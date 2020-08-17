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Новини Революція в Білорусі
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У Європарламенті не визнають результатів виборів у Білорусі і оголосили Лукашенка персоною нон ґрата

У Європарламенті не визнають результатів виборів у Білорусі і оголосили Лукашенка персоною нон ґрата

Депутати Європарламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів у Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон ґрата. Євродепутати також закликали Росію утриматися від будь-якого втручання в ситуацію в Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві "Європейської народної партії" (EPP), "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів" (S&D), партій "Зелені - Європейський вільний альянс" (Greens / EFA), "Відновлюючи Європу" (Renew Europe) та "Європейські консерватори і реформісти" (ECR).

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і звіти, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу Світлани Тіхановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон ґрата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що євродепутати засудили арешти й акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів і закликали до всебічного розслідування цих злочинів.

"У зв'язку з цим ми нагадуємо Олександру Лукашенку про відповідальність. Ми рішуче засуджуємо придушення інтернету та ЗМІ, блокади доріг і залякування журналістів з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в'язнів, затриманих до і під час виборчої кампанії", - йдеться в заяві.

Також євродепутати закликали Росію утриматися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію в Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени ретельно протидіятимуть будь-яким діям Росії в цьому напрямі.

Читайте: "Слуга народу" Шевченко просить білорусів пробачити Лукашенку гріхи і скоєні ним злочини

Автор: 

Білорусь (7987) Європарламент (1056) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+27
Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Беларуси и объявили Лукашенко персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 4869
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17.08.2020 15:29 Відповісти
+24
Оказывается, мало выбрать нового президента.
Надо еще избавиться от старого!
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17.08.2020 15:34 Відповісти
+22
Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Беларуси и объявили Лукашенко персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 3619
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17.08.2020 15:31 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Европе всегда было глубоко наплевать на бывших совков. Они их интересуют только исключительно в контексте противостояния рашке. Так что если белорусы не готовы стать мясом против кацапов, они вряд ли чем-то помогут. Может поволнуются, озаботятся, не пустят Таракана в свои гей клубы, и все.
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17.08.2020 16:00 Відповісти
Ну не совсем так, например фармацевтика европейская, от 30 % до 50% продаж своих делают за счет рашки и бывшего совка, и если в Европе есть целая куча квот и антимонопольных прибамбасов , за счет которых препараты в Европе дешевле от двух до десяти!!! РАЗ, то в рашке и у нас они дерут в три шкуры и не стесняются. Думаю неплохо себя чухают все высокотехнологичные производства, до которых ни наша ни рашкина пипирка еще не доросла, и множество других отраслей , продукция которых уходит как горячие пирожки у нас, с офигенной маржей, которую там никогда не заработаешь, взамен они у нас покупают сталь, зерно, руды и прочую первичную фигню за копейки...... Так что не так уж мы им и пофиг, они зарабатывают огромные бабки на наших и в первую очередь, рашкином, рынках, и это и есть основной причиной их импотентных реакций на творящийся у нас беспредел, такая мы себе, африка для них, туда бусики блестящие, обратно нефть брули и золото. Там уже выращено три и больше поколений политиков типа маши лепен, штанмайеров и шрёдеров с саркозяками , целиком и полностью обеспечивающихся баблом сначала из совка теперь из рашки, не надо этого недооценивать, не пофиг, и то что их заставляют ввести всякие санкции и типа перестать торговать для них серпом по фаберже ,а не пофиг и ненаплевать....
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17.08.2020 18:14 Відповісти
Прощай хотрозачесанный.Кадаффи привет передавай.
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17.08.2020 16:04 Відповісти
У нас сейчас после протестов больше 80 пропавших без вести.Вы представляете,что будет твориться с приходом российских карателей(говорят границу уже пересекли).Это хуже Пиночета,будет воевать с собственным народом.Не помогут уже обычные акции протеста.
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17.08.2020 16:07 Відповісти
Неудачный пример. Пиночета поддерживала Америка, и он продержался у власти почти до самой смерти в 90 лет.
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17.08.2020 16:16 Відповісти
Андрей - без - мудей, Пиночет не сделал ничего плохого. Наоборот, спас страну и народ Чили от красно-коричневой чумы коммунизма. И торбил он только коммуняк.
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17.08.2020 16:24 Відповісти
Дебил,я про методы правления в 21веке,в центре Европы.Про массовые репрессии и пропажу беларусов.Да для Европы лука теперь никто,персона нон-грата.Еще скажи,что Европа без яиц.Бериги свои мудя,м...к.
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17.08.2020 16:43 Відповісти
Выбирай выражения! Ты в гостях. Да и дома выбирай.
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17.08.2020 18:59 Відповісти
Не понятная позиция, вы предполагаете, что хозяин имеет право оскорблять гостя.И где вы учили такие правила этикета? Не я первый начал и тем более этот человек влез в тему,по которой я с ним не дискутировал.
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17.08.2020 19:15 Відповісти
Андрей забей на етих додиков
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17.08.2020 20:52 Відповісти
Жертвами этого психопата стали более 50 тысяч людей. А сколько сгинуло без вести в бездонных чилийских тюрьмах.

