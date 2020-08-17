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Новини Революція в Білорусі
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2 протестувальники загинули, 158 потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник

2 протестувальники загинули, 158 потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник

Глава МОЗ Білорусі Володимир Караник розповів, скільки затриманих учасників протесту з-за ґрат потрапили на лікарняні ліжка.

Про це він сказав медикам, які прийшли до будівлі Міністерства охорони здоров'я вимагати, щоб їх пустили до затриманих у центри ізоляції правопорушників (ЦІП) і ізолятори тимчасового тримання (ІТТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

За словами міністра, під час акцій протесту загинули дві людини, одна з них у Мінську. У лікарнях перебувають 158 осіб. У всіх стан стабільний, некритичний. На Окрестіна (в центрі ізоляції правопорушників. - Ред.) шість затриманих, яких оглядають медики.

Лікарі заявили, що вже сформували бригади, які готові оглядати затриманих прямо за ґратами. Караник відповідає, що медиків і так допускають у ЦІП і ІТТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники

Люди кричать міністру: "Ганьба!". Караник запитав, чи є питання, медики у відповідь закричали: "У відставку!". Міністр зазначив, що вимога неактуальна, бо зараз весь уряд у відставці.

Автор: 

Білорусь (7987) побиття (968) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+9
https://twitter.com/Asot1927 Денис

Уявіть, якщо б в Білорусі, хтось пожартував "А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, МЫ СМОЖЕМ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?".
Уявили ? І я не можу. А у нас ****** бидло ржало як довбойоби. Тупоголове стадо зебобів, їжте лайно ложками !!!



158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник - Цензор.НЕТ 7502
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17.08.2020 17:49 Відповісти
+2
...Це нагадує придушення бунту у колонії, не просто придушення, а придушення терором.
Це коли по-садистському «пресують» не тільки бунтарів, а всю «зону», щоб у подальшому ні у кого не виникала навіть думка про спротив адміністрації, щоб подібні думки викликали у в'язнів тваринний страх.
Це не законно ні в Україні, ні в Білорусі, ні в РФ, але подібна тактика активно практикується в пострадянських країнах (подекуди і у нас), щоб відбити у в'язнів бажання проявляти непокору.
Психологічний бік дій спецпризначенця при такому придушенні бунту у колонії можна зрозуміти (але, знову ж таки, не виправдати, бо це, повторюсь, як мінімум незаконно): перед ним засуджені злочинці, деякі із них небезпечні. В очах правоохоронця, що б'є «зека», той дегуманізований вироком суду. https://texty.org.ua/articles/101675/nelyudske-tavro-chomu-syly-pravoporyadku-stayut-po-zviryachomu-zhorstokymy-rozbyrayemo-na-prykladi-bilorusi/?src=main
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17.08.2020 17:52 Відповісти
+2
158 протестувальників після затримань потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник - Цензор.НЕТ 9597
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17.08.2020 17:55 Відповісти
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158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник

Так вирус же.
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17.08.2020 17:44 Відповісти
беларусскій ГУЛаг... як за приписами Хржановського, який нам зробить "Бабин яр"...
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
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17.08.2020 17:44 Відповісти
Стандартная травма.

158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник - Цензор.НЕТ 4803
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17.08.2020 17:44 Відповісти
пока беларусы так и не увидели разницы меж флешмобами и протестом...лукавый давно должен бороться за шконку у форточки на верхнем ярусе...
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17.08.2020 17:46 Відповісти
https://twitter.com/Asot1927 Денис

Уявіть, якщо б в Білорусі, хтось пожартував "А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, МЫ СМОЖЕМ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?".
Уявили ? І я не можу. А у нас ****** бидло ржало як довбойоби. Тупоголове стадо зебобів, їжте лайно ложками !!!



158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник - Цензор.НЕТ 7502
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17.08.2020 17:49 Відповісти
...Це нагадує придушення бунту у колонії, не просто придушення, а придушення терором.
Це коли по-садистському «пресують» не тільки бунтарів, а всю «зону», щоб у подальшому ні у кого не виникала навіть думка про спротив адміністрації, щоб подібні думки викликали у в'язнів тваринний страх.
Це не законно ні в Україні, ні в Білорусі, ні в РФ, але подібна тактика активно практикується в пострадянських країнах (подекуди і у нас), щоб відбити у в'язнів бажання проявляти непокору.
Психологічний бік дій спецпризначенця при такому придушенні бунту у колонії можна зрозуміти (але, знову ж таки, не виправдати, бо це, повторюсь, як мінімум незаконно): перед ним засуджені злочинці, деякі із них небезпечні. В очах правоохоронця, що б'є «зека», той дегуманізований вироком суду. https://texty.org.ua/articles/101675/nelyudske-tavro-chomu-syly-pravoporyadku-stayut-po-zviryachomu-zhorstokymy-rozbyrayemo-na-prykladi-bilorusi/?src=main
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17.08.2020 17:52 Відповісти
158 протестувальників після затримань потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник - Цензор.НЕТ 9597
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17.08.2020 17:55 Відповісти
Та да...
Это вам не демократическая Европа!
Там такого быть не может никогда.
Надавали по задницам.
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17.08.2020 18:04 Відповісти
Только там где правят деспоты возможно ГКЧП.
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17.08.2020 18:14 Відповісти
А скільки ще у тюрмах ? Тисячі. А скільки з них покалічено, скільки пропало без вісті ? У таргана лапи по плечі в крові. Він це знає , тому і психує і розуміє , що коли народ взнає ВСЮ правду , його просто розірвуть на шмаття.
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17.08.2020 18:33 Відповісти
А про 92 человека пропавших без вести ? Они ушли в партизаны?
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17.08.2020 19:08 Відповісти
Туда еще росгвардия не доехала, по сравнению с местные изнасиловики могут оказаться милейшими людьми
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17.08.2020 19:13 Відповісти
Скоро узнаем шо она уже там.
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17.08.2020 19:48 Відповісти
Это будет для них сказочным сафари
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17.08.2020 19:56 Відповісти
 
 