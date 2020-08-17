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Новини Революція в Білорусі
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МЗС України викликає посла в Білорусі до Києва для консультацій: "Ми жорстко захищатимемо свої національні інтереси"

МЗС України викликає посла в Білорусі до Києва для консультацій:

Міністерство закордонних справ України вперше в історії викликає посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", - йдеться в заяві Кулеби.

Міністр нагадав, що минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих "вагнерівців" у Росію, незважаючи на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні.

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"Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі. Якісно нові загрози, як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії і ОДКБ до врегулювання ситуації в Білорусі. Сукупність зазначених фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах", - пояснив Кулеба.

Він запевнив, що Україна буде жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі.

"Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в зв'язку із загостренням ситуації з безпекою в Білорусі, МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок в цю країну. Тим, хто вже перебуває в Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян", - зазначив глава МЗС України.

Також читайте: Офіційні результати виборів президента РБ не викликають довіри в білоруському суспільстві, - МЗС України

У міністерстві пояснили, що виклик посла на консультації до столиці - одна з форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою або недружніми діями іноземної держави, в якій цей посол акредитований.

Автор: 

Білорусь (7987) МЗС (4207) посол (1113) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+21
Это кто будет комментировать, Кулеба, Ермак, Зеленский?

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=-%5dC%2CP-R Євген Шевченко з https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=-%5dC%2CP-R Володимиром Зеленським

Государственная измена главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака!
Все вы слышали о задержании в Беларуси группы ЧВК «Вагнер», но мало кому известно, почему они там оказались и каков был конечный пункт назначения.
На самом деле это была длительная и тщательно спланированная операция контрразведки СБУ. Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле.

Каждый из боевиков прошёл видеоинтервью, в котором детально рассказал о своём боевом опыте, приобретённом в Украине - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чём не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=*NK-R #Мамедов - стоит заметить, весьма достойный, опытный прокурор.

После набора группы «вагнеровцам» купили билеты на рейсовый самолёт из Минска (с пересадкой в Стамбуле). На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников.
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17.08.2020 16:55 Відповісти
+21
За день до планируемого ареста заместитель председателя https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=kK-R Служба безпеки України Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак.
После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течении четырёх дней должен был состояться большой обмен пленными.

