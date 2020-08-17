МЗС України викликає посла в Білорусі до Києва для консультацій: "Ми жорстко захищатимемо свої національні інтереси"
Міністерство закордонних справ України вперше в історії викликає посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", - йдеться в заяві Кулеби.
Міністр нагадав, що минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих "вагнерівців" у Росію, незважаючи на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні.
"Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі. Якісно нові загрози, як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії і ОДКБ до врегулювання ситуації в Білорусі. Сукупність зазначених фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах", - пояснив Кулеба.
Він запевнив, що Україна буде жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі.
"Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в зв'язку із загостренням ситуації з безпекою в Білорусі, МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок в цю країну. Тим, хто вже перебуває в Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян", - зазначив глава МЗС України.
У міністерстві пояснили, що виклик посла на консультації до столиці - одна з форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою або недружніми діями іноземної держави, в якій цей посол акредитований.
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Но фейк вбросил соратник Семенченко Шевченко.
Он порохобот?
Может все-таки правда? Пусть комментируют должностные лица.
Аваков плете такі круті інтриги, ще й СБУ-Баканова приплітає...
СБУшники вже спростовували басні Геращенка про замах на Авакова.
Якщо вони ще й тут брешуть, то вже геть неадекватні. Такі ж як пуйло.
Звідки ви знаєте що саме є в СБУ на них?
Если это вопрос, то я не знаю на него ответ.
Возможно. Это выгодно для россии.
Но то, что в Украине эту историю начали разгонять люди, близкие к Авакову, вызывает вопрос, с какой именно главной целью это делается.
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Хлібо-булочний комбінат за такі слова затаскає його по судах.
Ну вызвали...они той нотой жопу вытерли и все!
КТО ТЕБЕ ТАКОЕ НАВРАЛ - МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ? Завтра срочно собирается верхушка ЕС для наложение санкций на лукаша, заявляют, что беларусский народ имеет право выбора. Настаивают на демократических перевыборах. Настроены довольно воинственно против преступлений режима луки против народа!
Я вообще сомневаюсь, что эти людишки - украинцы.
Злобные, ненавистные созданья, при этом распространяющие руссо-фашистские фейки.
Читай: "...вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев..."Источник: https://censor.net/n3214258
А натякать пусть будет жене, если она у него есть.