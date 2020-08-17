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Новини
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Підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн майже не відіб'ється на рівні інфляції, - глава НБУ Шевченко

Підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн майже не відіб'ється на рівні інфляції, - глава НБУ Шевченко

Підвищення мінімальної зарплати з 4700 до 5000 гривень, заплановане з 1 вересня, практично не позначиться на загальному рівні інфляції.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас підняття мінімалки до 6500 грн наступного року, за його словами, вплине на ціни менше, ніж у 2017 році (тоді мінімалку підняли з 1600 до 3200 грн).

"Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде суттєво меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів.

Водночас підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення", - додав Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021-го - до 6000 грн, з 1 липня 2021-го - до 6500 грн.

мінімальна зарплата (305) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+8
Это как не отразится? ВВП падает значит падают и налоги а вы ещё бюджетникам подымаете зарплату? Где деньги берете? У вас и так в бюджете дыра!
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17.08.2020 16:21 Відповісти
+6
Вы где нибудь видели в мире ,главного банкира в стране ,который говорит про финансы и инфляцию ПОЧТИ не отразиться? Очередной зедебил???
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17.08.2020 16:24 Відповісти
+6
а ще краще збільшити мінімалку до 65 тисяч.

Шо б уже як запрацювала економіка то запрацювала
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17.08.2020 16:27 Відповісти
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17.08.2020 16:20 Відповісти
а ще краще збільшити мінімалку до 65 тисяч.

Шо б уже як запрацювала економіка то запрацювала
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17.08.2020 16:27 Відповісти
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17.08.2020 16:31 Відповісти
Звичайно, таке вже проходили в 90-х роках. Ого го як запрацювала тоді економіка. Аж омериганці очі витріщили.
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17.08.2020 16:29 Відповісти
это если рост за счет ВВП..
а шевченко намекает, что напечатают (для начала) не так много.. поэтому СРАЗУ - ен отразится.. но вот потом: "наша цель - выжить"(с)шмаркля криворожий))
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17.08.2020 16:27 Відповісти
🤫
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17.08.2020 16:20 Відповісти
Это как не отразится? ВВП падает значит падают и налоги а вы ещё бюджетникам подымаете зарплату? Где деньги берете? У вас и так в бюджете дыра!
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17.08.2020 16:21 Відповісти
поступят как порошенко: снимут гос. прокурора и получат кредит в 1 миллиард зелени.
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17.08.2020 20:56 Відповісти
0лигархат ЦЕНАМИ ОГРАБИТ ..
.
Мы ужэ Коломойсскому ВЫПЛАЧИВАЕМ за бапнк . - Фирташу -Бойку - за ДОСТАВКУ ГАЗА , Ахметову - уголь газ електроенергия .. . И все понемножку.. №Е-щлигархат ДЕЛАЕТ НАС РАЗОМ !
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17.08.2020 16:22 Відповісти
Вы где нибудь видели в мире ,главного банкира в стране ,который говорит про финансы и инфляцию ПОЧТИ не отразиться? Очередной зедебил???
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17.08.2020 16:24 Відповісти
А чому б не збільшувати середній рівень зп замість мінімалки?
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17.08.2020 16:24 Відповісти
А как ты среднюю повысишь? Кто получает среднюю зарплату? Назови должности кто получает среднюю зарплату. Средняя зарплата это вобще понятие виртуальное!
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17.08.2020 16:27 Відповісти
Для збільшення середньої зп потрібне збільшення оплати праці усіх працівників. Це складний економічний процес, що тягне за собою і збільшення цін на товари повсякденного вжитку та послуги. Проте до цього потрібно іти
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17.08.2020 17:28 Відповісти
в тебе з/п 1000 грн, а в мене 11000. в середньому у нас з/п по 6000 грн. коли піднімуть середню до 7000, то ти будеш отримувати 1500, а я 12500
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17.08.2020 18:25 Відповісти
Але ж нас не двоє, а десять+ мільйонів. Отже таке порівняння недоречне.
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17.08.2020 19:34 Відповісти
важкий випадок
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17.08.2020 20:59 Відповісти
Ти навів приклад. Наведу і я.
Якщо у стакан води насипати 1 ложку цукру- концентрація цукру буде велика. А якщо у 200л діжку насипати 1 ложку цукру- ти навіть не відчуєш.
Звичайно, що простіше написати "важкий випадок" нічим це не аргументуючи.
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17.08.2020 22:28 Відповісти
все не так. он по прежнему будет получать 1000. это у тебя вырастет до 13000...
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17.08.2020 20:49 Відповісти
так навіть краще))))
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17.08.2020 20:57 Відповісти
тому що до мінімалки прив`язані податки з малого бізнесу. 3 мільйони платників ЕСВ.
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17.08.2020 16:29 Відповісти
У умовного Петі працює 10 офіційно оформлених працівників. Петя справно платить податки і годує пенсіонерів та бюджетників. Щойно підвищать мінімалку- Петя звільнить кілька працівників і переведе їх на оплату в конвертах. Бюджетники і пенсіонери і надалі отримуватимуть те що отримували, Петя буде платити стільки, скільки і платив, а от кілька працівників залишаються за бортом пенсійної системи.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
Не збільшувати, а навпаки зменьшувати требо, тільки курси іноземніх валют. Тільки тоді, усе буде гаразд!
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17.08.2020 17:04 Відповісти
Курс валют повинен бути сталим, а не зростати чи падати. Впав курс доллара- експортери банкроти. Зріс курс доллара- імпортери в прольоті.
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17.08.2020 17:35 Відповісти
А на безробітті?
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17.08.2020 16:27 Відповісти
На паРаше (12130 р.) 4527 грн.
На белаРашке 4171 грн.
в Украине 4723 грн.
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17.08.2020 16:27 Відповісти
Канєшно нє отразітца, так как інфляция уже давно перешагнула барєр, которий бил ожидаєм.
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17.08.2020 16:33 Відповісти
Приблизно 80% фонду зарплати в державному секторі отримують 20% персоналу. Так само і в приватному. Підвищення мінімалки фактично не впливає на зростання фонду зарплати.
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17.08.2020 16:34 Відповісти
але зросте навантаження на малий та середній бізнес на пошук грошей для виплати податку на прибуток))
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17.08.2020 17:10 Відповісти
Не зросте. Просто певний відсоток працівників перейдуть у тінь.
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17.08.2020 17:36 Відповісти
Ти теж з "Охвісу простих рішень"?
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17.08.2020 17:51 Відповісти
Мінімалку піднімуть на 277 грн. у порівнянні з відповідною сумою на 01.01.2020. Наче не небагато. Питання: на скільки піднімуться ціни у харчовому кошику відповідно чи у прогресії?
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17.08.2020 16:39 Відповісти
Вот так Зе помог среднему бизнесу во время коронавируса, за счет которого еще хочет войти в местные советы.
УКРАИНА ЦЕ ТЫ САМА СЕБЕ ЗРОБЫЛА ДВА РАЗА
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17.08.2020 16:39 Відповісти
Че за бред? мінімум 2,25% інфляція а ще додати валютну інфляцію
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17.08.2020 16:39 Відповісти
На инфляцию не повлияет а цены вырастут!
Вот такая у нас логика.
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17.08.2020 16:41 Відповісти
Конечно не отразится...был доллар по 27 грн, а станет по 30 грн., для ровного счета
P.S. Просто пускай трезво посмотрит на цены...
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17.08.2020 16:42 Відповісти
Цены на часики, ну ни как не изменились! Как были $150000, так и остались...
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17.08.2020 16:52 Відповісти
А у гривнях?))
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17.08.2020 17:37 Відповісти
"Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко", уже давно отразилась, не инфляция съедает зарплату, а зарплаты подгоняются под аппетиты инфляции, потому что она (инфляция) и не думает останавливаться. Впрочем как в 90-ые! зЕбилы, хуже не будет???