У Європарламенті не визнають результатів виборів у Білорусі і оголосили Лукашенка персоною нон ґрата - Цензор.НЕТ 1652
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17.08.2020 18:13 Відповісти
камуніздів
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17.08.2020 19:45 Відповісти
Однако,в отличие от Луки, Пиночет покинул свой пост после "референдума о доверии", где не получил одобрения большинства населения, а не стал подделывать его результаты, чтобы править вечно.
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18.08.2020 18:20 Відповісти
За свою свободу нужно бороться. Никто этот путь не пройдет вместо белорусов.
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17.08.2020 16:28 Відповісти
да.уже была инфа шо автозаки росгвардии движутся в направлении Минска.и конечно же они без опознавательных знаков.короче говоря встречайте ихтамнетов.
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17.08.2020 20:18 Відповісти
Пиночет крут !
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17.08.2020 20:49 Відповісти
А его шефа Путлера слабо объявить персоной нон грата?
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17.08.2020 16:20 Відповісти
Смешные они , А обнуление сроков )(уйла , значит их устраивает
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17.08.2020 16:20 Відповісти
После обнуления ***** население запоребрика не высказалось против. Наоборот, высказало монолитную поддержку.
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17.08.2020 16:25 Відповісти
Там конституцию сменили, вроде как все по закону сделали,хоть и криво.
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17.08.2020 17:43 Відповісти
Да ему побоку, чел пытается сидеть на трех, на трех!!! Стульях)))
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17.08.2020 16:34 Відповісти
Всё нелегал,можешь звать войска Пуйла.Все твои подписи и Указы считаются неправомочными
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17.08.2020 17:08 Відповісти
А наш чорт что то промямлит?
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17.08.2020 17:41 Відповісти
Европа как всегда , быстро и четко , надо деньги из Беларуси забирать под ноль , пусть карлик финансирует шизика шкловского
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17.08.2020 17:45 Відповісти
Всё, финиш: теперь фактически и юридически совково-колхозный фюрер Лукашеску объявлен вне закона на всей территории Европейского континента и превратился в политический труп.

Ему остаётся только путь на восток, в азиатскую Московскую Орду, на должность какого-нибудь советника по картофелехранилищам при министре сельского хозяйства РФ...
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17.08.2020 18:13 Відповісти
российский братский ОМОН дубинками и берцами научит вас сябров родину и власть любить
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17.08.2020 18:04 Відповісти
Бабло! На бабле держится любой режим. Чтобы кормить собак нужно много денег. И Запад если захочет-перекроет кислород в один день. Но вот че то пока ждет.
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17.08.2020 19:01 Відповісти
Неважно-деньги и там и там,однако-тиран должен уйти и точка!Но где настоящая оппозиция с яйками?Сегодняшняя оппозиция,сидящая в кустах-это лиса,изображающая из себя жертву. Ведь,по сути, это и есть хищник, который хочет не каких то справедливых выборов, а просто расчистить себе дорогу к власти жаждущими перемен избирателями, которые совсем не понимают за кого голосуют,а просто выбрали свободу.Лиса притаилась и ждёт,как и в Украине,чтобы в нужный момент выскочить на бульдозер,откуда она,задрав нос, уже не будет видеть вас-тех жаждущих свободы Юр,Андрюх,Толянов,а будет жировать.Этого-ли хотят белорусы?Не думаю!
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18.08.2020 05:53 Відповісти
Запад, похоже, устраивает то, что делает хан орды и Лука вместе с ним - никто не бунтует, народ пьет горькую, кто поумнее (мозги) беспрепятственно покидают орду и Беларусь, в орде ресурсы народов Сибири и Дальнего Востока рекой текут безо всяких условий в ЕС и США, ворованные путиноидами у населения деньги рекой текут в банки Запада. Угрозы орды начать войну приводят к росту военных бюджетов, чему очень рады вояки и производители оружия. Продолжить?
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18.08.2020 18:28 Відповісти
Раздавить фашистскую гадину !!! God bless America - Жыве Беларусь - Слава Украине !
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17.08.2020 22:13 Відповісти
а ему насрать на европу.зальет собака кровью Беларусь.
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18.08.2020 06:06 Відповісти
а що до сьогодні ЛУКАШ був персоною грата в ЄС? НЄ, НЕ БУВ, ЛУКАША в Європі вважали дефектним ВЕСЬ ЧАС!!!! тому....
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18.08.2020 07:57 Відповісти
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