СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". ФОТО
Служба безпеки України затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення кримінальної відповідальності. Перебуваючи в Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.
Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція із розшуку і затримання зловмисника проводилася спільно із Управлінням Служби безпеки України в Житомирській області із залученням Національної поліції та прокуратури Житомирської області.
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