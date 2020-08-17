Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає, що втручання в білоруську ситуацію - не в інтересах Росії, а найкращий вихід з білоруської кризи - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів.
"Євросоюз готовий до дій і за найгіршого сценарію. Думаю, Росії потрібно розуміти, що втручання не в її довгострокових інтересах. Протести в Білорусі не проти Росії, а проти конкретної особи. Найкращий сценарій - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів з рівними можливостями для всіх кандидатів", - сказав Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На його думку, в Білорусі має з'явитися нова Центральна виборча комісія, до складу якої ввійдуть і представники нинішньої влади, спостерігачі з різних країн.
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Глава МЗС Латвії також розповів про порядок денний на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Латвії щодо ситуації в Білорусі, яке пройде в понеділок. "Перше, звичайно - актуальна ситуація, я розповім про те, що було на Раді ЄС. Друге - підтримка громадянського суспільства. Третє питання - політичний притулок в разі погіршення ситуації в Білорусі, чого, сподіваюся, не станеться", - сказав міністр. Під сприянням громадянському суспільству передбачається юридична та інформаційна підтримка.
Як відомо,9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіиановська - 10,1%.
У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.
Учасниця президентської кампанії Світлана Тіхановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у майбутні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.
Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна "заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм".
Лукашенко, зі свого боку, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.
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Только если Лукашенко не будет, и всей его администрации.
Лучший вариант - Тихановская получает в.о. президента и устраивает перевыборы...
Лигимитизировать Тихановскую как президента без перевыборов тоже не вариант - она вполне может быть прокремлёвской. Ну или её склонят на это дело.
Есть шанс что появится у беларусов ещё кто-то. И он выиграет.
Но в любом случае - это сами беларусы должны решать что им лучше, и чего они хотят в будущем...
-Хто ж тебе Лука, за язик тягне з підказкою самого реалістичного та блискавичного шляху подолання кризи?
Ахендовського випишить!!
🤣🤣
і гроші знаходяться там, де треба, а не "ходять за поцієнтом"
Белорусь большая.
Повторные выборы бессмысленны, вот тут Лукашенко прав. Его садить и судить надо! Но кто же это сделает? Никто.
Поэтому, я вижу только 1 вариант - массовые забастовки и протесты по всей Беларуси вынудят его уйти самостоятельно.
Хоча Білорусь велика - ліси, поля, кілька ще працюючих заводів. Якщо продавати все олігархам і пиляти частинами - можна років з 10 спускатися до дна. Нє, я не сперечаюсь - обманювати народ погано, особливо президенту. А перспективи крім в калюжу сісти які?