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Новини
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Адвокати Вовка попросили перенести допит на пів години пізніше, а самі прийшли раніше і через 5 хвилин відразу пішли, - Ситник

Адвокати Вовка попросили перенести допит на пів години пізніше, а самі прийшли раніше і через 5 хвилин відразу пішли, - Ситник

Національне антикорупційне бюро не провело допит голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 17 серпня, оскільки його захисники просили перенести допит на пів години пізніше, але самі прийшли раніше.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, сьогодні пан Вовк приходив на допит, сторона захисту попросила перенести на пів години, але прийшли раніше. І через 5 хвилин одразу пішли. І про це, відповідно, написали у фейсбуці", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк заявляє, що прибув у НАБУ на допит, почекав 40 хвилин і поїхав

За словами Ситника, як тільки суддів ОАСК – фігурантів кримінальної справи - було оголошено в розшук, "відразу всі, крім одного фігуранта, з'явились і сказали, що на роботі - хоча перед цим їх не було ні за місцем роботи, ні за місцем проживання".

"Наскільки я знаю, на завтра він (Павло Вовк. – Ред.) запрошений... Я думаю, що процесуальна поведінка буде належним чином здійснюватися", - додав директор НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

НАБУ (5116) допит (696) Ситник Артем (863) Вовк Павло (300)


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Топ коментарі
+5
Цирк на дроте, и все за наши деньги...
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17.08.2020 15:44 Відповісти
+4
Вся страна с нетерпением и недоумением следит за сериалом с "судьёй" Вовком в главной роли. Интересно, когда эта дичь закончится?
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17.08.2020 15:45 Відповісти
+2
Надо ставить капканы и рыть волчьи ямы, тогда не уйдет.
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17.08.2020 15:44 Відповісти
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Надо ставить капканы и рыть волчьи ямы, тогда не уйдет.
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17.08.2020 15:44 Відповісти
главное на входе в НАБУ положить комплекты клетчатых одеял тогда может быть Вовк не помрет вовремя..а так начинаются игры эти подонки в мантяих рефлекторно натасканы как Тузики и Бобики на рефлексы натасканы... как бы стырить хвать и мьясо у зубах.. и даже не гавкать для близира...
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17.08.2020 15:54 Відповісти
Цирк на дроте, и все за наши деньги...
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17.08.2020 15:44 Відповісти
це писець повний....... ,стає навіть цікавим шо це гівно утне наступного разу і як будуть обтікати кловуни з НАБУ.
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17.08.2020 18:44 Відповісти
А вы на пьять минут ПОЗЖЭ ?.. Велосипеды сломались.
.
Хороший спектакль..
.
В стиле Горобородька.
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Вся страна с нетерпением и недоумением следит за сериалом с "судьёй" Вовком в главной роли. Интересно, когда эта дичь закончится?
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Лохам положено сидеть на диване и пускать слюну в ТВ, а лучший сериал тот, который не кончается....
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17.08.2020 15:47 Відповісти
Адвокаты Вовка попросили перенести допрос на полчаса позже, а сами пришли раньше и через 5 минут сразу ушли, - Сытник - Цензор.НЕТ 1768
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Спасибо за схему, Сытник! Пиши ещё!

п.с. второй раз с мая 2019г. вижу пользу от зеленой власти ))
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17.08.2020 15:46 Відповісти
та то ясно) очевидно, шо крім закрити справу, - виходу нема.
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17.08.2020 15:46 Відповісти
Если коротко, то НАБУ очередной раз обосралось. Как можно поддаться на такие детские уловки?
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17.08.2020 15:47 Відповісти
Сытник... Помоему они вытирают об вас ноги, нет?
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17.08.2020 15:47 Відповісти
там же были какие-то типа журналисты
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17.08.2020 15:54 Відповісти
Ну Сытник-ПОГОДИ !
Адвокати Вовка попросили перенести допит на пів години пізніше, а самі прийшли раніше і через 5 хвилин відразу пішли, - Ситник - Цензор.НЕТ 3869
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17.08.2020 16:00 Відповісти
Так Сытник плохой или хороший?
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17.08.2020 16:07 Відповісти
Для Вовка хороший.
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17.08.2020 16:36 Відповісти
Подлости, пакости, мелкие трюки -- украинская правоохранительно-судебная система.
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17.08.2020 20:06 Відповісти
безбожникам не место в судах
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18.08.2020 00:36 Відповісти
 
 