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СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". ФОТО

Служба безпеки України затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення кримінальної відповідальності. Перебуваючи в Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.

Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання зловмисника проводилася спільно із Управлінням Служби безпеки України в Житомирській області із залученням Національної поліції та прокуратури Житомирської області.

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СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації Ісламська держава 01
СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації Ісламська держава 02
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Житомир (584) СБУ (13066) ІДІЛ (307)


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А что у нас на границе только температуру меряют и все, или температуру уже тоже за деньги?
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17.08.2020 14:47 Відповісти
Ах гад!
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17.08.2020 14:55 Відповісти
РФ уже стали называть - одна из стран Центральной Азии! ?
Прикольно....
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17.08.2020 15:03 Відповісти
а шо не так-то ?
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17.08.2020 15:15 Відповісти
Кто его подал в Интерпол? Россия или Туркмения?
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17.08.2020 15:38 Відповісти
НЕ здивуюся зовсім якщо це запит кацапні а хлопака жодним боком до цього не причетний.
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17.08.2020 16:07 Відповісти
Після яких слів із статті у вас виникла така думка, після того як написали ісламська організація чи після слів що його затримала поліція з СБУ? Чи після якихось інших слів прийшла думка що він може бути не винний.
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17.08.2020 16:25 Відповісти
Після слів перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу, але без вказівки на країну, яка оголосила особу в розшук.
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17.08.2020 21:31 Відповісти
А почему это " прибыл на территорию Украины для избежания уголовной ответственности".Источник: https://censor.net/n3214210 Есть еще возможные и другие варианты для чего он прибыл в Украину . Остановились на самом простом варианте , чтобы не париться ?
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17.08.2020 17:26 Відповісти
 
 