ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА

Вищий антикорупційний суд повернув прокурорам клопотання про відсторонення голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка з посади.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСА, передають Українські Новини.

17 серпня відбулося засідання Вищої антикорупційного суду з розгляду клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації.

Суд розглянув клопотання та повернув його прокурору, оскільки воно було необґрунтованим і таким, що порушує вимоги статті 155 Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд визнав клопотання таким, що порушує вимоги кримінального процесуального закону.

Як повідомляли Українські Новини, ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні глави ДСА Холоднюку застави 1 млн гривень.

Холоднюк заперечує спілкування з главою Окружного суду Києва Вовком про проведення конкурсу на посади членів ВККС.