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Новини Революція в Білорусі
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Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі: "Події в РБ можуть суттєво вплинути на Україну"

Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі:

Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, керівниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Республіці Білорусь.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що події в цій країні можуть суттєво вплинути на Україну.

Під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

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Також була проведена оцінка всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку сьогоднішнього внутрішньополітичного загострення в сусідній країні, включно з різними типами ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.

Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та дані розпорядження.

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Автор: 

Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24595)


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Топ коментарі
+30
главное , чтобы зеленский не брал ситуацию под свой контроль .
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17.08.2020 14:59 Відповісти
+16
Пока серьезные дятьки с новыми лицами с кремлем перезванивались . .
.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
+16
укреплять границу и Армию, о чем там гадать? Х.йло само не остановится.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
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Пока серьезные дятьки с новыми лицами с кремлем перезванивались . .
.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
мы можем плеваться ругаться смеяться плакать рвать волосы на себе... и все..все гадания прогнозы надежды мечты предсказания все то ерунда ....США НАТО Европа заняла простую позицию... не будет одного человека.... а там по ходу дела будем разбираться анализировать и принимать решения и делать дела...
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17.08.2020 15:09 Відповісти
и ты будешь налогов втрое больше платить, чтобы прокормить 600 тысяч ?

как именно ты собираешься втрое увеличить свои налоги ?
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17.08.2020 15:42 Відповісти
Урізати бабло на утримання Зеленського.
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17.08.2020 15:47 Відповісти
это 0,33 процента от потребности на 200 тысяч

или 0,001 часть от того, что нужно для 600 тысяч
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17.08.2020 18:23 Відповісти
військовий податок можна підняти з 1 до 3 %
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17.08.2020 16:08 Відповісти
на 200 тысяч армии надо 300 млрд грн. в год

со средней зарплаты 10 тыщ в год военного налога в год = 10000*12*0,015= 1800 грн в год

в стране около 10 млн работников. Итого военного сбора собирается 18 млрд грн.

остальные 282 млрд - это не военный сбор.
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17.08.2020 18:21 Відповісти
Краще годувати СВОЮ армію.
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18.08.2020 06:31 Відповісти
Ну так хто ж спорить ?