PS: А Пенсии, пенсии как? Вырастут ли до 50 тысяч? Няша№2 писала, что за 41 тысячу не проживёшь!
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17.08.2020 16:43 Відповісти
А недавно говорил, что отразиться. Вроде из рыгыАнолов, а не последовный. Ну, как страусовод на плакатах.
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17.08.2020 17:09 Відповісти
Еще даже не повысили, а цены уже поползли...
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17.08.2020 17:18 Відповісти
ХА ХА ХА! Денег нет а вы повышаете зарплаты! вопрос откуда возмете денег? ясень пень нарисуете!! а рисование денег это что если не инфляция?! именно потому что нет инфляции вы массово стали вводить в обиход тысячные купюры да? ну вот нет инфляции просто решили новые бумажки напечатать именно потому что нет инфляции!!
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17.08.2020 17:27 Відповісти
Кааак задолбали, свинособачьи пятаки...
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17.08.2020 18:10 Відповісти
Только окончательно добьет малый бизнес. Та и станки печатные у вас в НБУ сломаться могут...
Зеленый глава НБУ титан мысли и очень крут. Как и все остальные клоуны...
За что Украине они все?
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Повышение налогов не может не отразиться на инфляции,ещё одна безграмотная зелёная гнида.
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17.08.2020 18:50 Відповісти
В этом году цены на сезонные фрукты и овощи в два (!) раза выше чем в прошлом году. Если зебилы напечатают гривен, чтобы пропиарится повышением мин зп, то цены опять улетят в космос. И потеряют все. Только квартальный дегенерат не понимает разницы между ростом экономики с ростом зарплат и падением экономики и печатанием увеличения зп.
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17.08.2020 19:12 Відповісти
ГАНДОНЫ ВЫ ШТОПАННЫЕ!!! МИНИМАЛЬНАЯ З/П В УКРАИНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ 1500 ЕВРО!!!
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17.08.2020 20:59 Відповісти
Кончится тем. что они напечатаеют денег, чуть повысят минималку, а депутатам и министрам подымут зарплаты в разы. И тогда грянет инфляция а они скажут - это ковид виноват, и ваще во всём мире кризис!
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17.08.2020 21:07 Відповісти
Без слов... Зебилам зайдет на ура.

И объяснять бесполезно.
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18.08.2020 00:39 Відповісти
 
 