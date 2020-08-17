Підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн майже не відіб'ється на рівні інфляції, - глава НБУ Шевченко
Підвищення мінімальної зарплати з 4700 до 5000 гривень, заплановане з 1 вересня, практично не позначиться на загальному рівні інфляції.
Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас підняття мінімалки до 6500 грн наступного року, за його словами, вплине на ціни менше, ніж у 2017 році (тоді мінімалку підняли з 1600 до 3200 грн).
"Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде суттєво меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів.
Водночас підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення", - додав Шевченко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021-го - до 6000 грн, з 1 липня 2021-го - до 6500 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо б уже як запрацювала економіка то запрацювала
а шевченко намекает, что напечатают (для начала) не так много.. поэтому СРАЗУ - ен отразится.. но вот потом: "наша цель - выжить"(с)шмаркля криворожий))
.
Мы ужэ Коломойсскому ВЫПЛАЧИВАЕМ за бапнк . - Фирташу -Бойку - за ДОСТАВКУ ГАЗА , Ахметову - уголь газ електроенергия .. . И все понемножку.. №Е-щлигархат ДЕЛАЕТ НАС РАЗОМ !
Якщо у стакан води насипати 1 ложку цукру- концентрація цукру буде велика. А якщо у 200л діжку насипати 1 ложку цукру- ти навіть не відчуєш.
Звичайно, що простіше написати "важкий випадок" нічим це не аргументуючи.
На белаРашке 4171 грн.
в Украине 4723 грн.
УКРАИНА ЦЕ ТЫ САМА СЕБЕ ЗРОБЫЛА ДВА РАЗА
Вот такая у нас логика.
P.S. Просто пускай трезво посмотрит на цены...
PS: А Пенсии, пенсии как? Вырастут ли до 50 тысяч? Няша№2 писала, что за 41 тысячу не проживёшь!
Зеленый глава НБУ титан мысли и очень крут. Как и все остальные клоуны...
За что Украине они все?
И объяснять бесполезно.