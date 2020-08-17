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Новини Революція в Білорусі
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Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, - Держприкордонслужба України

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, - Держприкордонслужба України

У Державній прикордонній службі України заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Прикордонники роблять все можливе, щоб не допустити будь-яких провокацій на ділянці кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому він додав, що зараз провокацій на кордоні не зафіксовано.

"Зараз усі пункти пропуску функціонування, середній пасажиропотік за добу становить близько 3 тисяч осіб і на в'їзд і на виїзд", - повідомив Демченко.

Він також повідомив, що зараз проходить прикордонна операція на цій ділянці кордону, яка почалася в середині липня.

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Він розповів, що спецоперація планова, проходить щорічно, однак особливості ситуації, що склалася сьогодні в Білорусі, - враховуються.

"В цей час ми не спостерігаємо, щоб на білоруському кордоні були нестандартні ситуації. У нас постійно відбувається взаємний обмін інформацією з білоруською стороною", - сказав Демченко.

Він додав, що відомства співпрацюють на всіх рівнях.

Автор: 

Білорусь (7987) Держприкордонслужба ДПСУ (6210) Демченко Андрій (366)


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Напоминает анекдот про пожарного - "Но как пожар - хоть увольняйся"
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17.08.2020 16:40 Відповісти
Типа кацапы пойдут в наступление без объявления войны?
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17.08.2020 16:40 Відповісти
Точно ? Гиркин второй раз незабежит как в 2014 ?
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17.08.2020 16:41 Відповісти
тут скорее тема за беженцев рассматривается
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17.08.2020 16:42 Відповісти
Ога...так все і контролюєте.
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17.08.2020 16:42 Відповісти
Ни о чём. Контролируется,пока не перестанет контролироваться. Как везде и во всех сферах этот процесс происходит помимо воли зелеублюдков.
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17.08.2020 16:46 Відповісти
Да не парьтесь вы.
Литва открыла границу для беженцев из Белорусии.
Уже если и побегут, то скорее всего туда...
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17.08.2020 16:51 Відповісти
Быренько заминировать всю границу ****! Хлынут кацапы не остановим! поможи боженька!
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17.08.2020 17:21 Відповісти
хірнею кічаться,а те,що вата вже почала гібридну війну проти народу Білорусії,ані слова.Де контрозвідка?Адже треба бити сполох на весь світ і всією спільнотою проти ватної повзучої потвори....Ось першіі ознаки цьому-,,Собеседник издания рассказал, что он ехал из Пскова в Петербург, а навстречу ему двигались «Уралы» и Hummer. Всего за четыре часа он встретил около 30-40 таких автомобилей. Все машины, по словам очевидца, были без номеров, часть из них - «военного цвета», а часть - «как у ОМОНа». «Думаю, едут к границе с Белоруссией», - предположил он'.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
 
 