Но отменить операцию было уже невозможно - «вагнеровцы» ехали в автобусе на Минск. конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться Президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наёмников из Минска на четыре дня.
По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объёме получили информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы всё не выглядело столь уж очевидным, они «слили» эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ.
А большой обмен, которым Ермак аргументировал Президента, так и не состоялся.
Таким образом долгая, уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса Президента Украины, который является агентом российских спецслужб, но https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZUPEnDFnFjS-1l6UWD1jBt56KO4VrqVF3uRVfVGqxL9NV7HJx_MX5mvJg8VUJW6GPuGbueG2x-i3XCEg8EB944qyKGeRa3IWX_8UUCejXC_Ve8iMkzZMoirzgi6949wXrk&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський об том, кажется, до сих пор не в курсе?..
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17.08.2020 16:56 Відповісти
+14
а чого не викликає посла Луки для втику за "Украина стоит на коленях"???
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17.08.2020 16:52 Відповісти
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"За двумя зайцами" смотрели?) Все тоже самое, только в чуть больших размерах) Это не первая такая операция)
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17.08.2020 21:16 Відповісти
Это перепечатка статьи Коца, сливного бачка ГРУ РФ, из Комсомольской правды. Порохоботы не первый раз работают согласованно с руссоСМИ. Цель - снять Ермака, Русским не нравится идея Ермака, чтобы народ Донбасса представляли переселенцы на подконтрольную территорию. Статью уже дотошно обсосали, но тупым порохоботам в методичке не написали. Вагнеровцы заселились в санаторий за 19 часов до вроде того, что опоздают, хотя за 19 часов могли бы и пешком дойти.
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17.08.2020 20:19 Відповісти
Соратник Семенченко порохобот?
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17.08.2020 20:27 Відповісти
Нет, Алла, порохобот - вы. Днями и ночами тут строчите
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18.08.2020 07:44 Відповісти
Два тела обвиняют порохоботов в распространении фейка.
Но фейк вбросил соратник Семенченко Шевченко.
Он порохобот?
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18.08.2020 08:57 Відповісти
Це вже з добрий тиждень відомо: на момент оприлюдненння вагнерівці ще були у Мінську.
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18.08.2020 01:28 Відповісти
похоже на новую сказочку от старого фейкомёта.
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17.08.2020 16:56 Відповісти
что его выдало ?
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17.08.2020 17:01 Відповісти
Его друг и соратник ( бывший ? ) Гришин такую историю, компроментирующую Зе и Ермака, точно не рассказал бы. А этот время от времени их критикует.
Может все-таки правда? Пусть комментируют должностные лица.
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17.08.2020 17:01 Відповісти
МЗС України викликає посла в Білорусі до Києва для консультацій: "Ми жорстко захищатимемо свої національні інтереси" - Цензор.НЕТ 6292
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Цікавий коментар Романа Бурко.
Аваков плете такі круті інтриги, ще й СБУ-Баканова приплітає...
СБУшники вже спростовували басні Геращенка про замах на Авакова.
Якщо вони ще й тут брешуть, то вже геть неадекватні. Такі ж як пуйло.
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17.08.2020 19:17 Відповісти
Якщо Аваков підсидить єрмака, це буде дуже добре.
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17.08.2020 19:54 Відповісти
Тобто всі звинувачення вагнеровців базуються на їх власних словах...Жодних інших свідчень,відеоматеріалів і показів нема...Завтра вони відмовляться,скажуть що наговорили на себе,набиваючи ціну і СБУ залишиться з відкритим дзьобом...Жоден незаангажований суд цих "російських ублюдків" не посадить...А так все правильно,проглядується вже чіткий стиль роботи нашої Служби безпеки - провокативність...Поставити блюдце з медом і ловити на нього бджіл...
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17.08.2020 17:07 Відповісти
?
Звідки ви знаєте що саме є в СБУ на них?
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17.08.2020 17:10 Відповісти
Они (ЧВК "Вагнер") говорят, что заполняли анкету и отсылали по интернету своему командиру.
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18.08.2020 10:35 Відповісти
И ?
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18.08.2020 10:37 Відповісти
Анкет было 150, отобрали 33 боевика. Как-то не логично, правильнее было бы всех 150 захватить.
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18.08.2020 10:42 Відповісти
Сразу говорили, что остальных ищут. Но потом подключилась РФ и, вполне возможно, беларуская власть просто перестала озвучивать информацию о других деталях этой истории.
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18.08.2020 10:48 Відповісти
Из 150 человек пригласили в Минск только 33. Да и эта история с Ермаком выглядит не правдоподобно. Не мог там Ермак находится во время доклада спецслужб по существу. На совещании по безопасности пожалуйста, по существу агентурной работы нет.
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18.08.2020 10:56 Відповісти
Эта история для меня сомнительна. Но в то, что спецслужбы, силовики отчитываются перед Ермаком лично, даже без присутствия Зеленского, я верю.
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18.08.2020 11:10 Відповісти
Я не верю, что его посвящают в оперативную работу. По поручениям, которые возможно даёт Ермак, вполне возможно. А что говорят спецслужбы противника.
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18.08.2020 11:25 Відповісти
"А что говорят спецслужбы противника."

Если это вопрос, то я не знаю на него ответ.
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18.08.2020 11:28 Відповісти
Жаль.
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18.08.2020 11:57 Відповісти
Появился мотив в истории с 33 террористами. Очевидно историю затеяли в расчёте на не выдачу террористов Украине. Тогда можно будет дискредитировать Минск как площадку переговоров по ЛДНР. Пока найдут новую площадку, пока составят новую повестку, а можно с отсутствием Минска переименовать договор с изменением текста по сути. Во всяком случае депутаты Рады уже предлагают Стокгольм, но представители ЛДНР туда не въездные, и их там могут арестовать. Значит будут вести разговор о другой площадке. А либо шах помрет, либо ишак сдохнет. "Европейская солидарность" уже воспользовалась случаем для дискредитации Ермака.
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20.08.2020 10:50 Відповісти
"Очевидно историю затеяли в расчёте на не выдачу террористов Украине."
Возможно. Это выгодно для россии.
Но то, что в Украине эту историю начали разгонять люди, близкие к Авакову, вызывает вопрос, с какой именно главной целью это делается.
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20.08.2020 10:56 Відповісти
Интриги всегда затевают для получения власти или денег, или для того и другого вместе. Мне прислали из Минска, на WhatsApp, интервью Прилепина, где он, так не явно делает намёки, что ФСБ тоже была в теме.
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20.08.2020 13:28 Відповісти
В чем именно в теме?
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20.08.2020 13:56 Відповісти
Интервью удалил недели две назад, точно воспроизвести не смогу. Но речь шла о том, что после задержания террористов у ФСБ не было позиции по ним и долго не докладывали пу, так как пытались выяснить шансы продолжения операции.
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20.08.2020 16:43 Відповісти
Каки консультасы? Бутилка Молотоф из окна по муссорам!!
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Від цієї імпотентної влади такі слова як "жорстко", "мощно" - викликають лише іронічну посмішку. Ще після погроз Кадирова памперси бубі не відіпрали🙂
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17.08.2020 17:11 Відповісти
Это потому, что он булочку чмом обозвал. До того его все устраивало
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17.08.2020 17:11 Відповісти
булочку чмом обозвал

