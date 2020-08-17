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Новини Агресія Росії проти України
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Вийшов із коми воїн, якого було поранено на Донбасі 13 серпня, - головлікар лікарні Дніпра Риженко

Вийшов із коми воїн, якого було поранено на Донбасі 13 серпня, - головлікар лікарні Дніпра Риженко

Поранений військовий, якого госпіталізували в Дніпропетровську обласну лікарню ім. Мечникова 13 серпня, вийшов із коми, його відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Про це розповів глава лікарні Сергій Риженко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, офтальмологів вдалося зберегти зір бійцеві.

"Олександр пройшов всі оперативні втручання, на щастя, зір зберегли і відірване вухо. Обгоріле тіло - все це треба лікувати. Він говорить, дихає самостійно, всі показники ми вирівняли. Чекаємо подальшого лікування", - сказав лікар.

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Нагадаємо, 13 серпня в селищі Піски Донецької області 37-річний військовослужбовець Олександр з побратимом Сергієм Поховичем підірвалися в авто на протитанковій міні. В результаті загинув старший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Похович (позивний Сивий).

Поранений військовий, якого доставили в Дніпро, родом з Миколаєва. До лікарні його привезли після обіду 13 серпня, зробили дві операції на голові.

Автор: 

Дніпро (3325) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
Спасибо врачам!
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17.08.2020 15:47 Відповісти
+17
Выздоравливай скорее воин!
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17.08.2020 15:51 Відповісти
+16
Одужуй якнайшвидше !
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17.08.2020 15:55 Відповісти
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Спасибо врачам!
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17.08.2020 15:47 Відповісти
Спасибо ВРАЧАМ !!
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17.08.2020 15:50 Відповісти
Выздоравливай скорее воин!
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17.08.2020 15:51 Відповісти
Одужуй якнайшвидше !
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17.08.2020 15:55 Відповісти
а нам рассказывают об "устойчивом перемирии" 4 недели подряд
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17.08.2020 16:02 Відповісти
Мины не соблюдают перемирие. Нигде. Так они устроены ((
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17.08.2020 16:03 Відповісти
Звідки вони там взялися?
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17.08.2020 16:08 Відповісти
Теріторія була замінована вже кілька роуів, і вже ніхто не знає, хто мінував і де.
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17.08.2020 16:28 Відповісти
Тримайся, Козаче! Молімося за Тебе і Твоїх Побратимів!!!
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17.08.2020 16:07 Відповісти
Слава Богу. Молодці, лікарі. Одужуй, козаче.
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17.08.2020 16:09 Відповісти
Скорейшего выздоровления и благополучия в семье! Слава Герою!
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17.08.2020 16:44 Відповісти
Вот кому Героя надо давать,а не музыканту,хоть и хорошему.
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Да не, не может быть! У нас давно перемирие, ни раненых ни убитых....
Он наверное сам подорвался от неумелого обращения с миной, а тот боец которого пару дней назад хоронили наверняка самозатрелился при тех же обстоятельствах
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17.08.2020 17:36 Відповісти
От перимирия мины не самоликвидируются, если не знал. Не благодари.
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17.08.2020 19:27 Відповісти
От якщо не звертати уваги на ваші фантазії про " не пам'ятають де поставили міни", то питання залишається відкритим. Звідки там міни? Хто їх поставив?
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17.08.2020 21:00 Відповісти
Скажу по секрету: от перемирия, протимотанковые мины не взрываются при наезде автомобиля. Не благодари
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17.08.2020 21:04 Відповісти
Сумую за твоїм загиблим побратимом, і в той же час безмежно радію, що ЧАРІВНИКИ з Мечникова врятували не тільки твоє життя, а й зір. Живи довго і щасливо, воїне, за себе і за Сергія! І ДЯКУЮ ЗА ВІРНУ СЛУЖБУ!
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17.08.2020 17:53 Відповісти
 
 