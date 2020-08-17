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Журналістам "Схем" можуть запропонувати захист, - Мендель

Журналістам

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Офіс Президента України стурбований інформацією про можливе прослуховування і підпал машини команди проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мендель повідомила в Facebook.

"Офіс Президента України вкрай стурбований інформацією, наданою журналістами програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" про можливе прослуховування і підпал машини команди розслідувачів ... Вище керівництво держави зацікавлене в прозорості і неупередженості розслідувань, захисту свободи слова та якнайшвидшому істинному результаті", - підкреслила вона.

Мендель нагадала, що правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії, порушено кримінальні провадження.

"Журналістам має бути запропоновано захист, якщо вони вважатимуть, що він їм потрібен", - зазначила Мендель.

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Вона зазначила, що всі випадки таких атак мають бути не просто зафіксовані, а розібрані до деталей, а винні - знайдені.

Мендель також розповіла про випадки зі своєї журналістської діяльності, коли, за її словами, її програму розслідувань закрили через те, що "ми опиралися цензурі, на мене подали в суд за розкриття корупції".

Крім того, вона зазначила, що в 2016 році була всередині приміщення телеканалу, яке підпалили. "Мій відділ тоді знищили повністю, ледь встигла забрати сумку", - розповіла вона.

"Все це - страшні речі. Такі ж страшні, як і підпал автомобіля водія програми незалежних розслідувань. І такого не може бути в країні, яка задекларувала європейські цінності", - резюмувала Мендель.

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.

Автор: 

журналістика (1790) підпал (705) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+11
не грудью, а мендель.
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17.08.2020 15:14 Відповісти
+8
мендель лично грудью будет защищать?
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17.08.2020 15:13 Відповісти
+8
Цинизм зашкаливает
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17.08.2020 15:32 Відповісти
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С учетом того, кто предлагает, то не защиту,а крышу!
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17.08.2020 15:13 Відповісти
мендель лично грудью будет защищать?
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17.08.2020 15:13 Відповісти
не грудью, а мендель.
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17.08.2020 15:14 Відповісти
Потрепаная гарантом мендель . Защита из нее никакая .
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17.08.2020 15:28 Відповісти
И его будут охранять тоже охранники Коломойского, как Зе охраняют они...
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17.08.2020 15:17 Відповісти
Захист прав журналістів - це й так прямий обов'язок Президента.
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17.08.2020 15:17 Відповісти
Сначала отп-здить, потом предложить "крышу". Классика...
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17.08.2020 15:18 Відповісти
Приставить охрану, чтобы охранники эти докладывали Зе и Бене, где сейчас Ткач.
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17.08.2020 15:18 Відповісти
Эти охранники и грохнут в итоге!
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17.08.2020 15:19 Відповісти
ХА -ха .Вся интрига пропадёт.Охрана будет свои видеосюжеты клепать!
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17.08.2020 15:20 Відповісти
захист від мендельвошки))
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17.08.2020 15:21 Відповісти
Ггг) Привет из 90-х. Сожгли тачку и тут же предложили крышу
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17.08.2020 15:24 Відповісти
мендедь знает о чем говорит! )))) она может еще и урок дать по охране объекта))))))
Журналистам "Схем" могут предложить защиту, - Мендель - Цензор.НЕТ 1318

...аки овчарка животом защищает кутенка... )))) (охрану можно распускать))))
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17.08.2020 15:25 Відповісти
Что же она бедная сама не предохранялась ?
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17.08.2020 15:26 Відповісти
ЗЕ-команда предлагают защиту от ЗЕ-команды.
Интересно...
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17.08.2020 15:30 Відповісти
Цинизм зашкаливает
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17.08.2020 15:32 Відповісти
Мендель , не лукавь ! Поджог , твоя идея ?
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17.08.2020 15:35 Відповісти
Ух ти! І ця мандель теж пройшла "все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания" Источник: https://censor.net/n3214132
Та вони всі там херої! От би хоча б почитати про ту парарельну реальність, в якій вони всі херої та найвеличніші!
А в психіатрів тре спитати: як цих навіжених повернути до реального життя і чи це ще можливо....
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17.08.2020 15:35 Відповісти
инвестиционную няню...
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17.08.2020 15:37 Відповісти
ОП накрывает "Схемы" пелоткой Мендель.

