Ситник про хід справи "ПриватБанку": З офшорних зон дуже важко отримати відповіді на запити

Не всі питання в розслідуванні кримінальних проваджень залежать від САП і НАБУ. Ще є проведення експертиз або виконання іншими країнами міжнародно-правових доручень.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо справи "ПриватБанку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З приводу справи ПриватБанку - вона ключова, ми повністю усвідомлюємо свою відповідальність щодо цієї справи. Ми працюємо, але не всі питання залежать від нас, бо експертизи потрібно проводити, а у нас немає експертної установи, ми багато в чому залежимо від інших органів, тут певні проблеми іноді виникають. І друге, мабуть, головне – те, що справи пов’язані з виконанням міжнародно-правових доручень, ця система міжнародної співпраці формувалася дуже давно", - сказав Ситник.

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За його словами, деякі міжнародні доручення виконуються рік і довше, і "все залежить від того, наскільки ми збираємо інформацію, в тому числі і за кордоном". Ситник уточнив, що інформації зібрано дуже багато, зокрема з приводу певних експертних досліджень. "Щоб ви розуміли, перші міжнародні доручення, беремо одну конкретну справу (ПриватБанку – ред.), були направлені відразу у 2017 році після початку провадження. Відповідь на ці перші доручення ми отримали лише у 2019 році взимку. Тобто, це так довго і тривало, і ми не можемо вимагати, щоб ці доручення робилися швидше", - зазначив зі свого боку керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

Директор НАБУ уточнив, що, наприклад, якщо говорити про Швейцарію щодо питання міжнародної співпраці, то вона відбувається з цією країною набагато швидше. "Але є країни, наприклад, Панама – по два роки не отримуємо (відповіді на такі доручення – ред.). З офшорних зон традиційно дуже важко отримати відповідь швидко, а іноді взагалі отримати її", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"