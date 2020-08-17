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Новини Операція Об'єднаних сил
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Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС

Найманці Російської Федерації не порушували режим тиші на Донбасі від початку понеділка, однак продовжують порушення досягнутих домовленостей облаштуванням своїх позицій.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, бойові втрати серед особового складу Об'єднаних сил відсутні.

Водночас зазначається, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей, досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

"17 серпня українськими військовими виявлений один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (29596) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
КАК ЭТО НАМ АУКНЕТЬСЯ ПОТОМ !!!!!!
.
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17.08.2020 17:51 Відповісти
+3
И к бабке не ходи , сразу после перемирия , потери с нашей стороны увеличатся в разы. Но Осел уже на примере умирающего морпеха открыто показал , что срать он хотел , что кто то должен за Украину умирать , по тому что оно тупое как осел.
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17.08.2020 18:32 Відповісти
+2
Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8984
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17.08.2020 17:50 Відповісти
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Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8984
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17.08.2020 17:50 Відповісти
КАК ЭТО НАМ АУКНЕТЬСЯ ПОТОМ !!!!!!
.
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17.08.2020 17:51 Відповісти
И к бабке не ходи , сразу после перемирия , потери с нашей стороны увеличатся в разы. Но Осел уже на примере умирающего морпеха открыто показал , что срать он хотел , что кто то должен за Украину умирать , по тому что оно тупое как осел.
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17.08.2020 18:32 Відповісти
Что вы прикопались к Зеле? Где те генералы и другой командный состав которые должны были создать нормальные условия для эвакуации? Если бы не видео этой провальной операции, то нам бы так и лили воду в уши.
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17.08.2020 18:41 Відповісти
Ооо ослиный жополиз на рисовался , ну так чувак если у тебя проблемы с памятью , то специально тебе напонинаю , что тупорылая Ослина которую ты Зебилом называешь , трендела , что оно лично берет ситуацию под свой контроль и отдал приказ не хрена не делать ,потому что боялся сорвать перемирие , бо ему таким как ты надо было показать что он хоть чего то перед выборами добился , а то все остальное даже не отстой-полнейший тредец .
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17.08.2020 21:51 Відповісти
Только ослов не надо обижать! Они, уж точно - не лохи...
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17.08.2020 21:24 Відповісти
самое время зачистить границу, пока кацы в РБ ихтамнетят
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17.08.2020 17:51 Відповісти
Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7322
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17.08.2020 18:04 Відповісти
А я бы с удовольствием посмотрел реалити шоу с Ослом в главной роли : 15 лет строгача , за тупость и гос измену .
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17.08.2020 21:53 Відповісти
Самая работа теперь для наших снайперов: валить ублюдков-строителей. Как они это делали с нашими морпехами после перемирия.
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17.08.2020 17:52 Відповісти
"Бить нельзя. Бендер не разрешает." (с)

Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1689
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17.08.2020 18:02 Відповісти
Пора и нашим хлопцам, не системный обстрел делать, пока свинособаки не окопались...
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17.08.2020 21:28 Відповісти
Нехай риють собі могилки..
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17.08.2020 17:53 Відповісти
Для этого есть выгребная яма-404! Место много, даже если Китай возвратит свои территории!
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17.08.2020 21:31 Відповісти
PS: не "если", а "когда"! Как мне кажется, ***** натравил Трампа на Китай! Как сцыкунота: "а я здесь не при чём!"...
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17.08.2020 21:39 Відповісти
кацапы сосредоточились на Беларусь, тут и к гадалке не ходи.... силенок на все не хватает
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17.08.2020 18:03 Відповісти
Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3916Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5158
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17.08.2020 18:03 Відповісти
Ті що ззаду завжди небезпечніши !!))
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17.08.2020 18:17 Відповісти
Может нам нужно не только разминированием заниматься ,может еще нужно стройматериал оставлять на тех позициях ,с которых командование прикажет отойти???"Та сторона" вон какую инженерностроительную деятельность развернула!Что думаешь,Генштаб?
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17.08.2020 18:17 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !!))
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17.08.2020 18:19 Відповісти
Так если их не занять - забухают беспробудно, вот и роют. Это ж законы СА.
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17.08.2020 18:18 Відповісти
Смотри как хорошо действует запрет на разведку. Закончились провокации и обстрелы прекратились сами по себе.
Одно из двух или воевать, или в окопе сидеть и носа не высовывать. Всё остальное бессмысленные потери с нулевым результатом. Что мы и видели последние годы.
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17.08.2020 18:20 Відповісти
Пора детей генералов отправлять на передовую,все равно не стреляют ,да?
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17.08.2020 18:55 Відповісти
Молодцы. Буряты передают вам привет, воины Украины. Стрелять однако не нада. Лучше засунуть себе в дуло розу.
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17.08.2020 20:00 Відповісти
Что-то ольгинские тролли на вахте сегодня какие-то особенно тупые. Видать те, у которых хоть одну извилину нашли (не от фуражки!) нынче заняты Белоруссией...
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17.08.2020 20:18 Відповісти
Денег не хватает даже на Крым и лугандонию, а здесь прегожену ещё плати... =)))
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17.08.2020 21:55 Відповісти
Одну извилину, на всех лишнехромосомов и моржовую включительно, можно найти только у *****! И то, он на ней сидит...
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17.08.2020 22:06 Відповісти
 
 