Тыльки от як до годування доходить, то грошы давати ныхто не хоче
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18.08.2020 12:10 Відповісти
як швидко людина перетворюється з коміка на поважного експерта з питань гібрідних війн
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17.08.2020 14:57 Відповісти
Ага после того как высказались все кому не лень и начали пинать мертвую крысу Клоуна, что он ничего не делает, стратег хренов - он с умным видом созвал совещание
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17.08.2020 15:16 Відповісти
Мабыть, чекав вказівок з московії. Поки отримало, поки змогло роздрукувати, а потім - ще текст вивчити (бо інакше - ніяк) - от і виходить затримка на тиждень.
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17.08.2020 15:27 Відповісти
Стратег, однако!
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17.08.2020 14:57 Відповісти
Ссаныч зассал небось.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі: "Події в РБ можуть суттєво вплинути на Україну" - Цензор.НЕТ 4990
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17.08.2020 15:06 Відповісти
укреплять границу и Армию, о чем там гадать? Х.йло само не остановится.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
главное , чтобы зеленский не брал ситуацию под свой контроль .
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17.08.2020 14:59 Відповісти
Да там кто бы не был , из новых лиц... - ВСЕРАВНО КОНТРОЛЬ за Мацквой.
.
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17.08.2020 15:02 Відповісти
Таки да. Четыре карты из колоды ***** воюют меж собой.
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі: "Події в РБ можуть суттєво вплинути на Україну" - Цензор.НЕТ 2354
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17.08.2020 16:21 Відповісти
Коли горить власна хата, то нехай і в сусіда згорить. Молодці. Справжні братики. Це як би в нас після революції змінилося щось на краще і була знищена злодійська корумпована система, то можна було б щось там кричати та підказувати Білорувам, а так самі сидять по вуха у гімні безпросвітно і ще щось там підливають масло в огонь. А якщо Білорусь ляже під путіна і Україну оточуть з усіх боків. І потім путін вже точно кине всі свої сили і підключить білорусів, то що ви тоді безтолкові будете робити?
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17.08.2020 15:01 Відповісти
Что за бабская истерика?
Ты хочешь чтобы Украина ввела войска в Беларусь?
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17.08.2020 15:10 Відповісти
Я хочу, щоб ви ідіоти закрили свої дурні ротяки та почали наводити порядок у власній державі. А не як шакалята підгавкували коли в сусіда хата горить при тому, що у вас вже згоріла.
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17.08.2020 15:12 Відповісти
мы, народ, хотим хлеба и зрелищ. Поэтому и сидим с попкорном перед телеком, наблюдая шо там в Беларуси
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17.08.2020 15:15 Відповісти
А ты тогда зачем сюда приперся? Наводи порядок в своей стране!
А по Беларуси, у нас есть шкурный интерес, нам далеко не пох как все это закончится, вот и интересуемся!!!
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17.08.2020 15:20 Відповісти
І таких дебілів 90%...
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17.08.2020 15:22 Відповісти
Ну если стратегически мыслить - дебилизм, то тогда не знаю...А вы случайно не Зеленский?
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17.08.2020 22:39 Відповісти
Лопата тебе в руки.
Иди, копай.
"бубочке" очень нужны работники.
А мы, порохоботы, посидим, подождем, когда лайно само схлопнется (или воспользуемся случаем).
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17.08.2020 15:50 Відповісти
Чим ти "воспользуєшся" якщо ти ідіот?
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17.08.2020 15:52 Відповісти
Дефолтом, например.
Знаешь такое слово, луганский?
Это когда не можешь платить по долговым обязательствам, а денег не дают.
Ты бы, дитятко луганское, спросил у мамки соей, хай она тебе все секреты выдаст.
Топай отсюда
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17.08.2020 15:54 Відповісти
Эй, луганский "украинец" (или ты донецкий", как дела с собачьим кормом по гуманитарной линии? Кости для собак по прежнему столь же высоко пользуются спросом в мясных отделах магазинов ЛНР?
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17.08.2020 15:52 Відповісти
Абориген, оставь собак в покое. Деликатесы лучше жуй, пауков или змей например.
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17.08.2020 17:03 Відповісти
Неужели дошло? А отменить встречу в Минске слабо после последних заявлений Луки?
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17.08.2020 15:02 Відповісти
Зеля стратег ще той,але ситуація вимагає прийняття швидких рішень.Особоиво по північному кордону.Як же зараз потрібні у владі справжні політики,здатні тверезо оцінювати ситуацію,а не шапіто на гастролях.
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17.08.2020 15:03 Відповісти
Напевно планувався концерт "95 кварталу" в Білорусії.
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Зеля на очереди за Бацкой
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Комунобульби і кловани на вихід в Ростов.
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17.08.2020 15:24 Відповісти
батька назвал врагами Беларуси Польшу, Украину, Литву.....т.е. - бред , но нам обидно. После того о чем с ним говорить? Бандеру вспоминают, который лет 70 как в могиле.Укры о нем говорят меньше в разы, чем в РФ и Беларуси. Это от тупости и невозможности придумать новые зацепки к Украине.
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17.08.2020 21:45 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов
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17.08.2020 15:06 Відповісти
Відчуває шут зелений, що він скоро теж пінка під зад получить, от і запереживався, айкос в горло не лізе 😊
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17.08.2020 15:08 Відповісти
Все запутано-просто.… пу-головний Вигодонабувач при будь-якому розклАді. Нам потрібен справжній головнокомандувач.
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17.08.2020 15:11 Відповісти
А де ж його взять? На виборах обезголовили армію, тепер над нею знущаються, а територію уступають ворогу, без бою.
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18.08.2020 06:57 Відповісти
Жалко ,что Схемы не пригласили.А так ничего не понятно.Особенно Мацкве.
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17.08.2020 15:12 Відповісти
Единственное , как "может существенно повлиять" в контексте не позитивов , но упомянутого слова "риски" , если этот виртуоз нетрадиционной техники игры на фортепьяно предложит сам ***** зайти танками в Белорусь через Украину ....
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17.08.2020 15:12 Відповісти
бубочка боїться протестів?
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17.08.2020 15:20 Відповісти
Володя где Лену дел я голосовал за Семейные цености
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17.08.2020 15:21 Відповісти
Поддерживаю вопрос и озабоченность Алекса Терека:

уже очень давно не показывают симпатичную и обаятельную блондинку-украинку Елену Кияшко, которая является общим эстетическим национальным достоянием Украины, а не только супругой пана Шапито.
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17.08.2020 17:47 Відповісти
Лена сама его дела. Надоело выслушивать со всех сторон неприятности про муженька
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17.08.2020 18:48 Відповісти
Може, з'явиться ще один Колєнька...))
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18.08.2020 07:03 Відповісти
Головне питання було: чи варто драпать в Білорусь після виборів, чи Ростов все ж надійніший?
Вова, їдь до Мінську, як ти хтів, а там вже з Лукою до Ростову. Вдвох все ж веселіше буде!
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17.08.2020 15:26 Відповісти
Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі: "Події в РБ можуть суттєво вплинути на Україну" - Цензор.НЕТ 623

адын - в Растов, другой - в мацкву
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17.08.2020 15:30 Відповісти
Читаешь высеры свинофермы - какие же вы убогие, про тысячу с лишним километров совместной границы по пяти областям Украины и не вспоминаете.
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17.08.2020 15:32 Відповісти
О,хоч одного зебіла зустрів на форумі,а то вже подумав,що ви всі ратиці повідкидали.
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17.08.2020 15:39 Відповісти
Ну и что? Я думаю у ***** войск не хватит Украину завоевать! Кстати Украину ещё никто не смог завоевать! Брали тупо на доверии!
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17.08.2020 15:44 Відповісти
На безнадійній наївності.
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18.08.2020 07:10 Відповісти
зеля ховайся , тебя скоро будут бить свои
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17.08.2020 15:36 Відповісти
Впливе безумовно. Події в Білорусі оголили усю ницість влади Блазня.

