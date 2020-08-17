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Новини
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ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА

ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА

Вищий антикорупційний суд повернув прокурорам клопотання про відсторонення голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка з посади.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСА, передають Українські Новини.

17 серпня відбулося засідання Вищої антикорупційного суду з розгляду клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації.

Суд розглянув клопотання та повернув його прокурору, оскільки воно було необґрунтованим і таким, що порушує вимоги статті 155 Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд визнав клопотання таким, що порушує вимоги кримінального процесуального закону.

Як повідомляли Українські Новини, ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні глави ДСА Холоднюку застави 1 млн гривень.

Холоднюк заперечує спілкування з главою Окружного суду Києва Вовком про проведення конкурсу на посади членів ВККС.

Антикорупційний суд ВАКС (2013) Холоднюк Зеновій (27)


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Топ коментарі
+4
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 6715
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17.08.2020 17:50 Відповісти
+3
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!! .
. ХОТЬ ЧВЕРТЬ ПУНКТА ?!!!
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17.08.2020 17:49 Відповісти
+3
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 7886ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 5160
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17.08.2020 18:02 Відповісти
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17.08.2020 17:42 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!! .
. ХОТЬ ЧВЕРТЬ ПУНКТА ?!!!
показати весь коментар
17.08.2020 17:49 Відповісти
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 7886ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 5160
показати весь коментар
17.08.2020 18:02 Відповісти
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 6715
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17.08.2020 17:50 Відповісти
Шах і мат! Наступний невинний -Вовк!
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17.08.2020 18:29 Відповісти
Я так зрозумів,що прокурори Венедиктової навіть клопотання не можуть скласти правильно.
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17.08.2020 18:44 Відповісти
Можуть, якщо хочуть...
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17.08.2020 18:54 Відповісти
Гнать за поребрик всех "судей".
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17.08.2020 19:35 Відповісти
Мафия своих не сдает.
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17.08.2020 20:44 Відповісти
 
 