Є надія, що новий навчальний рік на Київщині почнеться вчасно, - голова ОДА Володін

Цього року до традиційних турбот, пов'язаних із початком нового навчального року, додалася ще й турбота про безпеку учасників освітнього процесу через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Є надія, що в області новий навчальний рік розпочнеться вчасно, а спільними зусиллями органів державної влади, місцевого самоврядування, всіх освітян буде створено належні умови для безпечного освітнього процесу", – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

При цьому в обладміністрації підкреслюють, що збір коштів з батьків для закупівлі засобів захисту та дезінфекції є неприпустимим.

Обов’язковими в підготовці закладів освіти є наступні етапи:

прибирання всіх навчальних приміщень, дезінфекція поверхонь, перевірка вікон з метою забезпечення наскрізного та кутового провітрювання тощо;

визначення приміщень для окремого зберігання верхнього одягу та взуття для різних вікових груп, встановлення бактерицидних ламп;

обладнання спеціального приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу в разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури;

обладнання місць для дезінфекції рук, забезпечення засобів дезінфекції у кожному класі, розміщення контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту тощо;

відкриття декількох входів до приміщення для уникнення скупчення, створення гнучкого графіку початку навчальних занять, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів тощо;

закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації пересування учнів.

Крім того буде здійснюватися постійний моніторинг стану здоров’я учнів і працівників: термометрія та опитування учнів про стан їхнього самопочуття, а також регулярна комунікація з батьками учнів.

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