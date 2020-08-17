На розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані за участю судів може піти від 5 років, - Єнін

У разі залучення міжнародних судів до розслідування катастрофи "Боїнга" МАУ в Ірані, може знадобитися від 5 років для його закінчення.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Я точно не хотів би називати будь-яких часових орієнтирів, хоча чудово розумію, що суспільство чекає результат на вчора. Значною мірою все залежить від наявності політичної волі іранської сторони. Якщо ми подивимось на аналогічну практику розслідування інших авіаційних катастроф, згадаємо, наприклад, ситуацію зі збиттям над Чорним морем російського літака, на борту якого перебували громадяни Росії і Ізраїлю, процес врегулювання тривав близько 2 років. Якщо ми говоримо про можливість використання міжнародних судів, то там нижня планка починається з позначки 5 років", - повідомив Єнін.

При цьому він підтвердив, що ситуацію можна врегулювати в досудовому порядку.

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Повний текст інтерв'ю з Євгеном Єніним читайте за посиланням.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.