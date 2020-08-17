УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6458 відвідувачів онлайн
Новини
1 282 4

НАБУ не розслідує заяву екскерівника слідчої групи ДБР Корецького про тиск на телеканал "Прямий", - Ситник

НАБУ не розслідує заяву екскерівника слідчої групи ДБР Корецького про тиск на телеканал

Національное антикорупційне бюро України поки не розслідує заяву екскерівника слідчої групи, начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних злочинів ДБР Олега Корецького, в якій він повідомив про правопорушення з боку керівників ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова з метою тиску на телеканал "Прямий".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час підсумкової пресконференції.

Він зазначив, що заява передана для розслідування іншому правоохоронному органу.

"Я цю заяву не читав особисто, але наскільки мені доповідали, то там у заяві йдеться нібито про протиправні дії, але прохальна частина щодо злочинів, які нас просять зареєструвати, вони не були підслідні антикорупційного бюро. Тому наскільки я пам'ятаю, ми його направили за належністю. Не в ДБР", - уточнив Ситник.

Також дивіться: Начальник відділу ДБР Корецький зареєстрував у НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Автор: 

НАБУ (5116) Ситник Артем (863) ДБР (3595) Прямий канал (65) Корецький Олег (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а вы на пьять минут позжэ.. .
. Велосипеды сломались..
.
Все в стиле ГОРОБОРОДЬКА, ,,
показати весь коментар
17.08.2020 15:47 Відповісти
Потому шо заняты люди. Расследуют Центренерго, мышей с Держрезерву, брата Ермака, ОГВЗ зеленского. Разве все успеешь.
показати весь коментар
17.08.2020 15:50 Відповісти
Создать еще министерство котов , для ловли мышей... . Можна дажэ ДВА..
.
.
показати весь коментар
17.08.2020 15:56 Відповісти
Так хто розслідує, якщо не НАБУ і ДБР?

Залишається МВС і СБУ... Інші органи слідства не ведуть.
показати весь коментар
17.08.2020 16:24 Відповісти
 
 