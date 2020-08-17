Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС

Найманці Російської Федерації не порушували режим тиші на Донбасі від початку понеділка, однак продовжують порушення досягнутих домовленостей облаштуванням своїх позицій.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, бойові втрати серед особового складу Об'єднаних сил відсутні.

Водночас зазначається, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей, досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

"17 серпня українськими військовими виявлений один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка", - йдеться в повідомленні.

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