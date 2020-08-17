Підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн майже не відіб'ється на рівні інфляції, - глава НБУ Шевченко

Підвищення мінімальної зарплати з 4700 до 5000 гривень, заплановане з 1 вересня, практично не позначиться на загальному рівні інфляції.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас підняття мінімалки до 6500 грн наступного року, за його словами, вплине на ціни менше, ніж у 2017 році (тоді мінімалку підняли з 1600 до 3200 грн).

"Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде суттєво меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів.

Водночас підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення", - додав Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021-го - до 6000 грн, з 1 липня 2021-го - до 6500 грн.