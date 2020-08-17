"Слуга народу" Шевченко просить білорусів пробачити Лукашенку гріхи і скоєні ним злочини

Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку його "гріхи і злочини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рідні мої брати Білоруси! Якщо ви не пробачите Батьку за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити собі цього, і не зможете повернути все", - написав Шевченко.

"Мир у суспільстві й державі тримається на прощенні та любові", - додав він.

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Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" є і відмінна позиція щодо подій у Білорусі. Депутат Богдан Яременко оприлюднив заяву групи 12 парламентаріїв із фракції із засудженням насильства в Білорусі і закликав Зеленського зупинити політичний діалог з Лукашенком.

Зазначимо, що попри революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції невдоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 р., лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення заявивши про те, що готова стати національним лідером.