Вийшов із коми воїн, якого було поранено на Донбасі 13 серпня, - головлікар лікарні Дніпра Риженко

Поранений військовий, якого госпіталізували в Дніпропетровську обласну лікарню ім. Мечникова 13 серпня, вийшов із коми, його відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Про це розповів глава лікарні Сергій Риженко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, офтальмологів вдалося зберегти зір бійцеві.

"Олександр пройшов всі оперативні втручання, на щастя, зір зберегли і відірване вухо. Обгоріле тіло - все це треба лікувати. Він говорить, дихає самостійно, всі показники ми вирівняли. Чекаємо подальшого лікування", - сказав лікар.

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Нагадаємо, 13 серпня в селищі Піски Донецької області 37-річний військовослужбовець Олександр з побратимом Сергієм Поховичем підірвалися в авто на протитанковій міні. В результаті загинув старший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Похович (позивний Сивий).

Поранений військовий, якого доставили в Дніпро, родом з Миколаєва. До лікарні його привезли після обіду 13 серпня, зробили дві операції на голові.