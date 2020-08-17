Ситник про хід справи "ПриватБанку": З офшорних зон дуже важко отримати відповіді на запити
Не всі питання в розслідуванні кримінальних проваджень залежать від САП і НАБУ. Ще є проведення експертиз або виконання іншими країнами міжнародно-правових доручень.
Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо справи "ПриватБанку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З приводу справи ПриватБанку - вона ключова, ми повністю усвідомлюємо свою відповідальність щодо цієї справи. Ми працюємо, але не всі питання залежать від нас, бо експертизи потрібно проводити, а у нас немає експертної установи, ми багато в чому залежимо від інших органів, тут певні проблеми іноді виникають. І друге, мабуть, головне – те, що справи пов’язані з виконанням міжнародно-правових доручень, ця система міжнародної співпраці формувалася дуже давно", - сказав Ситник.
За його словами, деякі міжнародні доручення виконуються рік і довше, і "все залежить від того, наскільки ми збираємо інформацію, в тому числі і за кордоном". Ситник уточнив, що інформації зібрано дуже багато, зокрема з приводу певних експертних досліджень. "Щоб ви розуміли, перші міжнародні доручення, беремо одну конкретну справу (ПриватБанку – ред.), були направлені відразу у 2017 році після початку провадження. Відповідь на ці перші доручення ми отримали лише у 2019 році взимку. Тобто, це так довго і тривало, і ми не можемо вимагати, щоб ці доручення робилися швидше", - зазначив зі свого боку керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.
Директор НАБУ уточнив, що, наприклад, якщо говорити про Швейцарію щодо питання міжнародної співпраці, то вона відбувається з цією країною набагато швидше. "Але є країни, наприклад, Панама – по два роки не отримуємо (відповіді на такі доручення – ред.). З офшорних зон традиційно дуже важко отримати відповідь швидко, а іноді взагалі отримати її", - зазначив Ситник.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.
За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".
Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.
Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"
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Государственная измена главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака!
Все вы слышали о задержании в Беларуси группы ЧВК «Вагнер», но мало кому известно, почему они там оказались и каков был конечный пункт назначения.
На самом деле это была длительная и тщательно спланированная операция контрразведки СБУ. Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле.
Каждый из боевиков прошёл видеоинтервью, в котором детально рассказал о своём боевом опыте, приобретённом в Украине - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чём не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g&__tn__=%2ANK-R #Мамедов - стоит заметить, весьма достойный, опытный прокурор.
После набора группы «вагнеровцам» купили билеты на рейсовый самолёт из Минска (с пересадкой в Стамбуле). На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников.
За день до планируемого ареста заместитель председателя https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARDlc6hfE0xquq0MOK7_FLujLYz_-j2voMh9GSrTPPUXYA1YqBN8ARiV8-LuG6ahfMl6WGcVEdjQKCOR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g Служба безпеки України Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течении четырёх дней должен был состояться большой обмен пленными. Но отменить операцию было уже невозможно - «вагнеровцы» ехали в автобусе на Минск. В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться Президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наёмников из Минска на четыре дня.
По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объёме получили информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы всё не выглядело столь уж очевидным, они «слили» эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал Президента, так и не состоялся.
Таким образом долгая, уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса Президента Украины, который является агентом российских спецслужб, но https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=K-R&eid=ARAZ-kgB25ECDBh0m0502nsAxbqmI0e0iSgbelxfE8iidXpR_HnRS1XIJMBnEtm9QuANMMMQE-TJKCQP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g Володимир Зеленський об том, кажется, до сих пор не в курсе?..