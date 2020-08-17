СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". ФОТО

Служба безпеки України затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення кримінальної відповідальності. Перебуваючи в Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.

Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання зловмисника проводилася спільно із Управлінням Служби безпеки України в Житомирській області із залученням Національної поліції та прокуратури Житомирської області.

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Фото: сайт СБУ