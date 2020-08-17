Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, - Держприкордонслужба України

У Державній прикордонній службі України заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Прикордонники роблять все можливе, щоб не допустити будь-яких провокацій на ділянці кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому він додав, що зараз провокацій на кордоні не зафіксовано.

"Зараз усі пункти пропуску функціонування, середній пасажиропотік за добу становить близько 3 тисяч осіб і на в'їзд і на виїзд", - повідомив Демченко.

Він також повідомив, що зараз проходить прикордонна операція на цій ділянці кордону, яка почалася в середині липня.

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Він розповів, що спецоперація планова, проходить щорічно, однак особливості ситуації, що склалася сьогодні в Білорусі, - враховуються.

"В цей час ми не спостерігаємо, щоб на білоруському кордоні були нестандартні ситуації. У нас постійно відбувається взаємний обмін інформацією з білоруською стороною", - сказав Демченко.

Він додав, що відомства співпрацюють на всіх рівнях.