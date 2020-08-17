Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі: "Події в РБ можуть суттєво вплинути на Україну"
Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, керівниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Республіці Білорусь.
Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що події в цій країні можуть суттєво вплинути на Україну.
Під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.
Також була проведена оцінка всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку сьогоднішнього внутрішньополітичного загострення в сусідній країні, включно з різними типами ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.
Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.
За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та дані розпорядження.
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как именно ты собираешься втрое увеличить свои налоги ?
или 0,001 часть от того, что нужно для 600 тысяч
со средней зарплаты 10 тыщ в год военного налога в год = 10000*12*0,015= 1800 грн в год
в стране около 10 млн работников. Итого военного сбора собирается 18 млрд грн.
остальные 282 млрд - это не военный сбор.
Тыльки от як до годування доходить, то грошы давати ныхто не хоче
мертвую крысуКлоуна, что он ничего не делает, стратег хренов - он с умным видом созвал совещание
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Ты хочешь чтобы Украина ввела войска в Беларусь?
А по Беларуси, у нас есть шкурный интерес, нам далеко не пох как все это закончится, вот и интересуемся!!!
Иди, копай.
"бубочке" очень нужны работники.
А мы, порохоботы, посидим, подождем, когда лайно само схлопнется (или воспользуемся случаем).
Знаешь такое слово, луганский?
Это когда не можешь платить по долговым обязательствам, а денег не дают.
Ты бы, дитятко луганское, спросил у мамки соей, хай она тебе все секреты выдаст.
Топай отсюда
уже очень давно не показывают симпатичную и обаятельную блондинку-украинку Елену Кияшко, которая является общим эстетическим национальным достоянием Украины, а не только супругой пана Шапито.
Вова, їдь до Мінську, як ти хтів, а там вже з Лукою до Ростову. Вдвох все ж веселіше буде!
адын - в Растов, другой - в мацкву
#зелянебзди
Что, зайчик, окружают "лучшие друзья"?
Кольцо сжимается?
Пришлось ехать на предовую к ВСУ за защитой и хлебать с ними из одного котелка ложкой?
А границы в Европу закрыты, котик, и бежать туда нельзя?
И вдруг оказалось, что твари зеленые ни швайцарцы, ни австрийцы и даже ни китайцы?
И что денег арабы не дадут?
Ну кто же мог такое представить себе еще полтора года назад.
Как же все хорошо начиналось, была "абсолютная власть" (как сказал Богдан), красные плавки и шаурма.
Повлияет и совсем не позитивно!
Але нікому ні..ні..
Висновки у Ма н дель..