УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7190 відвідувачів онлайн
Новини
6 456 17

Ми змусили забудовника знести верхні поверхи на будівництві біля Софії Київської, - Кличко

Ми змусили забудовника знести верхні поверхи на будівництві біля Софії Київської, - Кличко

У конфлікті з забудовою на вулиці Гончара в Києві, який тягнувся з 2008 року, поставлено крапку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов'язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вище 27 метрів.

"Друзі! Сьогодні ми поставили крапку в конфлікті, який тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на вулиці Гончара, 17-23. Будівництво там влада зупинила в 2016 році. Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов'язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вище 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївська-Пейзажна ініціатива" і керівництво Національного заповідника "Софія Київська", - повідомив Кличко.

Читайте: Кабмін створив спеціальну групу сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва

Мер Києва зазначив, що оновлений проєкт забудовник надасть на розгляд міста найближчим часом. І тільки після узгодження там почнуть роботи.

"Я підкреслюю: спочатку позиція столичної влади була однозначною - багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО - буферній зоні Софії Київської - не повинно бути! Наше ключове завдання - зберегти історичний вигляд Києва. Так, столиця повинна розвиватися, будуватися. Але при цьому нові будівлі не повинні спотворювати архітектурнуспадщину", - підсумував Кличко.

Автор: 

Київ (19796) Кличко Віталій (3537) будівництво (3042)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Животворящая сила выборов.
А с 2014 по 2016?
показати весь коментар
17.08.2020 17:03 Відповісти
+4
Ага проснулся,скоро весь Киев загадят новостройками -коробками..
показати весь коментар
17.08.2020 16:55 Відповісти
+2
Це глобальна перемога, всім перемогам перемога, Віталя президент галактики (після Черновецького)
показати весь коментар
17.08.2020 18:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага проснулся,скоро весь Киев загадят новостройками -коробками..
показати весь коментар
17.08.2020 16:55 Відповісти
Как же, аж два раза. Скорее город недостроев
показати весь коментар
17.08.2020 17:12 Відповісти
Уже загадили.
показати весь коментар
17.08.2020 17:25 Відповісти
Животворящая сила выборов.
А с 2014 по 2016?
показати весь коментар
17.08.2020 17:03 Відповісти
А животворящую силу мозгов не пробовал включать? Или у нас Кличко апеляционный судья и исполнительная служба в одном лице?!
показати весь коментар
17.08.2020 19:16 Відповісти
ты с Марса?
показати весь коментар
17.08.2020 20:49 Відповісти
Глядишь и бассейн "Динамо" восстановят.
показати весь коментар
17.08.2020 22:40 Відповісти
Верю!
Возле Верховной зрады уже 15 лет, как снесли и возле фуникулера.
показати весь коментар
17.08.2020 17:33 Відповісти
виталя, аплодирую сидя, а шо оно там ваще делает, возле Софии, то строительство, де ви змусили??
показати весь коментар
17.08.2020 18:17 Відповісти
а це у Омелі чи Льоні космоса запитай
показати весь коментар
17.08.2020 19:40 Відповісти
а виталя - хороший, ыгы??
показати весь коментар
17.08.2020 20:54 Відповісти
віталя як віталя, якого вибрали такий і є.
показати весь коментар
17.08.2020 20:56 Відповісти
Це глобальна перемога, всім перемогам перемога, Віталя президент галактики (після Черновецького)
показати весь коментар
17.08.2020 18:55 Відповісти
Будем голосовать за Кличка, а зебилы, шариесосы и прочие отбросы, пускай едут в свой кривой рагуль руководить
показати весь коментар
17.08.2020 19:18 Відповісти
Кличку мозги отбили когда он занимался боксом, а у тебя, очевидно, их отродясь не было.
показати весь коментар
17.08.2020 20:10 Відповісти
Гандон штопаный - засрали Киев и пиарится на одном здании, а десятки в это время строят где хотят и как хотят.
показати весь коментар
17.08.2020 20:09 Відповісти
Интересно а кто сносил эту красоту?! В Киеве есть в каждом районе по сотне строений которые нужно произвести https://demontazhplus.com.ua/ демонтаж . А на их место новое возвести, теже самые садики или школы.
показати весь коментар
22.12.2020 14:07 Відповісти
 
 