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Новини
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Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет "прослушки". А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач

Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет

Зеленський стане президентом, при якому злочини проти журналістів почнуть розкривати. Або ж Зеленський стане черговим президентом, при якому вб'ють ще одного журналіста.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст "Схем" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"У нас у журналістиці все просто. Або президент Зеленський стане президентом, за якого злочини проти журналістів почнуть розкривати. Або президент Зеленський стане черговим президентом, за якого вб‘ють ще одного журналіста. Мені такий піар не треба. Матеріали мого авторства лише за останні півроку подивились три з половиною мільйони глядачів на ютубі і мільйон на фейсбуці. Минулого року - більше десяти мільйонів переглядів сумарно", - заявив він.

"Протягом тижня в моїй однокімнатній квартирі (площею два паркомісця тещі Гройсмана в Новопечерських липках) побували 30 людей. Патрульні, слідчі, поняті, але так і не побували ті хто мали зняти всі питання щодо безпеки мого житла. Спочатку поліція не знайшла технічних можливостей, згодом СБУ не знайшла бажання. Два десятки порожніх акаунтів "захисників влади" щодня писали що це я сам, що це піар, що я ніхто і робота моя ніяка. В мене є записи, як слідчий каже що огляд з технікою буде "сьогодні ж" (8 серпня), потім йому хтось дзвонить і все скасовується. Є докази того що інша слідча ще 8 серпня звернулася до СБУ по допомогу але досі її не отримала", - пояснив Ткач.

Читайте: Поліція встановлює обставини і винуватців підпалу автомобіля програми "Схеми", - Аваков

"Минулий тиждень я мав бути у заслуженій відпустці, але ходив на допити, заспокоював батьків, чекав слідчих дій, думав про заходи безпеки, охороняв свою оселю - і все це через те, що хтось, кому держава платить за охорону прав громадян і законів, не робив свою роботу. Я не просив про охорону, не змінював помешкання попри рекомендації. Я писав про те, що мовчання і бездіяльність відповідальних несе ризики. Ми скаржились в прокуратуру. Сигналізували як могли. Марно. Вчора вночі я сів на літак, а коли приземлився, дізнався, що авто, на якому ми знімали наші матеріали протягом чотирьох років, спалили під будинком у члена нашої знімальної групи, водія Бориса Мазура. І День народження Суркіса знімали на цьому авто. І про переїзд президента Зеленського на державну дачу і про "зе-кортеж" і про Оман. Я в цьому авто часто перебував більше ніж в редакції чи вдома. Колеги шуткували що крісло в редакції мені не потрібно - моє крісло в машині", - додав журнали ст.

"А тепер найголовніше. Знаєте, що сьогодні буде? Сьогодні Нацполіція разом з СБУ прийдуть оглянути моє помешкання. На десятий день! А можна було не чекати, коли спалять машину, і "зробити це разом" і одразу? Чи для того, щоб хтось почав просто робити свою роботу, обов‘язково потрібно ризикувати життями відданих журналістській справі людей?" - резюмував Ткач.

Читайте: УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою "Схем": "Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами"

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістов.

Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет прослушки. А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач 01
Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет прослушки. А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач 02
Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет прослушки. А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач 03
Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет прослушки. А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач 04
Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет прослушки. А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач 05

Автор: 

журналістика (1790) підпал (705) прослуховування (208) Ткач Михайло (139)


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Топ коментарі
+6
Это тебе не заказуха против пороха и вымышленных свинарчуков строчить. Тут комнатным расследователям сразу показали ,где их буда.
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17.08.2020 14:31 Відповісти
+4
"Когда убъют, вот тогда и приходите" - классика милицейского жанра, 2020-й на дворе, всем привет
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17.08.2020 14:29 Відповісти
+4
В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерских Липках) побывали 30 человек.Источник: https://censor.net/n3214203

А что, паркоместа Зели меньше, чем у тещи Гройсмана? Все хотите и рыбку съесть, и костям не подавиться.
Вот за эти передергивания я вам, журнашлюхи, и не сочувствую.
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17.08.2020 14:33 Відповісти
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"Когда убъют, вот тогда и приходите" - классика милицейского жанра, 2020-й на дворе, всем привет
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17.08.2020 14:29 Відповісти
Если не ждать, то не будет "горячих новостей"
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17.08.2020 14:29 Відповісти
Вони поспішали, але...
Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7301
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17.08.2020 14:42 Відповісти
Это тебе не заказуха против пороха и вымышленных свинарчуков строчить. Тут комнатным расследователям сразу показали ,где их буда.
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17.08.2020 14:31 Відповісти
Ты там следи за ними..а то баклановские орлы тебе под шум баяна своих жучков по всей квартире напихают...
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17.08.2020 14:31 Відповісти
В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерских Липках) побывали 30 человек.Источник: https://censor.net/n3214203

А что, паркоместа Зели меньше, чем у тещи Гройсмана? Все хотите и рыбку съесть, и костям не подавиться.
Вот за эти передергивания я вам, журнашлюхи, и не сочувствую.
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17.08.2020 14:33 Відповісти
Наша доблестная полиция, которая уже более чем на 50% состоит из переаттестовавшихся ментов, при угрозе жизни человека, если и приезжает, то часа через 2-3, но ничего не делает. Говорят: вот когда начнут убивать или насиловать - тогда и вызывайте. Зато они вдесятером ловят человека без маски или останавливают автомобили в местах отдыха, задалбывая требованиями показать документы на всех кто в машине, включая собаку. Менты крышуют наркоторговлю и проституцию, СБУ крышует воров из бюджета, судейско-прокурорская мафия все это обслуживает. Как будто и не было 2014 года.
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17.08.2020 14:35 Відповісти
Эта власть хуже прежней. Более циничная и наглая.
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17.08.2020 14:38 Відповісти
Бедный Ткач.Полиция ничего не найдёт и надо выставить ему счётНапрасный труд полиции стоит больших денег.Это как сообщить о минировании ТРЦ.
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17.08.2020 14:42 Відповісти
Смешной...
когда ментам и СБУлигархов заниматься такой ерундой
Все улетели на вертолетах на охоту
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17.08.2020 14:54 Відповісти
Или Зеленский станет президентом и заберет власть у Ермака с сАбаковым
https://censor.net/n3214203
...первое мало вероятно
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17.08.2020 14:58 Відповісти
На Зеленського наїхав. Ну все, тепер з нирками попрощається.
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17.08.2020 15:59 Відповісти
Можно было не ждать... А зачем? Другой работы у ребят чтоль нет? И Антон Геращенко что-то молчит. Никак быстро раскрыть поджог у него не получается..Как говорят: В этом деле главное - во время разработки не выйти на самих себя.
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17.08.2020 16:32 Відповісти
Зробили разом?? Зараз не волайте!! Бачили очі.....
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17.08.2020 16:46 Відповісти
Це тобі, папарацці Ткач. не с порядною людиною Порошенком мати справу. Зелене банда тобі поки що натякає.
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17.08.2020 20:54 Відповісти
 
 