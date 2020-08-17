Допомога постраждалим від вибуху в Лівані українцям становить $156 на людину, - Єнін

На кожного потерпілого за кордоном українця державою передбачена виплата у вигляді дворазової суми добових витрат по країні.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Коментуючи останні події в Лівані, він повідомив, що близько 10 українців вже отримали матеріальну допомогу.

"Її виплатили. Прикро, але є певні обмеження у таких виплатах. Та якщо буде потреба, ми готові надати тимчасове житло українським громадянам. Ми вже проходили відповідну практику під час масового повернення громадян України з початком пандемії. Хочу сказати, що у переважній більшості країн наші посли і консули, українська громада виявилися досить згуртованими і консолідованими", - розповів Єнін.

Він уточнив, що Кабінетом Міністрів України визначено розмір такої допомоги у вигляді двократної суми добових витрат у країні. У Лівані це 78 доларів США.

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Як повідомлялося, серія потужних вибухів пролунала 4 серпня в портовій зоні Бейрута. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибиті шибки і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн аміачної селітри, що зберігалася на складі і конфіскована митними службами шість років тому.

Станом на 12 серпня кількість загиблих в результаті серії вибухів у Бейруті досягла 171 осіб. Понад 6 тис. мають травми, 300 тис. залишилися без даху над головою.