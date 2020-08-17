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Новини Революція в Білорусі
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Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає, що втручання в білоруську ситуацію - не в інтересах Росії, а найкращий вихід з білоруської кризи - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів.

"Євросоюз готовий до дій і за найгіршого сценарію. Думаю, Росії потрібно розуміти, що втручання не в її довгострокових інтересах. Протести в Білорусі не проти Росії, а проти конкретної особи. Найкращий сценарій - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів з рівними можливостями для всіх кандидатів", - сказав Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На його думку, в Білорусі має з'явитися нова Центральна виборча комісія, до складу якої ввійдуть і представники нинішньої влади, спостерігачі з різних країн.

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Глава МЗС Латвії також розповів про порядок денний на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Латвії щодо ситуації в Білорусі, яке пройде в понеділок. "Перше, звичайно - актуальна ситуація, я розповім про те, що було на Раді ЄС. Друге - підтримка громадянського суспільства. Третє питання - політичний притулок в разі погіршення ситуації в Білорусі, чого, сподіваюся, не станеться", - сказав міністр. Під сприянням громадянському суспільству передбачається юридична та інформаційна підтримка.

Як відомо,9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіиановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

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Учасниця президентської кампанії Світлана Тіхановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у майбутні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна "заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм".

Лукашенко, зі свого боку, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Білорусь (7987) вибори (6727) Латвія (1373) Рінкевичс Едгарс (178)


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Топ коментарі
+5
Пока мы наращиваем протестную массу,МТЗ стоит,Беларуськалий полностью остановился.Нафтан и мозырьский НПЗ на подходе,лишим их для начала валюты.А на потом у белорусов есть план.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
+5
Они только заикнуться об этом, у них сразу Витебская народная республика возникнет
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17.08.2020 17:43 Відповісти
+4
Надо луку мудищева замочить сначала. Он сказал,что пока не сдохнет-никаких выборов.
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17.08.2020 17:04 Відповісти
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Лукашенко не может принимать участия в повторных выборах поскольку ему вообще надо предъявить подозрение в преступлении.
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17.08.2020 17:13 Відповісти
теперь вопрос в том,кто завалит луку
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17.08.2020 16:58 Відповісти
У него уже два инсульта за время протестов. Он пока справляется сам.
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17.08.2020 17:01 Відповісти
Сам? С танками НАТО на границе Беларуси? Или с мокшанскими военными базами в самой Беларуси?
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17.08.2020 17:14 Відповісти
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Это будет ошибка.
Только если Лукашенко не будет, и всей его администрации.
Лучший вариант - Тихановская получает в.о. президента и устраивает перевыборы...
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17.08.2020 16:53 Відповісти
А где уверенность что она их устроить? Наш Ослик тоже много чего говорил. Например "Если я нарушу закон я уйду!"
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17.08.2020 16:56 Відповісти
Нету уверенности. Но а какой другой вариант? Оставлять колхозника, ещё на пол года - это провал. Он за это время уничтожит всё и вся.
Лигимитизировать Тихановскую как президента без перевыборов тоже не вариант - она вполне может быть прокремлёвской. Ну или её склонят на это дело.
Есть шанс что появится у беларусов ещё кто-то. И он выиграет.
Но в любом случае - это сами беларусы должны решать что им лучше, и чего они хотят в будущем...
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17.08.2020 17:10 Відповісти
кращий варіант - загальні перевибори: дивсь мій комент нижче.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
На основании чего получает? Пересчет уже вряд ли сделаешь. Поэтому, может лучше парламент возьмет на себя роль организатора выборов
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17.08.2020 17:10 Відповісти
парламент под колхозником - ничего не даст...
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17.08.2020 17:36 Відповісти
Если лукашенка отстранить от власти. Кто у них там следующий должен быть? У нас - спикер парламента
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17.08.2020 17:41 Відповісти
у нас нету и не было такой монолитности системы...
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17.08.2020 18:41 Відповісти
поки не буде інший результат?
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17.08.2020 16:53 Відповісти
Лукашенко не против, кстати. Только с одним условием, так и сказал, мол только через мой труп. Люди разные, у всех свои хотелки. Нужно стараться идти людям на встречу.
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17.08.2020 16:56 Відповісти
А если опять выберут Бацку?
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17.08.2020 16:56 Відповісти
а кого ж іще?
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17.08.2020 16:57 Відповісти
нет. Но,кстати, Тихоновская обещала провести выборы через 6 месяцев. И если бы лука не начал свои кровавые делишки, глядишь бы и вернулся через полгодика. А сейчас только суд и тюрьма его ждёт.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"- Лукашенко
-Хто ж тебе Лука, за язик тягне з підказкою самого реалістичного та блискавичного шляху подолання кризи?
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17.08.2020 18:29 Відповісти
Чого він не каже, що повторні позачергові вибори потрібні не лише преЗЕдента, а й всього складу Нацональних зборів? І палати Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, і Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу?
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17.08.2020 16:58 Відповісти
Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
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17.08.2020 16:59 Відповісти
Кремлёвские считают Беларусь своей деревенькой, и беларусы этому пока что не противятся. Лучший сценарий - это вступление в ЕС и НАТО.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
Они только заикнуться об этом, у них сразу Витебская народная республика возникнет
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17.08.2020 17:43 Відповісти
Чего бояться белфюреру если он утверждает, что за него проголосовало 80%? Если это правда, то и повторно проголосует 80%. Или оно дзюрит от страха, чмо колхозное??
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17.08.2020 17:03 Відповісти
Надо луку мудищева замочить сначала. Он сказал,что пока не сдохнет-никаких выборов.
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17.08.2020 17:04 Відповісти
В це хтось вірить при Лукі??
Ахендовського випишить!!
🤣🤣
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17.08.2020 17:06 Відповісти
о, неолиберальные крысы закопошились.
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17.08.2020 17:06 Відповісти
щас туда яйценюхи полезут
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17.08.2020 17:07 Відповісти
З новою ЦВК і тотальним контролем міжнародних спостерігачів - лука, якщо він і буде серед кандидатів на повторних виборах - тепер вже не отримає необхідної для перемоги підтримки виборців Білорусі. Багато він напаскудив зі своїм фальшуванням, кров на руках та й набрид він білорусам за 26-ть років своєї каденції.
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17.08.2020 17:07 Відповісти
він набрид, але освіту, медицину не урекав, санітарно- епідеміологічну службу не ліквідував,

