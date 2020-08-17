У людей склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада в Білорусі ніколи не впаде, - Лукашенко

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів, заявив, що влада в країні ніколи не впаде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Вони (противники чинної в Білорусі влади. - Ред.) людей отруїли соцмережами. І в декого склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні працівники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!".

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