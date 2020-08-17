2 протестувальники загинули, 158 потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник

Глава МОЗ Білорусі Володимир Караник розповів, скільки затриманих учасників протесту з-за ґрат потрапили на лікарняні ліжка.

Про це він сказав медикам, які прийшли до будівлі Міністерства охорони здоров'я вимагати, щоб їх пустили до затриманих у центри ізоляції правопорушників (ЦІП) і ізолятори тимчасового тримання (ІТТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

За словами міністра, під час акцій протесту загинули дві людини, одна з них у Мінську. У лікарнях перебувають 158 осіб. У всіх стан стабільний, некритичний. На Окрестіна (в центрі ізоляції правопорушників. - Ред.) шість затриманих, яких оглядають медики.

Лікарі заявили, що вже сформували бригади, які готові оглядати затриманих прямо за ґратами. Караник відповідає, що медиків і так допускають у ЦІП і ІТТ.

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Люди кричать міністру: "Ганьба!". Караник запитав, чи є питання, медики у відповідь закричали: "У відставку!". Міністр зазначив, що вимога неактуальна, бо зараз весь уряд у відставці.