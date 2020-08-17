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Допомога постраждалим від вибуху в Лівані українцям становить $156 на людину, - Єнін

Допомога постраждалим від вибуху в Лівані українцям становить $156 на людину, - Єнін

На кожного потерпілого за кордоном українця державою передбачена виплата у вигляді дворазової суми добових витрат по країні.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Коментуючи останні події в Лівані, він повідомив, що близько 10 українців вже отримали матеріальну допомогу.

"Її виплатили. Прикро, але є певні обмеження у таких виплатах. Та якщо буде потреба, ми готові надати тимчасове житло українським громадянам. Ми вже проходили відповідну практику під час масового повернення громадян України з початком пандемії. Хочу сказати, що у переважній більшості країн наші посли і консули, українська громада виявилися досить згуртованими і консолідованими", - розповів Єнін.

Він уточнив, що Кабінетом Міністрів України визначено розмір такої допомоги у вигляді двократної суми добових витрат у країні. У Лівані це 78 доларів США.

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Повний текст інтерв'ю з Євгеном Єніна читайте за посиланням.

Як повідомлялося, серія потужних вибухів пролунала 4 серпня в портовій зоні Бейрута. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибиті шибки і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн аміачної селітри, що зберігалася на складі і конфіскована митними службами шість років тому.

Станом на 12 серпня кількість загиблих в результаті серії вибухів у Бейруті досягла 171 осіб. Понад 6 тис. мають  травми, 300 тис. залишилися без даху над головою.

Ліван (122) допомога (8493) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+8
И пусть ни в чом себе не отказуют, да?
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17.08.2020 16:44 Відповісти
+3
Герои - щедрые люди! (с)
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17.08.2020 16:39 Відповісти
+1
Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин - Цензор.НЕТ 3056
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17.08.2020 16:39 Відповісти
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Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин - Цензор.НЕТ 3056
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17.08.2020 16:39 Відповісти
И пусть ни в чом себе не отказуют, да?
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17.08.2020 16:44 Відповісти
Герои - щедрые люди! (с)
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17.08.2020 16:39 Відповісти
Суточный расход по стране 78 баксов? В Украине у многих такая пенсия.
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17.08.2020 16:47 Відповісти
Не бреши. Только у тех, у кого нет стажа: кто получал з.п. в конверте.
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17.08.2020 16:50 Відповісти
Большинство сегодняшних пенсионеров работали при СССР. И никаких конвертов тогда не было. Иидаже при хороших зарплатах тогда они получают сегодня минималку.
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17.08.2020 19:47 Відповісти
Там шаурма в районе 3-х баксов, кофе в районе 2-х.
Бейрут дорогой город, нашим пенсионерам не надо туда ехать, лучше куда-нибудь в Пирятин.
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17.08.2020 16:53 Відповісти
Это три месячных украинских пенсии.
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17.08.2020 16:54 Відповісти
А что делают украинцы в этом Бейруте, чем занимаются в этом гнезде и гадючнике международного терроризма? Вечно Украина влезает с этими "друзьями" в дерьмо. А после скулят, что в приличном обществе руки не подают.
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17.08.2020 17:04 Відповісти
так непонятно написано...156 баксами - это в сутки или всего, единоразово...
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17.08.2020 17:38 Відповісти
 
 