**********
Хлібо-булочний комбінат за такі слова затаскає його по судах.
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17.08.2020 17:44 Відповісти
На шаг.. на шаг... позади. Все правильно но все время опаздываем с решением. Понятно что ситуация неординарная, но все равно нужно делать все чуть быстрее, а не плестись в хвосте событий.
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17.08.2020 17:13 Відповісти
А вы Шо, раньше не знали, что лука подстилка *****?!
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17.08.2020 17:20 Відповісти
И каким образом "..жестко защищать свои национальные интересы"?! Вызыванием посла?
Ну вызвали...они той нотой жопу вытерли и все!
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17.08.2020 17:29 Відповісти
Інші країни хочуть вести мирні переговори з Лукою за допомогою своїх послів, а Зеля просто ідіот.
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17.08.2020 17:30 Відповісти
https://www.google.it/search?q=Bielorussia:%20mICHEL%20CONVOCA%20VETRICE%20ue%20STRAORDINARIO&id_event=5f3a9ca068ed03880676ba4e#r
КТО ТЕБЕ ТАКОЕ НАВРАЛ - МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ? Завтра срочно собирается верхушка ЕС для наложение санкций на лукаша, заявляют, что беларусский народ имеет право выбора. Настаивают на демократических перевыборах. Настроены довольно воинственно против преступлений режима луки против народа!
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17.08.2020 18:08 Відповісти
ішак з кулєбою можуть жостко тільки стоять на колінах перед хйлом.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
Звиняйте нас за этого тронувшегося недоумка. Надеюсь вскорости сковырнем этого мудака.
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17.08.2020 17:34 Відповісти
У людей лучше спроси что они делают там на этом сейшене
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17.08.2020 17:36 Відповісти
Ну хоть что то, Кулеба производит положительное впечатление в этом Зеленом зоопарке...
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17.08.2020 17:43 Відповісти
А другим пороботам это не понравилось. Почитайте комменты.

