Адвокати Вовка попросили перенести допит на пів години пізніше, а самі прийшли раніше і через 5 хвилин відразу пішли, - Ситник

Національне антикорупційне бюро не провело допит голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 17 серпня, оскільки його захисники просили перенести допит на пів години пізніше, але самі прийшли раніше.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, сьогодні пан Вовк приходив на допит, сторона захисту попросила перенести на пів години, але прийшли раніше. І через 5 хвилин одразу пішли. І про це, відповідно, написали у фейсбуці", - зазначив він.

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За словами Ситника, як тільки суддів ОАСК – фігурантів кримінальної справи - було оголошено в розшук, "відразу всі, крім одного фігуранта, з'явились і сказали, що на роботі - хоча перед цим їх не було ні за місцем роботи, ні за місцем проживання".

"Наскільки я знаю, на завтра він (Павло Вовк. – Ред.) запрошений... Я думаю, що процесуальна поведінка буде належним чином здійснюватися", - додав директор НАБУ.

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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".