і гроші знаходяться там, де треба, а не "ходять за поцієнтом"
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17.08.2020 17:11 Відповісти
Але білоруси ще не знають, що таке ухекати все, і увідкриту обкрадати своїх громадян. Тобто, у них боротьба за краще, а не за гірше. Так усі - ніхто за гірше боротьбу не веде. То все зрозуміло. Так а хто до кращого то поведе? Лукашенко ж усіх кандидатів прибрав. Так як нікого нема - воно само підеться до гіршого. Покотиться під гірку. Клоуни причепляться, біси, олігархи, пройдисвіти - і покотиться тільки так. Не встигне ніхто зупинити.
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17.08.2020 20:26 Відповісти
Вероятно - ДА !!! при условии что Лукашенко свою кандидатуру не будет выставлять. Сколько можно лет править.. ну это ж не наследственная монархия ( хотя там Коля в роли цесаревича) Тоже самое в свое время нужно было сделать "овощу" после Майдана, сказать что передает власть Раде и та назначает внеочередные выборы президента, и Янукович свою кандидатуру не выдвигает. И все бы мирно разрешилось. А уж кто бы в результате победил на выборах.. то дело такое, как народ бы решил. Но они ж с-уки без власти как наркоман без наркотиков. ( на данный момент самым мудрым из "вечных" и несменяемых оказался Назарбаев, отошел в тень и остался уважаемым человеком у остальных духа не хватает или ума.)
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Это для всех и всегда лучший выбор, особенно для США. Вот как только Китай наймет пару тысяч демонстрантов после выборов, чтоб бутылками покидались, так сразу и перевыборы, каждую неделю.
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17.08.2020 17:10 Відповісти
не будет никаких повторных выборов. Или новые выборы без Лукашенко, или Лукашенко forever
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17.08.2020 17:10 Відповісти
Докажи.
Белорусь большая.
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17.08.2020 17:22 Відповісти
Головне- не повторювати Наших помилок!!))
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17.08.2020 17:16 Відповісти
Та да, не гоните поганой метлой сывочолых!
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Вот будет шок, если снова изберут Лукашенко.
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17.08.2020 17:20 Відповісти
Ну нарисует он себе уже 85%, или 60%, что дальше? Победа будет Лукашенко под его управлением 100%! Неужели не понятно еще?
Повторные выборы бессмысленны, вот тут Лукашенко прав. Его садить и судить надо! Но кто же это сделает? Никто.
Поэтому, я вижу только 1 вариант - массовые забастовки и протесты по всей Беларуси вынудят его уйти самостоятельно.
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17.08.2020 17:27 Відповісти
Нема в білорусів свого Бандери і Шухевича. Нема історичної постаті, з ім'ям якої є сенс піднімати людей. Нічого в тій Біларусі не буде. Приберуть Колгоспника, прийде інший щур
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17.08.2020 17:35 Відповісти
Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич - Цензор.НЕТ 406
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17.08.2020 18:25 Відповісти
Але білоруси ще не знають, що таке ухекати все, і увідкриту обкрадати своїх громадян. Тобто, у них боротьба за краще, а не за гірше. Так усі - ніхто за гірше боротьбу не веде. То все зрозуміло. Так а хто до кращого то поведе? Лукашенко ж усіх кандидатів прибрав. Так як нікого нема - воно само підеться до гіршого. Покотиться під гірку. Клоуни причепляться, біси, олігархи, пройдисвіти - і покотиться тільки так. Не встигне ніхто зупинити.

Хоча Білорусь велика - ліси, поля, кілька ще працюючих заводів. Якщо продавати все олігархам і пиляти частинами - можна років з 10 спускатися до дна. Нє, я не сперечаюсь - обманювати народ погано, особливо президенту. А перспективи крім в калюжу сісти які?
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17.08.2020 20:30 Відповісти
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