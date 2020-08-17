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Новини Коронавірус і карантин
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Є надія, що новий навчальний рік на Київщині почнеться вчасно, - голова ОДА Володін

Є надія, що новий навчальний рік на Київщині почнеться вчасно, - голова ОДА Володін

Цього року до традиційних турбот, пов'язаних із початком нового навчального року, додалася ще й турбота про безпеку учасників освітнього процесу через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Є надія, що в області новий навчальний рік розпочнеться вчасно, а спільними зусиллями органів державної влади, місцевого самоврядування, всіх освітян буде створено належні умови для безпечного освітнього процесу", – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

При цьому в обладміністрації підкреслюють, що збір коштів з батьків для закупівлі засобів захисту та дезінфекції є неприпустимим.

Обов’язковими в підготовці закладів освіти є наступні етапи:

  • прибирання всіх навчальних приміщень, дезінфекція поверхонь, перевірка вікон з метою забезпечення наскрізного та кутового провітрювання тощо;
  • визначення приміщень для окремого зберігання верхнього одягу та взуття для різних вікових груп, встановлення бактерицидних ламп;
  • обладнання спеціального приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу в разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури;
  • обладнання місць для дезінфекції рук, забезпечення засобів дезінфекції у кожному класі, розміщення контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту тощо;
  • відкриття декількох входів до приміщення для уникнення скупчення, створення гнучкого графіку початку навчальних занять, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів тощо;
  • закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації пересування учнів.

Крім того буде здійснюватися постійний моніторинг стану здоров’я учнів і працівників: термометрія та опитування учнів про стан їхнього самопочуття, а також регулярна комунікація з батьками учнів.

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карантин (18172) Київська область (4134) школа (2229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+3
Ой сомнительная затея, сейчас как раз заболеваемость прет вверх, а школы и институты еще рисков подкинут.
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17.08.2020 18:04 Відповісти
+2
Єслі вас с'єлі- всєгда єсть два виходу..
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17.08.2020 18:02 Відповісти
+2
Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 2405
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17.08.2020 18:04 Відповісти
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https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-zapretilo-hasidam-poseshchat-1597675040.html Уряд заборонив хасидам відвідувати Умань цьогоріч - Умань - хасиды | РБК-Україна
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17.08.2020 17:59 Відповісти
попали абрамы...теперь у них новый год будет 1 сентября...
если мер умани соблагоизволит.
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17.08.2020 18:03 Відповісти
Коронавирус IV
"Новая надежда"
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17.08.2020 18:00 Відповісти
Он-то начнется. Но пойдут ли дети в школу?..
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17.08.2020 18:00 Відповісти
Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 2405
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17.08.2020 18:04 Відповісти
Ото ж. И это проблема...
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17.08.2020 18:05 Відповісти
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17.08.2020 18:11 Відповісти
Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтоб напрасно не возить по магазинам...
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17.08.2020 18:01 Відповісти
Это может коснуться каждого, увы.
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17.08.2020 18:12 Відповісти
Єслі вас с'єлі- всєгда єсть два виходу..
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17.08.2020 18:02 Відповісти
Є надія, що новий навчальний рік на Київщині почнеться вчасно, - голова ОДА Володін - Цензор.НЕТ 6767
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17.08.2020 18:14 Відповісти
Ой сомнительная затея, сейчас как раз заболеваемость прет вверх, а школы и институты еще рисков подкинут.
показати весь коментар
17.08.2020 18:04 Відповісти
Веруешь в Ковид?
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Продолжай в том же духе.
Планета от этого только выиграет!
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17.08.2020 18:16 Відповісти
А куда деваться, дети и так отстают от программы уже на несколько месяцев, а вирус этот еще надолго.
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17.08.2020 18:09 Відповісти
У нас теперь не законы и конституция, а Всевышний ковид-19 все решает и его правоверные санитары. Оурел отдыхает жизнь круче всякого кина.
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17.08.2020 18:11 Відповісти
 
 