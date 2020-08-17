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Новини Революція в Білорусі
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"Слуга народу" Шевченко просить білорусів пробачити Лукашенку гріхи і скоєні ним злочини

Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку його "гріхи і злочини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рідні мої брати Білоруси! Якщо ви не пробачите Батьку за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити собі цього, і не зможете повернути все", - написав Шевченко.

"Мир у суспільстві й державі тримається на прощенні та любові", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність"

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" є і відмінна позиція щодо подій у Білорусі. Депутат Богдан Яременко оприлюднив заяву групи 12 парламентаріїв із фракції із засудженням насильства в Білорусі і закликав Зеленського зупинити політичний діалог з Лукашенком.

Зазначимо, що попри революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції невдоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 р., лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення заявивши про те, що готова стати національним лідером.

Слуга народу Шевченко просить білорусів пробачити Лукашенку гріхи і скоєні ним злочини 01

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2823) Шевченко Євгеній Слуга народу (81)


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Топ коментарі
+50
Эпический идиот, зебил одним словом.
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17.08.2020 14:58 Відповісти
+49
Если у Зеленского такое говорят значит Зелю уже тоже пора гнать
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17.08.2020 14:57 Відповісти
+39
Зелохи, вы где набрали таких далбонов?
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17.08.2020 14:59 Відповісти
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Хорошее предложение и справедливое. Он же сам другим предложил, значит должен быть готов. Еслибы ему такой вопрос задали: А если вам в полиции несколько раз в жопу, глубоко, дубинку вставят и жене вашей, а потом по кругу её пустят вы готовы принять, простить и выбирать батьку который так вас глубоко "отлюбил" ещё и ещё раз? Очень было бы интересно послушать ответ.
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17.08.2020 15:56 Відповісти
Почему то такие долб-бы всегда призывают "простить" за чужой счет!!!
Простите "захват Крыма", простите "10 ки тысяч погибших на Донбассе" ..... Почему то не одного с-ку прощенца лично это не касается!!!!!
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17.08.2020 16:02 Відповісти
Сябры, простите и примите батьку за порванную прямую кишку. Нужно прощать и любить - полюбите вашего батьку.
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17.08.2020 15:50 Відповісти
Жаль, в його морду, поряд з Волошиним, зеленки не вистачило... Як мінімум зеленки
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17.08.2020 15:55 Відповісти
Жаль кирпичом нельзя зафигачить. В морду ему. За такое предложение.
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17.08.2020 15:57 Відповісти
********, інакше не скажеш.
Мабуть своє майбутнє побачив.
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17.08.2020 15:57 Відповісти
ЗЕпавианы в своем стиле...
"Слуга народу" Шевченко просить білорусів пробачити Лукашенку гріхи і скоєні ним злочини - Цензор.НЕТ 8174
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17.08.2020 15:57 Відповісти
...я прощаю всё, кончай ЕГО Сэмэн...
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17.08.2020 16:06 Відповісти
голосували? жеріть тепер це зелене лайно!
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17.08.2020 16:07 Відповісти
Кто то утихомирит этого уе-на?
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17.08.2020 16:17 Відповісти
Ну как такой ********, как Шевченко, вообще попал в политику? Как можно нести такую ересь, вас убивают, калечат... « но мир в государстве держится на прощении и любви». А в прочем, лёгкая придурковатость, всегда делала жизнь «слуг» немного веселее.
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17.08.2020 16:40 Відповісти
яких вам, зелейобікам, ще бл..ть доказів не вистачає???
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17.08.2020 16:40 Відповісти
Когда зе банда развалиться, это говно, по всей сути прибьется к большой кучке бывшей партии регонов во главе с мертвечуком.
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17.08.2020 16:43 Відповісти
Так в чем проблема ? забирайте его себе.
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17.08.2020 16:43 Відповісти
Проблема в тому що цей шевченко тут сам не на довго,і пробачати його ніхто не збирається.
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17.08.2020 18:23 Відповісти
Есть компромиссное решение: пристрелить, закопать, и уже потом простить!
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17.08.2020 18:55 Відповісти
ватная *ука
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17.08.2020 19:58 Відповісти
феерический козел! и каждый раз он уверенно это подтверждает
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17.08.2020 20:18 Відповісти
на коліна, хвойдо
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17.08.2020 20:43 Відповісти
Выродок...позорит фамилию !!!!
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17.08.2020 21:11 Відповісти
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