У Європарламенті не визнають результатів виборів у Білорусі і оголосили Лукашенка персоною нон ґрата

Депутати Європарламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів у Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон ґрата. Євродепутати також закликали Росію утриматися від будь-якого втручання в ситуацію в Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві "Європейської народної партії" (EPP), "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів" (S&D), партій "Зелені - Європейський вільний альянс" (Greens / EFA), "Відновлюючи Європу" (Renew Europe) та "Європейські консерватори і реформісти" (ECR).

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і звіти, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу Світлани Тіхановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон ґрата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що євродепутати засудили арешти й акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів і закликали до всебічного розслідування цих злочинів.

"У зв'язку з цим ми нагадуємо Олександру Лукашенку про відповідальність. Ми рішуче засуджуємо придушення інтернету та ЗМІ, блокади доріг і залякування журналістів з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в'язнів, затриманих до і під час виборчої кампанії", - йдеться в заяві.

Також євродепутати закликали Росію утриматися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію в Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени ретельно протидіятимуть будь-яким діям Росії в цьому напрямі.

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