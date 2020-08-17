На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники
Під час вуличних протестів у Білорусі мінімум п'ять осіб було вбито і сім перебувало в критичному стані в реанімації.
Про це сказано в звіті освітньо-громадського об'єднання "Звяно", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначається, що звіт присвячений порушенню прав мітингувальників у Білорусі в період з 7 по 14 серпня.
Волонтери "Звяна" виявили в мінських лікарнях 120 осіб і опитали 30 постраждалих, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Офіційно влада повідомила лише про одного загиблого в Мінську на Пушкінській - Олександра Тарайковського.
За словами голови ради "Звяна" Тетяни Хацури-Яворської, 25-річному Олександру Вихору, який помер у Гомелі, було відмовлено в медичній допомозі.
З цього приводу, як і у випадку зі смертю Тарайковського, розслідування не проводилося і в судово-медичній експертизі причин смерті було відмовлено.
Також у правозахисників є свідчення людей, які були госпіталізовані зі зламаними ребрами, руками, травмами очниць і іншими травмами, які вимагають негайної медичної допомоги. Всі вони стверджують, що медична допомога була надана через 6-12 годин після травми, деякі - тільки після знепритомнення.
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І оце вусате барахло не посоромилось виходити до людей і питати що не так ?
У явний спосіб про такі навіть з Кучмою в 04му не дискутували. А він тоді зберігав силу. Я нее кажу вже про криваві події 14го. Не виключаю, що Саша https://censor.net/comments/locate/3214317/019214c7-799b-7208-943d-447cdce0e9b4 кінець кінцем.
Не до масок было.
И не до дистанции.
А антисептики не в счёт.
Є певні проблеми..))
А може й не має- один другого знає..
ХЗ..))