Журналістам "Схем" можуть запропонувати захист, - Мендель
Прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Офіс Президента України стурбований інформацією про можливе прослуховування і підпал машини команди проєкту "Схеми" Радіо Свобода.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мендель повідомила в Facebook.
"Офіс Президента України вкрай стурбований інформацією, наданою журналістами програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" про можливе прослуховування і підпал машини команди розслідувачів ... Вище керівництво держави зацікавлене в прозорості і неупередженості розслідувань, захисту свободи слова та якнайшвидшому істинному результаті", - підкреслила вона.
Мендель нагадала, що правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії, порушено кримінальні провадження.
"Журналістам має бути запропоновано захист, якщо вони вважатимуть, що він їм потрібен", - зазначила Мендель.
Вона зазначила, що всі випадки таких атак мають бути не просто зафіксовані, а розібрані до деталей, а винні - знайдені.
Мендель також розповіла про випадки зі своєї журналістської діяльності, коли, за її словами, її програму розслідувань закрили через те, що "ми опиралися цензурі, на мене подали в суд за розкриття корупції".
Крім того, вона зазначила, що в 2016 році була всередині приміщення телеканалу, яке підпалили. "Мій відділ тоді знищили повністю, ледь встигла забрати сумку", - розповіла вона.
"Все це - страшні речі. Такі ж страшні, як і підпал автомобіля водія програми незалежних розслідувань. І такого не може бути в країні, яка задекларувала європейські цінності", - резюмувала Мендель.
Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.
Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.
Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.
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...аки овчарка животом защищает кутенка... )))) (охрану можно распускать))))
Интересно...
Та вони всі там херої! От би хоча б почитати про ту парарельну реальність, в якій вони всі херої та найвеличніші!
А в психіатрів тре спитати: як цих навіжених повернути до реального життя і чи це ще можливо....
Полжечь и предложить защиту - знакомый с 90-х почерк...
свобода - це рабство,
незнання - сила.
Ізоляція та арешт-це захист...
Пендель. Бордель.
тьху Мєндєль.
Клоуны 95 спалили зелю песней "горела хата" когда подолжгли дом Гонтаревой,так что за всем этим стоит наш неуважаемый, а исполнитель аваков.
7 ч.
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Я не верил, что за поджогами стоит ОП, пока не увидел как опешная обслуга побежала с рассказами про папиредников. И без улпминаний Зеленского, Баканова, Венедиктовой и т.д.
Нет, ну серьезно. Какие папиредники? На Ткача прямо жаловался Зеленский. Прямо и неоднократно. Оскорблял его - «где этот мальчик?».
Или поджог делают для Зеленского(Ермака), или это делают, чтобы подставить Зеленского. Иного не дано, люди которые это сделали - ЗНАЛИ о позиции Зеленского по Ткачу, не могли не знать. А значит позиция Зеленского была одним из критериев как при выборе цели, так и при принятии принципиального решения делать вообще или нет.
В обоих случаях это террор. Политика запугивания.
Шо там Баканов? Прямая ответственность СБУ. Или ты сам это сделал, или давай ищи кто это сделал, тем более вы следили за Ткачом. Или это не вы следили и Служба не знает кто у нас и зачем следит за самыми известными журналистами страны? А может младший лейтенант ***** пойдет со службы?
Шо там тот за кого мы с детства? Сказать что ты держишь в руках весь порядок в стране в руках можно. А удержать реально? Ермак, я гарантирую, уже шепчет в ухо Зеленскому, что либо Аваков ничего не контролирует на самом деле, либо все еще хуже и Аваков сам все это и организовал. Ставлю сотню против гривны, Ермак он руками сделать ничего не может, а вот на ушном у Зе висеть он профи.
И что теперь?
Ну и самый главный вывод для нас всех.
Закона в стране нет.
Нет судов, нет защиты, нет правоохранителей, нет монополии на насилие есть только ты и те кто готов встать рядом с тобой.