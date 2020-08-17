На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники

Під час вуличних протестів у Білорусі мінімум п'ять осіб було вбито і сім перебувало в критичному стані в реанімації.

Про це сказано в звіті освітньо-громадського об'єднання "Звяно", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що звіт присвячений порушенню прав мітингувальників у Білорусі в період з 7 по 14 серпня.

Волонтери "Звяна" виявили в мінських лікарнях 120 осіб і опитали 30 постраждалих, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Офіційно влада повідомила лише про одного загиблого в Мінську на Пушкінській - Олександра Тарайковського.

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За словами голови ради "Звяна" Тетяни Хацури-Яворської, 25-річному Олександру Вихору, який помер у Гомелі, було відмовлено в медичній допомозі.

З цього приводу, як і у випадку зі смертю Тарайковського, розслідування не проводилося і в судово-медичній експертизі причин смерті було відмовлено.

Також у правозахисників є свідчення людей, які були госпіталізовані зі зламаними ребрами, руками, травмами очниць і іншими травмами, які вимагають негайної медичної допомоги. Всі вони стверджують, що медична допомога була надана через 6-12 годин після травми, деякі - тільки після знепритомнення.

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