Я вообще сомневаюсь, что эти людишки - украинцы.
Злобные, ненавистные созданья, при этом распространяющие руссо-фашистские фейки.
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18.08.2020 07:51 Відповісти
Значит Украина признает Лукашенко президентом если будет говорить с его послом.
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17.08.2020 17:46 Відповісти
С каким его послом? Ты читать умеешь?
Читай: "...вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев..."Источник: https://censor.net/n3214258
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17.08.2020 18:02 Відповісти
Ні, пан натякає, що ЗЕвіслюк й досі офіційно не визначився щодо лігітимності Лукашенка! "Захід" вже заявив, що не визнає перемогу Луки - наш "ВялікійПупсЗЕмлі" й досі соплі жує!
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17.08.2020 19:23 Відповісти
Пан ничего не натякає. Он четко пишит о после Лукашенко.
А натякать пусть будет жене, если она у него есть.
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17.08.2020 21:02 Відповісти
А це значить те,що наш МІД,( доволі дивно,до речі), адекватно відреагував на все це бл#дство,що зараз відбувається на теренах білоруської рср.Ну так Світлана Георгіївна,вибраний президент республіки Білорусь,ще не призначила нового міністра закордонних справ. Тому і викликали нині призначеного. Уразумєл,пєтрушенко?
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17.08.2020 18:16 Відповісти
У наших как всегда запоздавшая реакция,своего мнения нет. Сначала смо рят как Запад отреагирует,а потом и сами просыпаются.
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17.08.2020 17:46 Відповісти
Запад тоже первые дни молчал. Оказывается, всё перепроверили!
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17.08.2020 18:10 Відповісти
А слідуючим кроком повинно бути запровадження візового режиму з білоруською рср. РСР- це,якщо хто не в курсі -радянська соціалістична республіка. Ну і суттєве збільшення наших військ на кордоні з цією країною.
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17.08.2020 18:03 Відповісти
Жестко , это как? А-та-та ему? Бацька показал тебе своё отношение к Украине.... Выдал вагнеровцев расии, твою страну облил гав.ном в свои заявлениях. Как гарант отреагирует? Ножкой топнет?
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17.08.2020 18:24 Відповісти
Низзя топать, вдруг пехотинец Путина обидится и потребует извинений.
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17.08.2020 21:59 Відповісти
А надо войной пойти?
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18.08.2020 07:55 Відповісти
Это уже другая крайность.
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18.08.2020 11:13 Відповісти
Це добре,але цього мало... Вата вже почала,по суті, гібридну війну проти народу Білорусії, Перші мtтастази іхтамнєтов і зелених чоловічків,вєе пішли! .Де контрозвідка?Адже треба бити сполох на весь світ і всією спільнотою проти ватної повзучої потвори....Ось першіі ознаки цьому-,,Собеседник издания рассказал, что он ехал из Пскова в Петербург, а навстречу ему двигались «Уралы» и Hummer. Всего за четыре часа он встретил около 30-40 таких автомобилей. Все машины, по словам очевидца, были без номеров, часть из них - «военного цвета», а часть - «как у ОМОНа». «Думаю, едут к границе с Белоруссией», - предположил он'.
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17.08.2020 18:29 Відповісти
МИД все таки у нас есть.
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17.08.2020 18:45 Відповісти
Зе - гордая птЫца: пока не пнут - не полетит!
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17.08.2020 19:42 Відповісти
Причем низко, к дождю.
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Наконец-то зашевелились. Когда ЕС под жопу пнул
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17.08.2020 20:06 Відповісти
ты как папа - безумный склочный ыдыйот...
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17.08.2020 20:52 Відповісти
Как понимать действия аваковцев помогавших под Киевом штурмовать квартиру беларусского десидента???
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17.08.2020 22:36 Відповісти
я б еще и объявил пару дипломатов нон-грата
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17.08.2020 23:36 Відповісти
Коротко про події в Білорусі. Так ЗАВЖДИ і скрізі вмирали, вмирають і будуть вмирати диктатори і імперії. Вони живуть доти, поки їх має сили терпіти їх власний народ. Коли у народа зривається терпець і він всією своєю основною масою підіймається проти узурпаторського режиму - жоден диктатор і жодна імперія встояти проти цього спротиву не здібна. Справа в тому, що тиранія і її режим тримається на силі, страху і брехні. А коли основні маси народу повстають проти режиму тиранії, то сила, страх і брехня тиранії перестають бути гарантованими засобами влади і преретворюються в її протестні і знищувальні захоби народу. Іншими словами - хто йде проти свого народу з мечем, той і загине від меча свого нараду. Як би там не закінчилися події в Білорусі, а Батька там вже немає і НІКОЛИ вже не буде. Саме над цим сьгодні не спить останнє ху"ло в "рассєє". Чує і смокче свій нікчемний "кінець".
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18.08.2020 01:33 Відповісти
Заигрывание с диктаторскими режимама, г-н Кулеба, ни к чему хорошему не приводит. О вас, т.е. об МИД Украины, вытерли ноги....А вы, совместно с т.н. президентом, жуёте сопли.
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18.08.2020 08:30 Відповісти
судячи АЖ З ТАКОЇ реакції на відмову ЛУКАШа видати найманих чекістів, то казки про те, що це все була одна спец. операція СБУ (провальна), вже не виглядають такими і казками... ТОМУ З БРАТАМИ-ДЬЄРМАКАМИ ПОТРІБНО КІНЧАТИ!!!!
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18.08.2020 10:03 Відповісти
"... ну и что, што разорвалось -- лишь бьі не бьіло войньі..."
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18.08.2020 10:42 Відповісти
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