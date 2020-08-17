ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА
Вищий антикорупційний суд повернув прокурорам клопотання про відсторонення голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка з посади.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСА, передають Українські Новини.
17 серпня відбулося засідання Вищої антикорупційного суду з розгляду клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації.
Суд розглянув клопотання та повернув його прокурору, оскільки воно було необґрунтованим і таким, що порушує вимоги статті 155 Кримінального процесуального кодексу України.
Таким чином, Вищий антикорупційний суд визнав клопотання таким, що порушує вимоги кримінального процесуального закону.
Як повідомляли Українські Новини, ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні глави ДСА Холоднюку застави 1 млн гривень.
Холоднюк заперечує спілкування з главою Окружного суду Києва Вовком про проведення конкурсу на посади членів ВККС.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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. ХОТЬ ЧВЕРТЬ ПУНКТА ?!!!