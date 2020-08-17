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Новини Силовики
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НАБУ за перше півріччя 2020 року відкрило 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам, - Ситник

НАБУ за перше півріччя 2020 року відкрило 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам, - Ситник

Детективи НАБУ протягом I півріччя 2020 р відкрили 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам.

Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всього за пів року нами розпочато 406 кримінальних проваджень, 125 осіб повідомлено про підозру, 33 справи скеровано до суду. Всього зараз… 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб", - уточнив Ситник.

За його словами, економічний ефект від роботи у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн, з них майже 700 млн - це відшкодування збитків, завданих у справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам.

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"Понад 1,5 млн повернуто нардепами добровільно за незаконно отриману компенсацію за житло. Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн і 65 млн вже спрямовано до бюджету в якості стягнення з підозрюваних застав", - уточнив Ситник.

Він додав, що наразі у НАБУ працює 653 працівники, з них 245 – це детективи.

Автор: 

НАБУ (5116) звіт (415) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Ситник Артем (863)


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Топ коментарі
+2
А Скока тюремную баланду хлебают?
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17.08.2020 15:22 Відповісти
+1
То-то ермак, дубинский , коломойский, зеленский, - все-все ходят перепугание)
А на герусе лица нет...
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17.08.2020 15:21 Відповісти
+1
Чтобы тюремную баланду хлебать, надо чтобы "новая" прокуратура и "отреформированные" суды работали. Да и на зонах сейчас на шезлонгах некоторые заключенные загорают. Так что не только в одном НАБУ дело
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17.08.2020 15:33 Відповісти
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То-то ермак, дубинский , коломойский, зеленский, - все-все ходят перепугание)
А на герусе лица нет...
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17.08.2020 15:21 Відповісти
А Скока тюремную баланду хлебают?
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17.08.2020 15:22 Відповісти
Чтобы тюремную баланду хлебать, надо чтобы "новая" прокуратура и "отреформированные" суды работали. Да и на зонах сейчас на шезлонгах некоторые заключенные загорают. Так что не только в одном НАБУ дело
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17.08.2020 15:33 Відповісти
Беріть приклад з Південої Кореї..
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17.08.2020 15:39 Відповісти
- Какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.(с)
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17.08.2020 16:18 Відповісти
Це Півніна Корея..
Бував в обох..))
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17.08.2020 16:27 Відповісти
до одного места такая продуктивность , перевести их на оплату по факту ,посадил есть зарплата ,не посадил нет зарплаты
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17.08.2020 15:40 Відповісти
Они будут работать " на энтузиазме" а жить за счет "не посадил"
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17.08.2020 16:00 Відповісти
А вироків скільки реальних з строками увязнення та скільки конфісковано вкраденого? Огласите весь список борцуни!
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Нам плювати скільки справ ви завели і скільки вручили підозр.Скільки корупціонерів ви посадили і скільки повернули грошей в держбюджет,ось що важливо,тому що на ваше утримання виділяють значно,значно більше.
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17.08.2020 18:56 Відповісти
5 приговоров?!?! Это круто))) Из стотен дел???? И как звучат эти "приговоры"? Типа "с отсрочкой", "заочно", "условно", да? Ну это они очень жёстко, прям изверги какие-то, ёпт.
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17.08.2020 19:14 Відповісти
 
 