Журналістам "Схем" можуть запропонувати захист, - Мендель

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Офіс Президента України стурбований інформацією про можливе прослуховування і підпал машини команди проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мендель повідомила в Facebook.

"Офіс Президента України вкрай стурбований інформацією, наданою журналістами програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" про можливе прослуховування і підпал машини команди розслідувачів ... Вище керівництво держави зацікавлене в прозорості і неупередженості розслідувань, захисту свободи слова та якнайшвидшому істинному результаті", - підкреслила вона.

Мендель нагадала, що правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії, порушено кримінальні провадження.

"Журналістам має бути запропоновано захист, якщо вони вважатимуть, що він їм потрібен", - зазначила Мендель.

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Вона зазначила, що всі випадки таких атак мають бути не просто зафіксовані, а розібрані до деталей, а винні - знайдені.

Мендель також розповіла про випадки зі своєї журналістської діяльності, коли, за її словами, її програму розслідувань закрили через те, що "ми опиралися цензурі, на мене подали в суд за розкриття корупції".

Крім того, вона зазначила, що в 2016 році була всередині приміщення телеканалу, яке підпалили. "Мій відділ тоді знищили повністю, ледь встигла забрати сумку", - розповіла вона.

"Все це - страшні речі. Такі ж страшні, як і підпал автомобіля водія програми незалежних розслідувань. І такого не може бути в країні, яка задекларувала європейські цінності", - резюмувала Мендель.

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.