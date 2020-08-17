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Новини Революція в Білорусі
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На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники

На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники

Під час вуличних протестів у Білорусі мінімум п'ять осіб було вбито і сім перебувало в критичному стані в реанімації.

Про це сказано в звіті освітньо-громадського об'єднання "Звяно", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що звіт присвячений порушенню прав мітингувальників у Білорусі в період з 7 по 14 серпня.

Волонтери "Звяна" виявили в мінських лікарнях 120 осіб і опитали 30 постраждалих, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Офіційно влада повідомила лише про одного загиблого в Мінську на Пушкінській - Олександра Тарайковського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Була реальна підготовка до війни проти свого народу", - командир роти ППС Махнач про передвиборчу кампанію в Білорусі. ВIДЕО

За словами голови ради "Звяна" Тетяни Хацури-Яворської, 25-річному Олександру Вихору, який помер у Гомелі, було відмовлено в медичній допомозі.

З цього приводу, як і у випадку зі смертю Тарайковського, розслідування не проводилося і в судово-медичній експертизі причин смерті було відмовлено.

Також у правозахисників є свідчення людей, які були госпіталізовані зі зламаними ребрами, руками, травмами очниць і іншими травмами, які вимагають негайної медичної допомоги. Всі вони стверджують, що медична допомога була надана через 6-12 годин після травми, деякі - тільки після знепритомнення.

Також дивіться: Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7987) правозахисники (377)


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Топ коментарі
+19
Мінімум п'ять...
І оце вусате барахло не посоромилось виходити до людей і питати що не так ?
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17.08.2020 17:25 Відповісти
+17
Это еще тех 90++ пропавших без вести не нашли...
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17.08.2020 17:26 Відповісти
+12
Будет ситуация как у нас. Кого-то найдут по тюрьмам, кого-то по больницам, кто-то спрятался, а кто-то и реально погиб от рук карателей или титушек. И я думаю, что это еще не окончательные списки.
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17.08.2020 17:29 Відповісти
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Мінімум п'ять...
І оце вусате барахло не посоромилось виходити до людей і питати що не так ?
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17.08.2020 17:25 Відповісти
Око за око! Зуб за зуб! Лукашеску на гілляку!
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17.08.2020 17:28 Відповісти
це не нам вирішувати.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
https://censor.net/user/401818 а ты при чём там?
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17.08.2020 17:33 Відповісти
Попри все це, в Білорусі вже дискутують питання надання Лукашенку "гарантій безпеки".
У явний спосіб про такі навіть з Кучмою в 04му не дискутували. А він тоді зберігав силу. Я нее кажу вже про криваві події 14го. Не виключаю, що Саша https://censor.net/comments/locate/3214317/019214c7-799b-7208-943d-447cdce0e9b4 кінець кінцем.
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17.08.2020 23:46 Відповісти
Это еще тех 90++ пропавших без вести не нашли...
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17.08.2020 17:26 Відповісти
Вот-вот. Там до 100 трупов может оказаться.
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17.08.2020 17:28 Відповісти
Будет ситуация как у нас. Кого-то найдут по тюрьмам, кого-то по больницам, кто-то спрятался, а кто-то и реально погиб от рук карателей или титушек. И я думаю, что это еще не окончательные списки.
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17.08.2020 17:29 Відповісти
Всех умерших от коронавируса можно смело записывать в жертв тоталитарного режима.
Не до масок было.
И не до дистанции.
А антисептики не в счёт.
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17.08.2020 17:28 Відповісти
вірус доріс до розмірів кулі та дубинки ?
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17.08.2020 17:29 Відповісти
Ну Омерику этим не открыли ..Там с 1999 года убивают опонентов и их тела не найдены по сей день .С того времени существуют черные взводы МВД которые зачищают на нет опонентов
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17.08.2020 17:30 Відповісти
Какие пять? Посчитайте без вести пропавших. Сколько закопали.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
Вообще трудно спрогнозировать как все закончится ...Толку от забастовок и митингов они так 100 соберутся и 100 раз разойдутся а менты что б не палиться будут все фоткать снимать на видео ..Потом идентифицировать митингующих и акуратно их выстегивать по одному ,когда тот за хлебом пойдет ..и все
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17.08.2020 17:34 Відповісти
Білорусь-9.6 мільонів..
Є певні проблеми..))
А може й не має- один другого знає..
ХЗ..))
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17.08.2020 17:40 Відповісти
В Украине *********** постоянно нарушают закон: Все абсолютно воры, двое из них убийцы, двое предатели Родины. Нам этот институт власчти не нужен. Тем более народ не умеет делать импичмент ни убийцам ни предателям.
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17.08.2020 17:42 Відповісти
Яка різниця як зветься володар??))
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17.08.2020 17:45 Відповісти
Не треба 5 років чекати !
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17.08.2020 19:43 Відповісти
Не валанцёры "Звяны", а валанцёры "Звяна", калі ўжо так. Звяно - звяна (сярэдні род, родны склон)
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17.08.2020 17:41 Відповісти
На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1277
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17.08.2020 17:46 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/putin-mozhe-povtoriti-v-bilorusi-stsenarij-ukraini-ssha.htm Путін може повторити в Білорусі сценарій України - США | Світ | OBOZREVATEL
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17.08.2020 17:57 Відповісти
Пока в Беларуси действует смертная казнь, с батькой, пойманными силовиками и рашистскими кураторами можно очень быстро и радикально все решить. Европа это примет, что видно из случая с гением карпат. Кстати тысичи членов секуритатете и тотально членов их семей были благополучно и быстро наказаны и никто в европе и не пикнул.
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17.08.2020 18:11 Відповісти
п ффффффффффффффффффффф
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17.08.2020 20:08 Відповісти
пруфффф ?
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17.08.2020 20:11 Відповісти
выкинули в инстаграм списки адресов белоруских ментов и на второй день все стало тихо ...Но ..есть другие менты из соседнего госсударства а если раставить ярлыки над митингующими-фашизды .бендеровцы .майданутые то и Пригожин подтянется ..я вангую что белорусы байкотом ничего недобьются . лукашеску мусорам на зарплату у пуйла попросит а остальные впролете и потом еще просить будут его остаться на 10 срок ..ну пусть я ошибусь лучше ..наша свобода в Украине стоила нам 12 000 наших братьев и по сей день мы их теряем в войне с рф
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17.08.2020 20:11 Відповісти
за свободу надо платить, это классика
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18.08.2020 00:24 Відповісти
ясно, что Лукашенко убивает людей внесудебно
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17.08.2020 23:34 Відповісти
Згідно заонам прийнятих самим же Лукашенко, фальсифікація виборів є захопленням влади, а це вже смертний вирок. То ж, йому нем чого втрачати. Бо, згадають і замордованих опозиціонерів, і тих що по тюрмах сидять. Там на декілька смертних вироків буде.
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18.08.2020 10:53 Відповісти
 
 