#зелянебзди
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17.08.2020 15:38 Відповісти
Краще спростили б процедуру отримання українського громадянства білорусам, які переслідуються Лукашенком.
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17.08.2020 15:39 Відповісти
Так. Свої ж люди, колись разом були з литовцями в Речі Посполитій.
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18.08.2020 07:13 Відповісти
Сситься, що він наступний після лукашеску.
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17.08.2020 15:41 Відповісти
Нет что на очереди стоит следующий на АсвАбАждение.
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17.08.2020 15:48 Відповісти
ну и... визнав бацьку?
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17.08.2020 15:42 Відповісти
Конечно может повлиять! Эпоха Брехни закончилась Осел по твоим словам поэтому помоему тебе пора собирать вещички в Ростов!"
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17.08.2020 15:43 Відповісти
"еленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси: "События в РБ могут существенно повлиять на Украину""

Что, зайчик, окружают "лучшие друзья"?
Кольцо сжимается?
Пришлось ехать на предовую к ВСУ за защитой и хлебать с ними из одного котелка ложкой?
А границы в Европу закрыты, котик, и бежать туда нельзя?

И вдруг оказалось, что твари зеленые ни швайцарцы, ни австрийцы и даже ни китайцы?
И что денег арабы не дадут?
Ну кто же мог такое представить себе еще полтора года назад.
Как же все хорошо начиналось, была "абсолютная власть" (как сказал Богдан), красные плавки и шаурма.
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17.08.2020 15:47 Відповісти
а в Беларуси есть команда КВН или аналог квартала?
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17.08.2020 15:49 Відповісти
У Квартала Анала Говнет
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17.08.2020 18:51 Відповісти
Не, там люди бедные и забитые. На хахоньки они не клюнут. А вот на что-то ватное и совковое - очень даже
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17.08.2020 20:30 Відповісти
Что значит может?
Повлияет и совсем не позитивно!
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17.08.2020 15:49 Відповісти
А до этого отношения с Беларусью были норм?
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17.08.2020 20:29 Відповісти
Еще как норм. Про "Минские соглашения" 1и 2 слыхал?
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18.08.2020 02:21 Відповісти
І в результаті збільшили видатки на утримання охорони Зеленського.
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17.08.2020 15:50 Відповісти
Присоединяем Беларусь и объявляем о воссоздании Киевской Руси... ( остальные территории Новгород, Псков, Смоленск, Рязань объявляем временно оккупированными Ордой территориями.)
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17.08.2020 17:16 Відповісти
Ну да нашим ватникам надо объединиться с белорусскими ватниками которых там всего 85% , и все будет зашибись и тресни , они с кацапами в десна на следующий день целоваться начнут .
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17.08.2020 18:19 Відповісти
Статья не правильно называется , надо : Осел Оманский охренел и понял , что глядя на Белоруссию народ Украины его то же скоро начнет посылать на хер и не какие видосики не помогут.
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17.08.2020 18:22 Відповісти
Зе висновок зробив..
Але нікому ні..ні..
Висновки у Ма н дель..
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17.08.2020 18:39 Відповісти
Обсуждали как сделать из украинцев 80,1% ватников?, какие ещё каналы запустить Мертветчуку?
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17.08.2020 18:59 Відповісти
Спросите у Петра Алексеича
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17.08.2020 20:27 Відповісти
Зе - гордая птЫца: пока не пнут - не полетит!
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17.08.2020 19:44 Відповісти
Полагаю, что встреча по уровню объективности, не сильно отличалась от треда комментариев на Цензоре, зная насколько профессиональны все эти "эффективные менеджеры" по расстрелу детей и изнасилованиям свидетелей в участках.
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17.08.2020 20:26 Відповісти
Печально все.Страна гибнет.Я лично участвовал в митинге за Луку,хотя выходил не за него,за государство,чтобы потом совесть не мучала.Дальше только 2 варианта-полная деиндустриализация и работа на польских плантациях и российских стройках,или введение российских ихтамнетов.Оба варианта плохие..Да,и скорее всего-второй вариант,боюсь скоро восторги цензоровской публики поубавятся.
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17.08.2020 20:40 Відповісти
иди убейся об стену, подкацапник
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17.08.2020 21:31 Відповісти
Лукашенко і Зеленський повинні піти у відставку синхронно-синфазно, оскільки 26 років в Білорусі, це 1,5 років в Україні...
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17.08.2020 21:27 Відповісти
ТГК у Мінську більше не може відбуватися.
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17.08.2020 22:09 Відповісти
а он не был в Беларуси, к Луке не ездил в последнее время?
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18.08.2020 00:34 Відповісти
 
 