Ми змусили забудовника знести верхні поверхи на будівництві біля Софії Київської, - Кличко

У конфлікті з забудовою на вулиці Гончара в Києві, який тягнувся з 2008 року, поставлено крапку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов'язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вище 27 метрів.

"Друзі! Сьогодні ми поставили крапку в конфлікті, який тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на вулиці Гончара, 17-23. Будівництво там влада зупинила в 2016 році. Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов'язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вище 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївська-Пейзажна ініціатива" і керівництво Національного заповідника "Софія Київська", - повідомив Кличко.

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Мер Києва зазначив, що оновлений проєкт забудовник надасть на розгляд міста найближчим часом. І тільки після узгодження там почнуть роботи.

"Я підкреслюю: спочатку позиція столичної влади була однозначною - багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО - буферній зоні Софії Київської - не повинно бути! Наше ключове завдання - зберегти історичний вигляд Києва. Так, столиця повинна розвиватися, будуватися. Але при цьому нові будівлі не повинні спотворювати архітектурнуспадщину", - підсумував Кличко.