамара орденом Ярослава Мудрого.
Ещё с древних времён... Если какое восстание народа происходит и революция...
Во время Великой французской революции вообще головы рубали. И не только королю но и его жене и его придворным и всем кто служил французской монархии. Не щадили никого...
Зато сейчас, Франция - цивилизованная, процветающая и демократическая страна.
Не хочешь такого диктатора с такими льготами для себя лично и всего народа вместо украинских олигархов?
ВВП на душу населения - 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице - 730 $.
…Зарплата медсестры - 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $
Каддафи правил 42! года. ,,Надоел!" !!! казнили страшной смертью. Теперь война, разруха, беженцы.
Вона правильна.
И просит он у пуйла ввести войска в Беларусь, что бы сохранить свой режим.
Бо выражение "власть пала" (а ещё и с усилением "всё") применяется исключительно для ситуаций , когда подавляющее большинство народу считает власть , которая "пала" нелигитимной и антинародной .
Когда себя сам считаешь "законной властью" , то про гипотетическую потерю власти говорят , что "захватили" , "узурпировали" .
Хотя бы то , что он на том митинге ниразу не аппелировал к собранным бюджетникам , даже якобы , мол меньшинство пытается давить на большинство .
Как он аргументирует -- исключительно , мол мой ЦИК мне нарисовал так много , шо не может быть , шобы так много намахлювали --- это тоже оговорка по Фрейду ключевого слова "махлювали" ! Из контекста видно убеждённость мол мы пахали , а им и такая "убедительная" цифра сомнение вызывает . Это указывает на понимание , что цифры с балды взяты и не имеют к реальности никакого отношения -- оне для убедительности большей ...
Просто нужно поставить себя на место того , кто представляет даже простое большинство .
Что он будет говорить ? Ну уж никак не ссылаться на данные , которым верит только он .
Выигравшие реально обычно говорят , что меньшинство тоже важно , но выбирает именно большинство , а когда такая разница как в женских фантазиях их главы ЦИК , то ораторы улыбаясь уверенно призывают услышать меньшинство , что при желании он может собрать тут на площади и ещё по всей стране народу в 3-4 раза больше и они сразу поймут , кто тут большинство .
А оно говорит будто отчётливо понимат , что не сторонников может вывести на площать убедительное число , а танков и мотопехоты .
Пристально наблюдая за событиями в Беларуси, уже вторую неделю к ряду, я все никак не мог понять, чего не хватает в этом, до боли знакомом пасьянсе. Вот казалось бы, марионеточная оппозиция на месте. Информационный вал "третьей стороны", создающий нужный "третьей стороне" контекст - на месте. Прошедшие боевую подготовку и имеющие опыт ведения боевых действий представители "третьей стороны" - тоже есть! Ну и протестующие и требующие смены власти, которым противостоят жестокие органы правопорядка - тоже имеются. Так чего же не хватало?
А не хватало в этом пасьянсе карты сторонников Александра Лукашенко, которые тоже выйдут на улицы беларуских городов, тем самым создав прецедент для столкновения и противостояния. Но, это было временным явлением, потому как кураторы хаоса предусмотрели - всё!
Так, сегодня, в 12:00 в Минске, на площади Независимости, пройдёт митинг в поддержку Александра Лукашенко. Если говорить более понятным языком, то, так называемый беларуский "Майдан" получает свой "антимайдан". А это значит, что момент катарсиса, о котором я на днях писал, с каждым днём всё ближе и ближе…
Важно понимать то, что протесты против Александра Лукашенко, провоцируются Россией в поддержку пророссийской оппозиции, а митинги в поддержку Лукашенко, организуются пророссийскими марионетками, для противостояния… с пророссийским "политическим силам".
Таким образом, мы получаем полный расклад для тотальной и абсолютной хаотизации Беларуси, с последующим аншлюсом республики Россией. Как видим, методичка осталась неизменной. Однако знание этой неизменности и последовательности методов Москвы по поглощению близлежащих территорий Минску не помогает… Всё идёт по плану Кремля. История ничему не учит…
Что-то ватой потянуло... У тех все кто "майданят" - кем-то организованы - США, Рашей, рептилоидами.
Лєнін, Бронштейн, прочая наволоч..
А от про Гаврилюка?
Він що, Вас згвалтував?
Тай ***** чим гірший за Таргана ?!
Різник йще той й кривавий диктатор !
Интересно, что у кремлевских башен вообще нет хороших вариантов с Беларусью в длинносрочной перспективе...
Кремлевским башням сейчас ничего делать не надо, просто наблюдать и через канал Некста подливать маслеца в огонь.
Не верите?А вот шведы тоже положили болт на этот развод,и никто там тысячами не помер,ни в РБ.И в Швеции экономика на польеме,пока стада зомби бегают в намордниках.
Для сравнения - в Израиле 93820 заражённых , а умерло "всего" 690 , а тестов цельных 2 млн ... Кстати ещё в конце мая , когда был карантин (транспорт ограничили на 50%) , то было 2 недели вообще без новых заражённых и новых умерших . А всего было 17000 заражённых и 200 умерших примерно .
А потом как отменили карантин , короче новых каждые сутки по 1800 заражённых .... Правда тесты стали делать в сутки вместо 11 тысяч аж 70-80 . На сегодня каждый четвертый тестирован и это правильно и объективно .
Наверно с этого нужно начинать самосовершенство , нет ?
Лукашенко сейчас далеко не в такой ситуации. Не наблюдается открытого противостояния каких-то местных элит, нет, как в Украине в 2014 заявлений местных органов власти о неподчинении, о непризнании президента. Мы не видим сигналов от армии, что она не поддерживает Лукашенко, мы видим лишь единичные неповиновения среди ментов. Так чего ему бояться сейчас? Нечего.
Дальше будет видно. Если он имеет четкую поддержку армии, ментов полную поддержку, могут спровоцировать (или само пойдет) атаки на госучреждения, а там сразу объявят режим ЧП, комендантский час и так далее. Янукович же тоже так хотел, и были попытки, но он понял, что армию не выведут, а лояльных ментов не так много. Вот и слинял. Так что по Беларуси все зависит от лояльности армии и ментов Лукашенко. Ну и, что касается интереса Украины, а он только один - внешняя политика Беларуси, если Лукашенко уберут, значит ли это, что Беларусь отходит от россиян или нет.