Полжечь и предложить защиту - знакомый с 90-х почерк...
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17.08.2020 15:38 Відповісти
что сильно раскудахкались зеленский и мендель по поводу этого поджога.. видать рыльце то в пушку
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17.08.2020 15:43 Відповісти
Лучше бы предложила президентский миньет. Хоть кака то польза - напряжение бы сняла.
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17.08.2020 15:50 Відповісти
Війна - це мир,
свобода - це рабство,
незнання - сила.

Ізоляція та арешт-це захист...
Пендель. Бордель.

тьху Мєндєль.
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17.08.2020 15:58 Відповісти
Дырку в потолке для "прослушки" сверлили..На судебный иск Ткача-нет никакой реакции.Машину сожгли.Помнится также,как "величайший" к журналисту обращался-"где этот мальчик".Теперь вот "официальных" доносчиков пытаются навязать.Надобно бы к мэн.д.ель кого нибуть приставить,так на всякий случай-для наблюдения.А то вдруг..кто-то полезет не ьтуда,куда надобно
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17.08.2020 16:22 Відповісти
А большинство и не заметило, что как раз при старой власти и была демократия, несмотря на всю фигню что схемы ей приписывали. Жги зеля жги они тебя так хотели!
Клоуны 95 спалили зелю песней "горела хата" когда подолжгли дом Гонтаревой,так что за всем этим стоит наш неуважаемый, а исполнитель аваков.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
с этими "терактами", посадками волонтёров и АТОшников, поджогами скорей всего занимается Аваков (не лично, по его указанию). Теперь понятно, за что его держит Зеля - кто-то же должен делать грязную работу для Зели, в том плане, что умеет работать только Аваков, остальные там нули.
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17.08.2020 23:57 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVvsxLhU7pE-E78geXGL-3XSwOmp-qOQ-y6HVI8VPqCzjJm9xIJXBx4Cig34zz6TC9fMSh1l2bgjjWnu79tgO77iMz6kCbw_cYzQB4nh5M0ZdaQHRU_oxOrayB2tSnMdj8&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

7 ч.
·

Я не верил, что за поджогами стоит ОП, пока не увидел как опешная обслуга побежала с рассказами про папиредников. И без улпминаний Зеленского, Баканова, Венедиктовой и т.д.

Нет, ну серьезно. Какие папиредники? На Ткача прямо жаловался Зеленский. Прямо и неоднократно. Оскорблял его - «где этот мальчик?».

Или поджог делают для Зеленского(Ермака), или это делают, чтобы подставить Зеленского. Иного не дано, люди которые это сделали - ЗНАЛИ о позиции Зеленского по Ткачу, не могли не знать. А значит позиция Зеленского была одним из критериев как при выборе цели, так и при принятии принципиального решения делать вообще или нет.

В обоих случаях это террор. Политика запугивания.

Шо там Баканов? Прямая ответственность СБУ. Или ты сам это сделал, или давай ищи кто это сделал, тем более вы следили за Ткачом. Или это не вы следили и Служба не знает кто у нас и зачем следит за самыми известными журналистами страны? А может младший лейтенант ***** пойдет со службы?

Шо там тот за кого мы с детства? Сказать что ты держишь в руках весь порядок в стране в руках можно. А удержать реально? Ермак, я гарантирую, уже шепчет в ухо Зеленскому, что либо Аваков ничего не контролирует на самом деле, либо все еще хуже и Аваков сам все это и организовал. Ставлю сотню против гривны, Ермак он руками сделать ничего не может, а вот на ушном у Зе висеть он профи.

И что теперь?

Ну и самый главный вывод для нас всех.

Закона в стране нет.

Нет судов, нет защиты, нет правоохранителей, нет монополии на насилие есть только ты и те кто готов встать рядом с тобой.
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Не вважаю Ткача порядним журналістом, скоріше папарацці, але підпалювати те, що не подобається зеленському. - це вже державний бандитизм.
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17.08.2020 19:22 Відповісти
вы ж их сами и палили!!! твари зеленые, бенины проститутки и подстилки
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17.08.2020 23:53 Відповісти
 
 