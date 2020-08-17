НАБУ не розслідує заяву екскерівника слідчої групи ДБР Корецького про тиск на телеканал "Прямий", - Ситник

Національное антикорупційне бюро України поки не розслідує заяву екскерівника слідчої групи, начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних злочинів ДБР Олега Корецького, в якій він повідомив про правопорушення з боку керівників ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова з метою тиску на телеканал "Прямий".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час підсумкової пресконференції.

Він зазначив, що заява передана для розслідування іншому правоохоронному органу.

"Я цю заяву не читав особисто, але наскільки мені доповідали, то там у заяві йдеться нібито про протиправні дії, але прохальна частина щодо злочинів, які нас просять зареєструвати, вони не були підслідні антикорупційного бюро. Тому наскільки я пам'ятаю, ми його направили за належністю. Не в ДБР", - уточнив Ситник.

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Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".