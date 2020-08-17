НАБУ за перше півріччя 2020 року відкрило 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам, - Ситник

Детективи НАБУ протягом I півріччя 2020 р відкрили 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам.

Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всього за пів року нами розпочато 406 кримінальних проваджень, 125 осіб повідомлено про підозру, 33 справи скеровано до суду. Всього зараз… 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб", - уточнив Ситник.

За його словами, економічний ефект від роботи у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн, з них майже 700 млн - це відшкодування збитків, завданих у справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам.

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"Понад 1,5 млн повернуто нардепами добровільно за незаконно отриману компенсацію за житло. Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн і 65 млн вже спрямовано до бюджету в якості стягнення з підозрюваних застав", - уточнив Ситник.

Він додав, що наразі у НАБУ працює 653 працівники, з них 245 – це детективи.