2 протестувальники загинули, 158 потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник
Глава МОЗ Білорусі Володимир Караник розповів, скільки затриманих учасників протесту з-за ґрат потрапили на лікарняні ліжка.
Про це він сказав медикам, які прийшли до будівлі Міністерства охорони здоров'я вимагати, щоб їх пустили до затриманих у центри ізоляції правопорушників (ЦІП) і ізолятори тимчасового тримання (ІТТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.
За словами міністра, під час акцій протесту загинули дві людини, одна з них у Мінську. У лікарнях перебувають 158 осіб. У всіх стан стабільний, некритичний. На Окрестіна (в центрі ізоляції правопорушників. - Ред.) шість затриманих, яких оглядають медики.
Лікарі заявили, що вже сформували бригади, які готові оглядати затриманих прямо за ґратами. Караник відповідає, що медиків і так допускають у ЦІП і ІТТ.
Люди кричать міністру: "Ганьба!". Караник запитав, чи є питання, медики у відповідь закричали: "У відставку!". Міністр зазначив, що вимога неактуальна, бо зараз весь уряд у відставці.
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Так вирус же.
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
Уявіть, якщо б в Білорусі, хтось пожартував "А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, МЫ СМОЖЕМ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?".
Уявили ? І я не можу. А у нас ****** бидло ржало як довбойоби. Тупоголове стадо зебобів, їжте лайно ложками !!!
Це коли по-садистському «пресують» не тільки бунтарів, а всю «зону», щоб у подальшому ні у кого не виникала навіть думка про спротив адміністрації, щоб подібні думки викликали у в'язнів тваринний страх.
Це не законно ні в Україні, ні в Білорусі, ні в РФ, але подібна тактика активно практикується в пострадянських країнах (подекуди і у нас), щоб відбити у в'язнів бажання проявляти непокору.
Психологічний бік дій спецпризначенця при такому придушенні бунту у колонії можна зрозуміти (але, знову ж таки, не виправдати, бо це, повторюсь, як мінімум незаконно): перед ним засуджені злочинці, деякі із них небезпечні. В очах правоохоронця, що б'є «зека», той дегуманізований вироком суду. https://texty.org.ua/articles/101675/nelyudske-tavro-chomu-syly-pravoporyadku-stayut-po-zviryachomu-zhorstokymy-rozbyrayemo-na-prykladi-bilorusi/?src=main
Это вам не демократическая Европа!
Там такого быть не может никогда.
Надавали по задницам.